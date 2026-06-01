«Το PC στην εποχή της ΑΙ» –  H Nvidia λανσάρει τον πρώτο της επεξεργαστή για Windows
Τεχνολογία 01 Ιουνίου 2026, 12:05

«Το PC στην εποχή της ΑΙ» –  H Nvidia λανσάρει τον πρώτο της επεξεργαστή για Windows

H Nvidia μπαίνει στα χωράφια της Intel και της AMD. Το RTX Spark σχεδιάστηκε για την εποχή των ΑΙ agents.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Aλλαγές ισορροπιών στην αγορά προσωπικών υπολογιστών φέρνει ο πρώτος επεξεργαστής της Nvidia για συστήματα Windows, ένα τσιπ που σύμφωνα με την εταιρεία «επανεφευρίσκει» το PC για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Το RTX Spark είναι «ένα νέο υπερτσίπ» που σχεδιάστηκε όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τα AI agents που χειρίζονται υπολογιστές και εκτελούν σύνθετες εργασίες για λογαριασμό των χρηστών τους, είπε ο Τζένσενγκ Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, μιλώντας τη Δευτέρα στα εγκαίνια της έκθεσης Computex στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

«Η επανεφεύρεση του υπολογιστή είναι εξίσου σημαντική εξέλιξη με την επανεφεύρεση του τηλεφώνου και τη μεταμόρφωσή του σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε smartphone» είπε το αφεντικό της Nvidia.

To RTX Spark δεν είναι μια συμβατική CPU αλλά «σύστημσ σε τσιπ» (Nvidia)

Το RTX Spark, ανέφερε, είναι το αποτέλεσμα τριετούς συνεργασίας με τη Microsoft και θα κάνει ντεμπούτο το φθινόπωρο. Εκτός από τη σειρά υπολογιστών Surface της Microsoft, θα εμφανιστεί σε μοντέλα όλων των μεγάλων κατασκευαστών, όπως οι Dell, HP, Αsus και Acer.

To νέο τσιπ προορίζεται τόσο για desktop όσο και για φορητούς υπολογιστές. Στην αγορά των laptop, η Microsoft προσπαθεί εδώ και καιρό να πετύχει τη μεγάλη διάρκεια μπαταρίας που προσφέρουν τα μοντέλα της Apple, η οποία εντυπωσίασε τον Μάρτιο με τις επιδόσεις των νέων MacBook και του Notebook, τα οποία βασίζονται στα νέα τσιπ M5.

O Τζένσενγκ Χουάνγκ της Nvidia επέδειξε laptop διαφόρων κατασκευαστών που βασίζονται στο RTZ Spark (Reuters)

Όπως τα αντίστοιχα τσιπ της Apple, το RTX Spark της Nvidia είναι ένα «σύστημα σε τσιπ» (SoC), το οποίο συνδυάζει στην ίδια επιφάνεια την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU και τη μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU), οι οποίες έχουν πρόσβαση σε ενοποιημένη μνήμη 16 έως 128 gigabyte. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν είναι ακόμα γνωστές, σύμφωνα όμως με το Engadget το RTX Spark προσφέρει ισχύ 1 petaflop, ή 1015 υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο.

Το σύστημα περιλαμβάνει 6,144 πυρήνες γραφικών Blackwell RTX και 20 πυρήνες επεξεργασίας Mediatek, βασισμένες στην αρχιτεκτονική Arm. Ενσωματώνει επίσης «μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας» (NPU) για εφαρμογές AI και πληροί τις προδιαγραφές για την πρωτοβουλία Copilot+ της Microsoft.λ

H εταιρεία Qualcomm παράγει ήδη επεξεργαστές Arm για PC, ενώ η Intel και οι AMD παραμένουν οι κυρίαρχοι προμηθευτές CPU για Windows..

Ναυτιλία
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη
AI 31.05.26

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο του βρετανικού στρατού για την τεχνητή νοημοσύνη

Στη Βρετανία, η συζήτηση αυτή αποκτά πλέον επίσημη διάσταση, καθώς κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των περιορισμών που απαιτούν την ανθρώπινη συμμετοχή στην επιλογή στρατιωτικών στόχων

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
AI 28.05.26

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid - Τι έδειξε μελέτη με AI

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων
Serie A 01.06.26

Ρόμα: Η κρίσιμη μάχη με την UEFA και το στοίχημα των 60 εκατομμυρίων

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια
Ελλάδα 01.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την Αστυνομία» – Οι φωνές της 39χρονης που καλούσε σε βοήθεια

Νέα στοιχεία για το έγκλημα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας 1/6, με τον δράστη να φέρεται να έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία.

Σύνταξη
Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express – «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»
Planet Travel 01.06.26

Το ελληνικό νησί που υμνεί η Βρετανική Express - «Τιρκουάζ νερά που ανταγωνίζονται αυτά της Καραϊβικής»

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του, αυτό το μικροσκοπικό ελληνικό νησί διατηρεί ακόμα μια αυθεντικότητα που έχουν σχεδόν χάσει τοπία όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Σύνταξη
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Σύνταξη
Ιράν: Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης – Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων
Δορυφορικές εικόνες 01.06.26

Στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις και στρατιωτικές προετοιμασίες της Τεχεράνης - Επιδιόρθωση πυραυλικών βάσεων

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN δείχνουν ότι το Ιράν έχει επιδιορθώσει αρκετές από τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις - Πάνω από 20 βάσεις των ΗΠΑ καταστράφηκαν από ιρανικές επιθέσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA
Champions League 01.06.26

Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποβαθμίζουν (;) τη σημασία της νέας φάσης πρωταθλήματος της UEFA

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων
Συνέντευξη 01.06.26

«Ο δρόμος μας διαμόρφωσε σαν καλλιτέχνες» - Οι Γιαγκίνηδες έβαλαν το ρεμπέτικο ξανά στις ζωές των νέων

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη στις 7 Ιουλίου, είχαμε μια όμορφη και ουσιαστική συζήτηση με τους Γιαγκίνηδες, για το ρεμπέτικο και τη μουσική στον δρόμο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν
Κόσμος 01.06.26

Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Σύνταξη
Σαμ Μπλάσκοφσκι: Ο πιο γρήγορος λευκός!
Στίβος 01.06.26

Ο πιο γρήγορος λευκός!

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA
Media 01.06.26

«Έχω παιδιά»: Τα νέα επεισόδια στο MEGA

Καθημερινές ιστορίες που συναντάμε σε κάθε σπίτι, διανθισμένες με άφθονο χιούμορ, είναι το μυστικό της επιτυχίας σε κάθε επεισόδιο του «Έχω παιδιά».

Σύνταξη
«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Love Story 01.06.26

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία
Αυτοδιοίκηση 01.06.26

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ελλάδα 01.06.26

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

