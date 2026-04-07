Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Φοροδιαφυγή: Τα επαγγέλματα που βρίσκονται στο στόχαστρο
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Απριλίου 2026, 12:31

Φοροδιαφυγή: Τα επαγγέλματα που βρίσκονται στο στόχαστρο

Τι αποκαλύπτει η έκθεση της ΤτΕ για τη φοροδιαφυγή – Οι επιπτώσεις για την οικονομία

Ως μια από τις πιο επίμονες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τη φοροδιαφυγή.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό με μετρητά και οι δυνατότητες ελέγχου παραμένουν περιορισμένες, εμφανίζεται μάλιστα εντονότερη.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, μεταξύ άλλων, επαγγέλματα όπως υπηρεσίες υγείας και νομικές υπηρεσίες, τεχνικά επαγγέλματα (μηχανικοί, εργολάβοι), προσωπικές υπηρεσίες (κομμωτήρια, συνεργεία, επισκευές), καθώς και τμήματα της εστίασης και του λιανικού εμπορίου, όπου η εκτεταμένη χρήση μετρητών διευκολύνει την απόκρυψη εισοδημάτων.

Η ΤτΕ για τη φοροδιαφυγή

Στην κατεύθυνση περαιτέρω περιορισμού της φοροδιαφυγής, η ΤτΕ προτείνει:

  • Ψηφιοποίηση και διασταυρώσεις δεδομένων: Κομβικό ρόλο στη νέα στρατηγική διαδραματίζει η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών. Η χρήση σύγχρονων εργαλείων για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αποκλίσεων εισοδημάτων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών. Η περαιτέρω ψηφιοποίηση των συναλλαγών, σε συνδυασμό με την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών, περιορίζει τα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πιο διαφανές περιβάλλον για την οικονομική δραστηριότητα.
  • Μείωση της χρήσης μετρητών: Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ανάγκη περιορισμού της χρήσης μετρητών, που αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της φοροδιαφυγής. Η ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών –μέσω κινήτρων αλλά και υποχρεώσεων– εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά στη σύλληψη φορολογητέας ύλης που μέχρι σήμερα διαφεύγει. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η σύνδεση των πληρωμών με ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα, ιδιαίτερα στον τομέα του ΦΠΑ.
  • Διαρθρωτικές παρεμβάσεις και μόνιμα μέτρα: Η αύξηση των εσόδων δεν βασίζεται μόνο σε συγκυριακές παρεμβάσεις, αλλά σε μόνιμες διαρθρωτικές αλλαγές. Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα των τελευταίων ετών ενισχύθηκαν σημαντικά από τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Μιλούν τα νούμερα

Τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης είναι αποκαλυπτικά. Σε πολλές περιπτώσεις, τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται αντιστοιχούν μόλις στο 6% των ακαθάριστων εσόδων, ενώ το μέσο ετήσιο εισόδημα που εμφανίζεται στις δηλώσεις δεν ξεπερνά τα 3.655 ευρώ.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα σε συγκεκριμένους κλάδους.

Σχεδόν το 68% των ιδιοκτητών μπαρ δηλώνει ζημιές, ενώ αντίστοιχα ποσοστά καταγράφονται σε εστιατόρια (53%), κομμωτήρια (59%) και συνεργεία αυτοκινήτων (50%). Ακόμη και όπου δηλώνονται κέρδη, τα ποσά είναι ιδιαίτερα χαμηλά, συνήθως μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ ετησίως.

World
Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Vita.gr
Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Διαβήτης τύπου 2: Η κρυφή διάσταση των μικροθρεπτικών συστατικών

Κόσμος
Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Πλήγματα των IDF σε κατοικημένες περιοχές του Ιράν

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Σύνταξη
Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σύνταξη
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Champions League 07.04.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
Media 07.04.26

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Σύνταξη
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Κόσμος 07.04.26 Upd: 13:17

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ιησού

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Σύνταξη
Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης
Ελλάδα 07.04.26 Upd: 13:58

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

