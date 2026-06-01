Καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου λόγω τροχαίου στο ύψος των Μεγάρων

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων λόγω τροχαίου που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Τροχαία το ατύχημα σημειώθηκε στο 38,8χλμ της εθνικής οδού στο ρεύμα προς Αθήνα όταν συγκρύστηκαν διερχόμενα αυτοκίνητα.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Τα εμπλεκόμενα οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο σημείο με συνέπεια η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία.

Αποτέλεσμα ήταν να σχηματιστούν ουρές και να σημειώνονται καθυστερήσεις.

Στα υπόλοιπα σημεία της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος γίνεται χωρίς προβλήματα με εξαίρεση το σημείο στο ύψος των Μεγάρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα και συγκεκριμένα 33.937 από την Αθηνών-Κορίνθου και 28.448 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 11 το βράδυ απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών.