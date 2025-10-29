science
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
science

Βασίλισσα της ΑΙ, η Nvidia πλησιάζει ιστορική αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων
Τεχνολογία 29 Οκτωβρίου 2025 | 13:13

Βασίλισσα της ΑΙ, η Nvidia πλησιάζει ιστορική αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Η νέα άνοδος τροφοδοτήθηκε από τις ανακοινώσεις του CEO ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στον δρόμο προς την ιστορική αποτίμηση εταιρικής αξίας των 5 τρισ. δολαρίων βρίσκεται η Nvidia, η μετοχή της οποίας αυξήθηκε κατά 3,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη που ισοδυναμεί με 50% άνοδο από την αρχή του χρόνου.

Η νέα άνοδος τροφοδοτήθηκε από τις ανακοινώσεις του CEO του κολοσσού κατασκευής τσιπ ότι η Nvidia αναμένει παραγγελίες τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή επτά νέων υπερυπολογιστών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Αποκτά μερίδιο 1 δισ. δολαρίων στη Nokia

Ακόμη, την Τρίτη η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αποκτά μερίδιο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia, σχηματίζοντας μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία δικτύωσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 6G επόμενης γενιάς.

Αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση οι μετοχές της Nokia σημείωσαν άνοδο της τάξης του 26%.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν η Nokia θα εκδώσει περισσότερες από 166 εκατομμύρια νέες μετοχές και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τα σχέδιά της για την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι δύο εταιρείες σύναψαν επίσης μια στρατηγική συνεργασία για να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 6G επόμενης γενιάς. Η Nokia δήλωσε ότι θα προσαρμόσει το λογισμικό 5G και 6G ώστε να λειτουργεί στα τσιπ της Nvidia και θα συνεργαστεί στην τεχνολογία δικτύωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσενγκ Χουάνγκ (Reuters)

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσενγκ Χουάνγκ (Reuters)

Η Nokia ανακοίνωσε ότι η Nvidia θα εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της στα μελλοντικά της σχέδια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia έχει αποκτήσει αρκετές μετοχές στρατηγικών εταίρων τους τελευταίους μήνες, καθώς η εταιρεία έχει βρεθεί στο επίκεντρο του κόσμου της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Σεπτέμβριο, δεσμεύτηκε για μια επένδυση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην άλλοτε ανταγωνίστρια Intel και δήλωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI. Επίσης, δέσμευσε 500 εκατομμύρια δολάρια στην startup αυτοκινήτων αυτόνομης οδήγησης Wayve και μια επένδυση 667 εκατομμυρίων δολαρίων στον βρετανικό πάροχο cloud Nscale.

Πηγή: OT.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Μυτιληναίος: Σήμα στη Metlen, με αγορές άνω των 2 εκατ. ευρώ

Business
Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Eurobank Equities: Τα 3 στοιχεία που αξίζουν προσοχής στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn

Stream science
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας
«Αλγοριθμική κυριαρχία» 27.10.25

Ρομποτικά σκυλιά και αυτόνομα drone – Πώς η DeepSeek και η ΑΙ γίνονται το νέο όπλο της Κίνας

H DeepSeek, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον κινεζικό στρατό, ο οποίος πάντως συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά τσιπ για την ΑΙ.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα
«Καμπανάκι» 24.10.25

Πώς η AI επιδεινώνει τη λειψυδρία στην ΕΕ – Υπό ασφυκτική πίεση η Ελλάδα

Τεχνολογικοί κολοσσοί προσφέρουν στην ελληνική κυβέρνηση το δόλωμα της ανάπτυξης μέσω των επενδύσεων για να εξαντλήσουν τους υδάτινους πόρους της χώρας, σύμφωνα με την S&P Global. Η λειψυδρία και η «έλλειψη ολοκληρωμένης σκέψης» συγκεκριμένων πολιτικών.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νίκος Παπανδρέου: Έντονη διαμαρτυρία για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Στη Θεσσαλονίκη 29.10.25

Έντονη διαμαρτυρία του Νίκου Παπανδρέου για συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

«Με κατάπληξη γίναμε μάρτυρες της συμμετοχής μιας τέτοιας οργάνωσης στην παρέλαση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου» στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Χαρίτσης από Πάτρα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό
Νέα Αριστερά 29.10.25

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό», λέει ο Χαρίτσης

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ

LIVE: Ηλιούπολη – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Ηλιούπολη – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Παρουσίασε μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Υπουργικό Συμβούλιο 29.10.25

Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στον εαυτό του τα εύσημα για τη «νέα εποχή διαφάνειας που ξεκινά», αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ εκτίμησε ότι οι παρελάσεις ήταν η απάντηση στην «τοξικότητα»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Δημοσκόπηση: Επιλέγουν το «χάος» έναντι Μητσοτάκη – «Καμία βελτίωση» στην οικονομία για την πλειοψηφία

Η επίκληση του φόβου ή της ανασφάλειας από την κυβέρνηση δεν πείθει, πλέον, τους πολίτες. Μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια για την πορεία της οικονομίας, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να μην βλέπουν καμία βελτίωση στην τσέπη τους

Σύνταξη
Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ του διπλού φονικού – Η κρίσιμη κατάθεση
Σφίγγει ο κλοιός 29.10.25

Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ της Φοινικούντας - Η κρίσιμη κατάθεση

Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή κίνητρα των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού - Πρόσθετο υλικό συνέλεξαν οι αστυνομικοί στη νέα αυτοψία το Σάββατο

Σύνταξη
«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»
Εκτός πραγματικότητας 29.10.25

«Θα έχετε τόσες σπάνιες γαίες που δεν θα ξέρετε τι να τις κάνετε»

Ακούγοντας ειδικός αναλυτής την δήλωση του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε πως είναι απλά... εκτός πραγματικότητας να βρεθούν σπάνιες γαίες σε αφθονία και πολύ φτηνά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Αιγάλεω – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 29.10.25

LIVE: Αιγάλεω – Άρης

LIVE: Αιγάλεω – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Αιγάλεω – Άρης, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 29.10.25

Εξεταστική: Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν ξέρω, λέει η εκπρόσωπος της Newropublic για ΟΠΕΚΕΠΕ

Άγνοια για την ουσία της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλαστές δηλώσεις αγροτών, επικαλέστηκε στην εξεταστική επιτροπή η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Newropublic Ρόζα Γαργαλάκου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του
Δικαστήρια Ευελπίδων 29.10.25

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του στο Κορωπί

Κατά την ανάκριση αρνήθηκε όσα του αποδίδονται - Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της συζύγου του και για σωματική βλάβη εις βάρος του ανήλικου παιδιού του

Σύνταξη
Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
Αναμένεται έγκριση 29.10.25

Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Έγκριση αναμένεται να λάβει σήμερα η νέα νομοθεσία στη Γαλλία που πρόκειται να καταστήσει την σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού που έρχεται από την «Ομάδας Αλήθειας»;
Σφοδρά πυρά 29.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού που έρχεται από την «Ομάδας Αλήθειας»;

«Είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι 'το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, επιτιθέμενο στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο
Μείωση θερμοκρασίας 29.10.25

Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο

«Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030» επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών
Άλλα Αθλήματα 29.10.25

Τρία μετάλλια και ρεκόρ Ευρώπης για την 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών

Δύο ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Στρατουδάκη με τρία ρεκόρ Ευρώπης Νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα άρσης βαρών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
The Good Life 29.10.25

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Μάρας Θρασυβουλίδου

Σύνταξη
«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»
Ποδόσφαιρο 29.10.25

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026 και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα την πορεία της ομάδας στο Champions League.

Σύνταξη
