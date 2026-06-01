Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»
Ο Σέρβοι σε δημοσιεύματά τους κάνουν λόγο για στασιμότητα στο θέμα του Ερυθρού Αστέρα με τον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντας φαβορί πλέον τον Ισπανό Ναβάρο.
Αρχίζουν να το παίρνουν απόφαση στη Σερβία ότι η υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη δεν πρόκειται να προχωρήσει όσον αφορά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ερυθρού Αστέρα.
Συγκεκριμένα σε νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για στασιμότητα, ενώ πλέον σημειώνουν πως φαβορί για τον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου είναι ο Ίμπον Ναβάρο.
«Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, δεν θα προκύψει τίποτα», αναφέρουν οι Σέρβοι ενδεικτικά και προσθέτουν πως η περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο έχει προχωρήσει αισθητά: «Οι διαπραγματεύσεις με τον Βασίλη Σπανούλη ήταν στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης, αλλά μεταξύ προέκυψε σοβαρή στασιμότητα. Οπως έχουν τώρα τα πράγματα, δεν θα προκύψει τίποτα.
Ο Ερυθρός Αστέρας στράφηκε γρήγορα σε εναλλακτική λύση και όλα οδηγούν στην Ισπανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και στο MaxBet Sport, ο Ίμπον Ναβάρο είναι αυτή την στιγμή πρώτο φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο των ερυθρολεύκων.
Το ότι η συμφωνία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, το επιβεβαιώνουν και πληροφορίες από την Ισπανία. Ο Ναβάρο έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Ουνικάχα Μάλαγα στο τέλος της σεζόν. Πίσω του αφήνει εντυπωσιακή παρουσία, με επτά τρόπαια και το στάτους του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του συλλόγου», αναφέρουν συγκεκριμένα οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Ερυθρό Αστέρα.
