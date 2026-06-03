Άρης: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Σπανούλη για τρία χρόνια – Το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ

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Λίγες ώρες μετά τη διαρροή ότι Άρης και Βασίλης Σπανούλης έχουν «δώσει τα χέρια» και πως απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Όπως ανακοινώθηκε ο 44χρονος τεχνικός υπέγραψε για τρία χρόνια, συνεπώς είναι και τυπικά προπονητής του Άρη.

Πλέον αναμένεται να γίνει γνωστό πότε ο Σπανούλης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει κι επίσημα δουλειά, ενώ το πιθανότερο είναι του γίνει και μια αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για τον Σπανούλη:

Ο Βασίλης Σπανούλης νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο, γεννηθείς στις 7 Αυγούστου του 1982, Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη.

Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το ΝΒΑ και τους Houston Rockets.

Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το 2021.

Η προπονητική καριέρα του

Ο νέος προπονητής του ΑΡΗ Betsson ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για δύο σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final 4 του Basketball Champions League, το 2024 και κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου κόουτς της σεζόν.

Τον Νοέμβριο του 2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Monaco, την οποία οδήγησε στο Final 4 και τον τελικό της Euroleague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025 όπου κατέλαβε την 3η θέση.

Το εντυπωσιακό βίντεο με τον Σπανούλη ως… Βασιλιάς Αρθούρος

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΚΑΕ Άρης ετοίμασε ένα βίντεο τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο ο Σπανούλης εμφανίζεται ως… Βασιλιάς Αρθούρος που βγάζει από τη γη το σπαθί Εξκάλιμπερ!

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