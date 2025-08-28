newspaper
Nvidia: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τη «φρέναρε»
Διεθνής Οικονομία 28 Αυγούστου 2025

Nvidia: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τη «φρέναρε»

Η δυναμική των μετοχών που σχετίζονται με την ΑΙ και με επίκεντρο την Nvidia, έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα για το ράλι του S&P 500.

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Η Nvidia ανακοίνωσε προβλέψεις εσόδων για το τρίτο τρίμηνο που ξεπερνούν τις εκτιμήσεις της Wall Street, καθώς η ζήτηση για τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή από τους παρόχους cloud που ενισχύουν τις υποδομές τους για την υποστήριξη εφαρμογών παραγωγικής AI.

Η εταιρεία, που θεωρείται βασικός δείκτης για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, αναμένει έσοδα 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περιθώριο απόκλισης συν ή πλην 2%, για το τρίτο τρίμηνο. Η πρόβλεψη αυτή υπερβαίνει τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που διαμορφώνεται στα 53,14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η Nvidia διευκρίνισε ότι η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενες πωλήσεις των επεξεργαστών H20 στην Κίνα.

Σταθερή ανοδική πορεία

Από τις αρχές του 2025, η μετοχή της Nvidia έχει σημειώσει άνοδο άνω του 33%, ξεπερνώντας σημαντικά την αύξηση σχεδόν 10% του δείκτη S&P 500 για το ίδιο διάστημα.

Η ζήτηση για τους προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, οι οποίοι επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων που απαιτούνται για εφαρμογές παραγωγικής AI, παραμένει αυξημένη, καθώς οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία στη νέα αυτή τεχνολογία. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta Platforms και η Microsoft, έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με την Nvidia να αποτελεί βασικό προμηθευτή τους.

Η δυναμική των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με επίκεντρο την Nvidia, έχει αποτελέσει βασικό παράγοντα για το ράλι του δείκτη S&P 500 τα τελευταία δύο χρόνια.

Εμπόδια από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στην τεχνολογία της παραγωγικής AI. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία συμφώνησε με την αμερικανική κυβέρνηση να καταβάλλει το 15% ορισμένων εσόδων της στην Κίνα, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί που εμπόδιζαν τις πωλήσεις των επεξεργαστών H20 στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, το Πεκίνο έχει εκφράσει επιφυλάξεις προς τις εγχώριες εταιρείες σχετικά με τις εισαγωγές, ενώ πηγές αναφέρουν ότι η Nvidia έχει διακόψει την παραγωγή των συγκεκριμένων επεξεργαστών.

Η εταιρεία είχε εκτιμήσει τον Μάιο ότι οι περιορισμοί θα μείωναν τις πωλήσεις κατά 8 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο που έληξε τον Ιούλιο. Για το δεύτερο τρίμηνο, η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα 46,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 46,06 δισεκατομμύρια δολάρια, και επιβεβαίωσε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις επεξεργαστών H20 σε πελάτες με έδρα την Κίνα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πηγή: ΟΤ.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

