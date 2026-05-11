Φοροδιαφυγή: Έρχονται έλεγχοι με ΑΙ και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις
Αγώνας δρόμου για την φοροδιαφυγή που συνεχώς απλώνει δίχτυα – Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο
Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωρά η ΑΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή.
Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων, ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και έρευνες, με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών, φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.
Η φοροδιαφυγή και το σχέδιο
Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού φακέλου για κάθε ΑΦΜ και με την εφαρμογή μοντέλων παραβατικής συμπεριφοράς θα ανιχνεύονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών εισοδημάτων πριν ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος.
Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα «σαρώνουν» οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απάτης.
Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και κυκλώματα ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχους για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, ενώ ενισχύεται και ο εντοπισμός τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με περισσότερες από 90 χώρες.
Παράλληλα ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ θα δημιουργεί αναλυτικό προφίλ για κάθε οφειλέτη. Το σύστημα θα αξιολογεί εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, φορολογική συνέπεια αλλά και οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά πληρωμών.
Στο μεταξύ, στην τελική ευθεία εισέρχεται και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα λειτουργήσει ως ενιαία βάση δεδομένων για όλα τα στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης και μίσθωσης ακινήτων.
Την ίδια ώρα επεκτείνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αναβαθμίζεται το myDATA και ενεργοποιείται σταδιακά το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η διακίνηση αγαθών. Παράλληλα διευρύνεται και το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, πέραν της αγοράς οχημάτων, όπως οι επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι συναλλαγές μέσω POS, με τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS να ενισχύεται μέσω νέου λογισμικού που θα εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και φαινόμενα μη συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε κλάδους με υψηλό φορολογικό κενό και σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωμένα εισοδήματα και πραγματικό επίπεδο δαπανών.
Παράλληλα προγραμματίζονται διασταυρώσεις για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτες αγοραπωλησίες ακινήτων και μη δηλωθείσες μεταβιβάσεις, καθώς και έλεγχοι τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο στόχαστρο θα βρεθούν ακόμη φορολογούμενοι που δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία εκτός χώρας, επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά τη δραστηριότητά τους, αλλά και συμβολαιογράφοι για ελέγχους σε ΑΦΜ φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει κατά την προσυμπλήρωση στοιχείων Ε9.
Πηγή: OT
