newspaper
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

# ΕΛ.Α.Σ.
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φοροδιαφυγή: Έρχονται 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές με AI και drones
Οικονομία 27 Μαΐου 2026, 07:21

Φοροδιαφυγή: Έρχονται 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές με AI και drones

Στο στόχαστρο μπαίνει η φοροδιαφυγή από του Αγίου Πνεύματος – AI, tablets και drones στην μάχη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Απόβαση» σε νησιά και τουριστικές περιοχές κάνει η ΑΑΔΕ αρχής γενομένη από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τη φοροδιαφυγή και τον εντοπισμό της.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η ΑΑΔΕ με «όπλα» την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους-εξπρές μέσω tablet προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα.

Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι, αλλά θα κατευθύνονται κυρίως σε στόχους που έχουν επιλεγεί με βάση την ανάλυση κινδύνου

Η φοροδιαφυγή και οι επιχειρήσεις

Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν κυρίως σε καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια που δεν «κόβουν» αποδείξεις ή δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ.

Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι, αλλά θα κατευθύνονται κυρίως σε στόχους που έχουν επιλεγεί με βάση την ανάλυση κινδύνου

Το σχέδιο προβλέπει συντονισμό και on line σύνδεση των ελεγκτών με την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ όπου θα καταλήγουν πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των ελέγχων ενώ θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους στόχους μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στους «ράμπο» πριν από την έφοδο.

Ελέγχους από ειδικές ομάδες εφοριακών που θα εμφανίζονται ως πελάτες επιχειρήσεις και καταστήματα και θα καταγράφουν τη «ροή» των αποδείξεων και αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το myDATA.

Εξοπλισμό των ελεγκτών με tablets που θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια του ελέγχου

Χρήση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive για εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, καταγραφή του φορολογικού ιστορικού των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και άμεση κοινοποίηση του σημειώματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι, αλλά θα κατευθύνονται κυρίως σε στόχους που έχουν επιλεγεί με βάση την ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα λουκέτα

Mε βάση το ποινολόγιο οι παραβάτες πέραν των έξτρα φόρων και των προστίμων θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κλείσιμο της επιχείρησης ή του καταστήματος:

  • Άμεσα για 48 ώρες εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
  • Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.
  • Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της «σφράγισης» της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες.

Πηγή: OT

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
ΕΛΣΤΑΤ 26.05.26

Κατεβάζει ταχύτητες η ιδιωτική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 26.05.26

ΕΕ: Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους; – «Υπό το μηδέν» η Ελλάδα

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών στην ΕΕ αποταμιεύουν για λόγους προληπτικής εξασφάλισης, ενώ η συνταξιοδότηση αποτελεί το κύριο κίνητρο για το ήμισυ εξ αυτών - Μόνη θλιβερή εξαίρεση η Ελλάδα, όπου η ακρίβεια «τρώει» το εισόδημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Wherewework 26.05.26

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα ENA: Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο
Iνστιτούτο ΕΝΑ 27.05.26

Πού οφείλεται η χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα – Ποιοι κλάδοι υστερούν περισσότερο

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όμως σε κλάδους όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το χάσμα είναι πιο μικρό. Νέα ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες
Υγεία ή Πολιτική; 27.05.26

Από τον κορονοϊό στον Έμπολα: Πώς οι εμπόλεμες ζώνες απειλούν την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες

Το πρόσφατο παράδειγμα με τον Έμπολα δείχνει ότι πρόβλημα με την αντιμετώπιση πανδημιών και επιδημιών δεν ήταν ποτέ απλώς επιστημονικό, αλλά και πολιτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία
Κόσμος 27.05.26

Κονιορτοποιώντας την αντιπολίτευση – Ο Ερντογάν και η πλήρης αποσύνθεση της δημοκρατίας στην Τουρκία

Μέσω της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν διαλύει την διχασμένη αντιπολίτευση, ενόσω ο ίδιος ορέγεται και τρίτη προεδρική θητεία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς
Ελλάδα 27.05.26

Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη μετά από 30 μέρες σε ανακαινισμένη αίθουσα – Αντιδράσεις από συγγενείς

Στον απόηχο της ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού, ξεκινά εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη. Σε ανακαινισμένη αίθουσα η επανέναρξη, «δεν έχει λειτουργικότητα ο χώρος», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων
Ορθόδοξη εκκλησία 27.05.26

Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ιερείς την συμμετοχή στα ΔΣ μειονοτικών ιδρυμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία επειδή δεν επιτρέπει σε ελληνορθόδοξους ιερείς, συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια ελληνορθόδοξων ιδρυμάτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους
Gasolinazo 27.05.26

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας περιστέλλει ελευθερίες και βγάζει τον στρατό στους δρόμους

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε για την κατάργηση Οτου νόμου 1341, ο οποίος ρυθμίζει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και πότε μπορεί να βγει ο στρατός στους δρόμυος.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θαλάσσιοι δρόμοι
Opinion 27.05.26

Θαλάσσιοι δρόμοι

Η μεγάλη καθυστέρηση, που μεσολάβησε, του αμερικανικού ναυτικού να προστατεύσει τα Στενά του Ορμούζ συνιστά, για σημαντικούς παρατηρητές, σκόπιμη τακτική, για να ασκηθεί ισχυρή πίεση στον υπόλοιπο κόσμο

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κόσμος 27.05.26

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασε την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα των ΗΑΕ, με τα εμιράτα να αναφέρουν πως η επίθεση εκκίνησε από το Ιράν και την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ.

Σύνταξη
Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
Διεθνής Οικονομία 27.05.26

Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Ενώ μια οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, η παραγωγή και ο εφοδιασμός στην ενέργεια έχουν υποστεί σημαντική ζημιά – Ποιες οι επιπτώσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη
Κόσμος 27.05.26

Έμπολα: Η επίσκεψη του επικεφαλής του ΠΟΥ στο Κονγκό αναβλήθηκε για την Πέμπτη

Οι υπηρεσίες του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη του επικεφαλής του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναβάλλεται για την Πέμπτη. Πόσα είναι τα κρούσματα της επιδημίας Έμπολα αυτή την στιγμή

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies