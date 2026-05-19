Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Married at First Sight: Σεισμός στη Βρετανία – Καταγγελίες βιασμού, απειλές για επίθεση με οξύ στο ριάλιτι
The Good Life 19 Μαΐου 2026, 21:30

Married at First Sight: Σεισμός στη Βρετανία – Καταγγελίες βιασμού, απειλές για επίθεση με οξύ στο ριάλιτι

Η Βρετανία είναι σε σοκ μετά την προβολή του Panorama του BBC, που φέρνει στο φως σοκαριστικές καταγγελίες στα παρασκήνια του ριάλιτι Married at First Sight

Το εξαιρετικά δημοφιλές ριάλιτι Married at First Sight (MAFS UK) βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του, καθώς ένα νέο, καθηλωτικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σωματική βία.

Στο Panorama του ΒΒC, τρεις πρώην παίκτριες σπάνε τη σιωπή τους και περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων από τους τηλεοπτικούς «συζύγους» που επέλεξε η παραγωγή.

Οι γυναίκες κατηγορούν το δίκτυο Channel 4 και την εταιρεία παραγωγής CPL Productions ότι, αν και γνώριζαν για τα σημάδια κακοποίησης και τις απειλές, επέλεξαν να συνεχίσουν κανονικά τα γυρίσματα και την προβολή του σόου.

«Μου είπε πως αν το έλεγα σε κάποιον, θα έβαζε να μου ρίξουν οξύ στο πρόσωπο»

YouTube thumbnail

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάζει η δημοσιογράφος Νουρ Νάντζι, επικεντρώνεται στις ιστορίες τριών γυναικών.

Η Λίζι και η Κλόε (ψευδώνυμα, καθώς οι δηλώσεις τους αποδίδονται από ηθοποιούς) καταγγέλλουν ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς τους συζύγους, ενώ η Σόνα Μάντερσον μιλά επώνυμα στην κάμερα για μη συναινετική σεξουαλική πράξη.

Όλοι οι κατηγορούμενοι άνδρες αρνούνται κατηγορηματικά τις πράξεις τους.

Η Λίζι περιγράφει πώς ο «σύζυγός» της είχε επιθετική συμπεριφορά ήδη από τον μήνα του μέλιτος, με το σεξ να μετατρέπεται γρήγορα σε βίαιο, αφήνοντάς της μώλωπες.

Όταν εκείνη προσπάθησε να αντισταθεί, εκείνος τη βίασε λέγοντάς της: «Δεν μπορείς να πεις όχι, είσαι η γυναίκα μου».

Η Λίζι υποστήριξε πως ο «σύζυγός» της την απείλησε με επίθεση με οξύ αν μιλούσε.

Παρά το γεγονός ότι η Λίζι ενημέρωσε την παραγωγή για τις απειλές και τους μώλωπες, τα γυρίσματα και η προβολή συνεχίστηκαν κανονικά.

Η δεύτερη διαγωνιζόμενη, η Κλόε, περιγράφει μια ανάλογη ιστορία απόλυτου εγκλωβισμού.

«Είπα όχι. Εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά, μετακίνησε το πόδι μου, ανέβηκε από πάνω μου και προχώρησε κανονικά. Απλώς ξάπλωσα εκεί και κοίταζα το παράθυρο για να μην νευριάσει».

Όπως καταγγέλλει, ο σύζυγός της εξοργίστηκε αργότερα μαζί της επειδή δεν φώναξε από ηδονή, λέγοντάς της: «Με κάνεις να νιώθω σαν βιαστής!»

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και στο πότε ακριβώς το Channel 4 και η CPL Productions έλαβαν γνώση των καταγγελιών.

Το Channel 4 απάντησε πως «θα ήταν λάθος να αξιολογηθούν οι τότε αποφάσεις με βάση στοιχεία που δεν ήταν γνωστά εκείνη τη στιγμή».

Ωστόσο, η κριτική που ασκείται είναι δριμεία, καθώς το ίδιο το format του παιχνιδιού —που απομονώνει τους παίκτες από τις οικογένειές τους, τους υποβάλλει σε ψυχολογικά «παιχνίδια» (όπως το να βαθμολογούν την ελκυστικότητα των άλλων παικτών μπροστά στους συντρόφους τους) και πιέζει για διαρκή σύγκρουση— θεωρείται από πολλούς ότι ευνοεί και καλλιεργεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

«Μπορεί ένα σόου που βασίζεται στην απομόνωση, την τεχνητή ένταση και τον εξαναγκασμό αγνώστων να συμβιώσουν, να εγγυηθεί ποτέ την ασφάλεια των συμμετεχόντων;»

Πέρα από τις νομικές προεκτάσεις, το σκάνδαλο αναδεικνύει την επιδημία του victim blaming.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη ξεσπάσει ένα κύμα ενοχοποίησης των θυμάτων με πολλούς χρήστες και φανατικούς θεατές του ριάλιτι σόου να κατηγορούν τις γυναίκες κατηγορώντας τες ως εξ ολοκλήρου ή εν μέρει υπεύθυνες για όσα υποστηρίζουν πως έζησαν στο ριάλιτι σόου που σημειώνει υψηλή τηλεθέαση στη Βρετανία -το MAFS UK είναι ήδη στη δέκατη σεζόν του.

Οι αναρτήσεις κατηγορούν τις γυναίκες ως ψεύτρες που αναζητούν αποζημιώσεις ή δημοσιότητα, επειδή δεν κατήγγειλαν αμέσως τα περιστατικά στην αστυνομία.

Το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού – Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (DCMS) δήλωσε πως οι καταγγελίες είναι «σοβαρές» και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για «εγκληματικότητα ή αδικοπραγία»

YouTube thumbnail

Το γεγονός αυτό, σημειώνουν οι αναλυτές, αποτυπώνει το πόσο βαθιά ριζωμένη και κοινωνικά ανεκτή παραμένει η βία κατά των γυναικών.

Μετά τις αποκαλύψεις, η διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης εξωτερικής έρευνας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το ντοκιμαντέρ ίσως σημάνει το οριστικό τέλος για το Married at First Sight.

Το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού – Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (DCMS) δήλωσε πως οι καταγγελίες είναι «σοβαρές» και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για «εγκληματικότητα ή αδικοπραγία».

Παράλληλα η ρυθμιστική αρχή Ofcom δήλωσε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να επιδείξουν «τη δέουσα προσοχή» στην ευημερία των συμμετεχόντων σε εκπομπές, ενώ η εταιρεία Tui δήλωσε στο BBC News ότι διακόπτει προσωρινά τη χορηγία της εκπομπής.

Το Channel 4 έχει πλέον αφαιρέσει όλα τα επεισόδια του προγράμματος από τις υπηρεσίες streaming, καθώς και από τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

