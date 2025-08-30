Nvidia: Δίχως προηγούμενο οι επενδύσεις στην ΑΙ – Για «φούσκα» ανησυχούν οι επενδυτές

Για τις αγορές, η πιο σημαντική είδηση της εβδομάδας δεν ήταν η απόπειρα του προέδρου να απομακρύνει έναν κορυφαίο αξιωματούχο της Federal Reserve. Αντίθετα, ήταν η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, μια ανακοίνωση που στον χρηματοπιστωτικό κόσμο έχει αποκτήσει διαστάσεις «Super Bowl», σημειώνει το CNN. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν επενδυτές που διοργανώνουν πάρτι παρακολούθησης, με στολισμούς και θεματικές λεπτομέρειες.

Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς τον ενθουσιασμό. Αν κάποιος είχε επενδύσει 1.000 δολάρια σε μετοχές της Nvidia πριν από δύο χρόνια, σήμερα θα είχε κέρδος περίπου 3.000 δολαρίων. Η μετοχή έχει ήδη ενισχυθεί κατά 30% φέτος, σε σύγκριση με την άνοδο 10% του S&P 500. Επιπλέον, σχεδόν κάθε τρίμηνο η εταιρεία ξεπερνά τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ωστόσο, για αρκετούς επενδυτές, η εικόνα γύρω από τη Nvidia αρχίζει να θυμίζει «φούσκα». Ο ίδιος ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, έχει μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο φούσκας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κολοσσός

Η Nvidia έχει πλέον φτάσει σε μέγεθος που ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Η χρηματιστηριακή της αξία αγγίζει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, μεγαλύτερη από κάθε άλλη εισηγμένη εταιρεία στην ιστορία. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο ήταν η Apple μόλις το 2018. Σήμερα υπάρχουν σχεδόν δέκα εταιρείες που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, κυρίως στον αμερικανικό τεχνολογικό τομέα.

Η Nvidia αντιπροσωπεύει μόνη της το 8% του S&P 500. Ακόμα κι αν κάποιος δεν κατέχει μετοχές της, η πορεία της επηρεάζει τις αγορές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κεφαλαιοποίησή της αντιστοιχεί περίπου στο 3,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα με τη Deutsche Bank. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ήμισυ των εσόδων της προέρχεται από μόλις τρεις πελάτες.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδόν ταυτόσημη με τη συζήτηση για τη Nvidia. Τα περισσότερα μεγάλα μοντέλα, από το ChatGPT μέχρι το Gemini της Google και το Claude της Anthropic, λειτουργούν χάρη στους επεξεργαστές της. Αν και δεν την αποκαλούν ανοιχτά μονοπωλιακή δύναμη, τα κέρδη της παραπέμπουν σε τέτοια θέση.

Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί αν η τεχνολογία που στηρίζει η Nvidia δεν αποδειχθεί τόσο ανατρεπτική όσο υπόσχονται οι Σαμ Άλτμαν ή Ντάριο Αμοντέι. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα «φτυάρια και κασμάδες» της ψηφιακής χρυσοθηρίας μπορεί να χάσουν την αξία τους.

Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Νιλ Ντάτα της Renaissance Macro Research, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών συνέβαλαν περισσότερο στην ανάπτυξη του ΑΕΠ φέτος από ό,τι η ιδιωτική κατανάλωση. Και η κατανάλωση αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της οικονομίας.

Όπως σημειώνει ο Ντάτα, «επένδυση έχει νόημα μόνο εφόσον αυξάνει την παραγωγικότητα, τους πραγματικούς μισθούς και την κατανάλωση». Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει φανεί.

Πηγή: ΟΤ