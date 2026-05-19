ΜΙΔΑ: «Μπλόκο» σε επιδόματα και ακίνητα – Τι αλλάζει
Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας
Σαρωτικούς ελέγχους στα ακίνητα ξεκινάει η ΑΑΔΕ μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).
Στο στόχαστρο μπαίνουν όλα τα στεγαστικά επιδόματα, καθώς μέσω διασταυρώσεων θα εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομων ή αδικαιολόγητων ενισχύσεων σε ενοικιαστές.
Το νέο σύστημα, το οποίο προωθούν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου και θα αποτελέσει την ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για το σύνολο των ακινήτων της χώρας.
Το ΜΙΔΑ
Το ΜΙΔΑ θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ενιαία βάση όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας από το είδος και την επιφάνεια μέχρι τη χρήση του (ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο).
Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα αποκτά πλήρη και διασταυρωμένη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης των πολιτών.
Η ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέπει διασταυρώσεις δεδομένων, εντοπίζοντας περιπτώσεις αναντιστοιχίας μεταξύ δηλωθέντων στοιχείων και πραγματικής εικόνας.
Η ακίνητη περιουσία
Μέχρι σήμερα, ο βασικός έλεγχος της ακίνητης περιουσίας γίνεται μέσω του Ε9. Με την πλήρη ανάπτυξη του ΜΙΔΑ, τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται αυτοματοποιημένα με το Κτηματολόγιο και άλλες βάσεις δεδομένων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια λάθους ή απόκρυψης.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αγροτικές ενισχύσεις, όπου το σύστημα θα ελέγχει την επιλεξιμότητα εκτάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις γης.
Παράλληλα, η χρήση δορυφορικών δεδομένων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα ενισχύσει τον γεωχωρικό έλεγχο, επιτρέποντας πιο ακριβή διαχωρισμό των εκτάσεων που δικαιούνται επιδοτήσεις.
Το βασικό εργαλείο
Από το 2027, το ΜΙΔΑ θα αποτελέσει και βασικό εργαλείο για τη χορήγηση απαλλαγών και εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ, καθώς μέσω της πλατφόρμας θα επιβεβαιώνεται η κύρια κατοικία κάθε φορολογουμένου.
Η νέα ψηφιακή χαρτογράφηση θα περιλαμβάνει αναλυτικά για κάθε ακίνητο στοιχεία όπως ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, τα οποία θα διασυνδεθούν πλήρως, δημιουργώντας ενιαίο μητρώο.
Για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν με σαφήνεια τη χρήση των ακινήτων τους, αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, επαγγελματική χρήση, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό ακίνητο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην καταγραφή των κενών κατοικιών, καθώς εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
