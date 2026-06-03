Οριστικά προπονητής του Άρη ο Βασίλης Σπανούλης! Οι δύο πλευρές «έδωσαν τα χέρια»
Απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί το deal της συνεργασίας του Σπανούλη με τον Άρη, όπως ενημέρωσε με διαρροή της η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.
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Η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι Άρης και Βασίλης Σπανούλης είναι μια ανάσα από το να συνεργαστούν ήρθε από την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ!
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση η ολοκλήρωση της συμφωνίας του πρώην τεχνικού της Μονακό με τον «Αυτοκράτορα», βρίσκεται στην τελικής της ευθεία, μιας καθώς έχουν απομείνει μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί κι επίσημα η έναρξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο Σπανούλης αναλαμβάνει το φιλόδοξο project του Άρη υπό την ηγεσία του Ρίτσαρντ Σιάο και αναμένεται να έχει στη διάθεσή του ένα ικανό μπάτζετ ώστε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα σε Ελλάδα κι Ευρώπης.
Για να πει το «ναι» στον Άρη απέρριψε αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκας, με τους Θεσσαλονικείς να του εγγυώνται ένα μεγάλο μπάτζετ, το οποίο μόνο φέτος θα αγγίξει (αν όχι θα ξεπεράσεις) τουλάχιστον τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οσον αφορά το συμβόλαιο του Σπανούλη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν θα είναι για τρία χρόνια, ή για 3+2, δηλαδή με οψιόν.
Σημαντικό ρόλο για να ολοκληρωθεί το deal έπαιξε φυσικά και ο κουμπάρος του Έλληνα τεχνικού, Νίκος Ζήσης, ο οποίος είναι ο General Manager του Άρη, με τους δύο άνδρες να βρίσκονται σε καθημερινή επαφή τις τελευταίες εβδομάδες.
Από κοντά φυσικά βρίσκεται και η οικογένεια Αντετοκούνμπο που έχει εξαιρετικές σχέσεις τόσο με τον Ρίτσαρντ Σιάο όσο και με τον Βασίλη Σπανούλη. Ειδικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεχωρίσει τον Σπανούλη ως έναν από τους καλύτερους προπονητές που είχε στην καριέρα του και πως αποτελεί κίνητρο για εκείνον ώστε να συνεχίσει στην Εθνική Ελλάδας και μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.
Από εκεί και πέρα Σπανούλης και Ζήσης σχεδιάζουν ήδη την ομάδα της επόμενης σεζόν και θεωρείται βέβαιο πως η διαφαινόμενη απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου αποτελεί εισήγηση του 44χρονου τεχνικού.
Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στις τάξεις των οπαδών του Άρη επικρατεί τεράστιος ενθουσιασμός από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ο «γάμος» με τον Σπανούλη και πλέον είναι πολύ πιθανό οι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων» να ετοιμάσουν μια μεγαλειώδης υποδοχή στον Έλληνα τεχνικό.
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