AI κάμερες στον ΗΣΑΠ για την εισιτηριοδιαφυγή – Στον Περισσό τοποθετήθηκε η πρώτη, ποιος ο σκοπός τους
Οι κάμερες θα καταγράφουν τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, όχι όμως για να «στείλουν» πρόστιμα....
AI κάμερες επιστρατεύονται για την εισιτηριοδιαφυγή, η πρώτη εκ των οποίων τοποθετήθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό (στην εικόνα πάνω από ΕΡΤ). Πρόκειται για πιλοτικό σύστημα, που εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ, με στόχο τη χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου και την ενίσχυση των ελέγχων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Δεν επιβάλλει πρόστιμα, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταγραφή της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση εισιτηρίων. Συγκεκριμένα καταγράφει περιστατικά «εισιτηριοδιαφυγής», όπως όταν επιβάτες περνούν τις πύλες χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα των θυρών πίσω από άλλους επιβάτες ή περιπτώσεις ανταλλαγής/διάθεσης εισιτηρίων μεταξύ επιβατών. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό «προβληματικών» σταθμών και ωρών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Αυστηροποίηση προστίμων
Υπενθυμίζεται ότι από το Σάββατο 30 Μαΐου αυξήθηκαν τα πρόστιμα για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Με βάση το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 στα 100 ευρώ.
Αντίστοιχα, για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ, αυξημένο κατά 16 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο.
Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό, εφόσον ο παραβάτης εφόσον εντός 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.
