Πάτρα: Πυροβολισμοί στα Δεμένικα – Ένας τραυματίας
Μεγάλη η κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά από πυροβολισμούς στα Δεμένικα στην Πάτρα
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Πάτρας το μεσημέρι της Δευτέρας (01.06.2026) όπου μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ συγγενών, ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας άνδρας ευτυχώς ελαφρά.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τον διαπληκτισμό φέρεται να υπάρχουν προσωπικές διαφορές, σύμφωνα με το tempo24.
Η κινητοποίηση της αστυνομίας είναι μεγάλη, σε ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι έντονες αντιδράσεις των εμπλεκομένων.
