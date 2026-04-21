Η «ακτινογραφία» της φοροδιαφυγής: «Πρωταθλητές» τα συνεργεία, ποιοι κλάδοι ακολουθούν
Οικονομία 21 Απριλίου 2026, 08:09

Η φοροδιαφυγή «ζει και βασιλεύει» – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή αναδεικνύονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, καθώς 6 στα 10 εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα οποία αποτυπώνουν ότι από τους 290.000 ελέγχους που πραγματοποίησε το 2025 σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 3,1 δισ. ευρώ.

Το 2025 το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%, αυξημένο κατά τουλάχιστον 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024 οπότε είχε ανέλθει στο 27,1%.

Η φοροδιαφυγή

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών με ποσοστό 61%, ενώ ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, οι υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας με 54% και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες με 50,3%.

Έπονται η φυτική και ζωική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες με 40,8%, το χονδρικό εμπόριο με 33,9%, οι υπηρεσίες εστίασης με 32,4%, τα καταλύματα με 31,6%, το λιανικό εμπόριο με 29,3%, η βιομηχανία τροφίμων με 28,8% και οι λοιποί γενικοί τομείς με 19,1%.

Οι ελεγκτικές Αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επέβαλαν ειδική χρηματική κύρωση σε 293 επιχειρήσεις

Συνολικά διενεργήθηκαν συνολικά 37.493, εκ των οποίων 11.695 εντός και 25.798 εκτός έδρας, με τα ποσοστά παραβατικότητας να διαμορφώνονται σε 25,31% και 31,77% αντίστοιχα.

Η Θεσσαλονίκη κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, ενώ οι Περιφέρειες Πατρών και Πειραιά εμφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, ιδίως στους εκτός χωρικής αρμοδιότητας ελέγχους (36,27% και 34,93% αντίστοιχα).

Τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν στη Δυτική Ελλάδα (39,9% σε 3.246 ελέγχους), στην Πελοπόννησο (39,6% σε 3.680 ελέγχους) και στη Θεσσαλία (38,2% σε 2.976 ελέγχους). Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Δυτική Μακεδονία (24,9% σε 1.339 ελέγχους).

Ως προς την κατανομή ανά κλάδο, 22.020 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης και 11.149 στο λιανικό εμπόριο (πλην οχημάτων), με μέση παραβατικότητα 32,4% και 29,3% αντίστοιχα.

Η αναστολή

Οι ελεγκτικές Αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επέβαλαν ειδική χρηματική κύρωση σε 293 επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στον κλάδο της εστίασης (40,44%), ακολουθούμενο από τη φυτική και ζωική παραγωγή (33,68%) και το λιανικό εμπόριο (9%), ενώ το 16% αφορά λοιπούς κλάδους.

Οι βασικές προτεραιότητες των μερικών επιτόπιων ελέγχων και ερευνών κατά το προηγούμενο έτος επικεντρώθηκαν σε:

  • Κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων
  • Τουριστικές επιχειρήσεις, καταλύματα και βραχυχρόνιες μισθώσεις
  • Τεχνικά επαγγέλματα και τον κατασκευαστικό κλάδο
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο και αδήλωτες διαδικτυακές πωλήσεις
  • Επιχειρήσεις εστίασης και συστήματα ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας
  • Πρατήρια υγρών καυσίμων
  • Πλατφόρμες κρατήσεων
  • Πληρωμές με κάρτες
  • Χρήση παραποιημένου λογισμικού για την έκδοση φορολογικών στοιχείων
  • Χονδρικό εμπόριο (τροφίμων, φαρμάκων, τεχνολογικών ειδών, μετάλλων κ.ά.)
  • Κλάδους με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων
  • Ελέγχους προσαύξησης περιουσίας

Πηγή: OT

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

