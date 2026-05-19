Married at First Sight: Σεισμός στη Βρετανία – Καταγγελίες βιασμού, απειλές για επίθεση με οξύ στο ριάλιτι

Το εξαιρετικά δημοφιλές ριάλιτι Married at First Sight (MAFS UK) βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας του, καθώς ένα νέο, καθηλωτικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σωματική βία.

Στο Panorama του ΒΒC, τρεις πρώην παίκτριες σπάνε τη σιωπή τους και περιγράφουν τον εφιάλτη που έζησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων από τους τηλεοπτικούς «συζύγους» που επέλεξε η παραγωγή.

Οι γυναίκες κατηγορούν το δίκτυο Channel 4 και την εταιρεία παραγωγής CPL Productions ότι, αν και γνώριζαν για τα σημάδια κακοποίησης και τις απειλές, επέλεξαν να συνεχίσουν κανονικά τα γυρίσματα και την προβολή του σόου.

«Μου είπε πως αν το έλεγα σε κάποιον, θα έβαζε να μου ρίξουν οξύ στο πρόσωπο»

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάζει η δημοσιογράφος Νουρ Νάντζι, επικεντρώνεται στις ιστορίες τριών γυναικών.

Η Λίζι και η Κλόε (ψευδώνυμα, καθώς οι δηλώσεις τους αποδίδονται από ηθοποιούς) καταγγέλλουν ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς τους συζύγους, ενώ η Σόνα Μάντερσον μιλά επώνυμα στην κάμερα για μη συναινετική σεξουαλική πράξη.

Όλοι οι κατηγορούμενοι άνδρες αρνούνται κατηγορηματικά τις πράξεις τους.

Η Λίζι περιγράφει πώς ο «σύζυγός» της είχε επιθετική συμπεριφορά ήδη από τον μήνα του μέλιτος, με το σεξ να μετατρέπεται γρήγορα σε βίαιο, αφήνοντάς της μώλωπες.

Όταν εκείνη προσπάθησε να αντισταθεί, εκείνος τη βίασε λέγοντάς της: «Δεν μπορείς να πεις όχι, είσαι η γυναίκα μου».

Η Λίζι υποστήριξε πως ο «σύζυγός» της την απείλησε με επίθεση με οξύ αν μιλούσε.

Παρά το γεγονός ότι η Λίζι ενημέρωσε την παραγωγή για τις απειλές και τους μώλωπες, τα γυρίσματα και η προβολή συνεχίστηκαν κανονικά.

Η δεύτερη διαγωνιζόμενη, η Κλόε, περιγράφει μια ανάλογη ιστορία απόλυτου εγκλωβισμού.

«Είπα όχι. Εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά, μετακίνησε το πόδι μου, ανέβηκε από πάνω μου και προχώρησε κανονικά. Απλώς ξάπλωσα εκεί και κοίταζα το παράθυρο για να μην νευριάσει».

Όπως καταγγέλλει, ο σύζυγός της εξοργίστηκε αργότερα μαζί της επειδή δεν φώναξε από ηδονή, λέγοντάς της: «Με κάνεις να νιώθω σαν βιαστής!»

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και στο πότε ακριβώς το Channel 4 και η CPL Productions έλαβαν γνώση των καταγγελιών.

Το Channel 4 απάντησε πως «θα ήταν λάθος να αξιολογηθούν οι τότε αποφάσεις με βάση στοιχεία που δεν ήταν γνωστά εκείνη τη στιγμή».

Ωστόσο, η κριτική που ασκείται είναι δριμεία, καθώς το ίδιο το format του παιχνιδιού —που απομονώνει τους παίκτες από τις οικογένειές τους, τους υποβάλλει σε ψυχολογικά «παιχνίδια» (όπως το να βαθμολογούν την ελκυστικότητα των άλλων παικτών μπροστά στους συντρόφους τους) και πιέζει για διαρκή σύγκρουση— θεωρείται από πολλούς ότι ευνοεί και καλλιεργεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

«Μπορεί ένα σόου που βασίζεται στην απομόνωση, την τεχνητή ένταση και τον εξαναγκασμό αγνώστων να συμβιώσουν, να εγγυηθεί ποτέ την ασφάλεια των συμμετεχόντων;»

Πέρα από τις νομικές προεκτάσεις, το σκάνδαλο αναδεικνύει την επιδημία του victim blaming.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη ξεσπάσει ένα κύμα ενοχοποίησης των θυμάτων με πολλούς χρήστες και φανατικούς θεατές του ριάλιτι σόου να κατηγορούν τις γυναίκες κατηγορώντας τες ως εξ ολοκλήρου ή εν μέρει υπεύθυνες για όσα υποστηρίζουν πως έζησαν στο ριάλιτι σόου που σημειώνει υψηλή τηλεθέαση στη Βρετανία -το MAFS UK είναι ήδη στη δέκατη σεζόν του.

Οι αναρτήσεις κατηγορούν τις γυναίκες ως ψεύτρες που αναζητούν αποζημιώσεις ή δημοσιότητα, επειδή δεν κατήγγειλαν αμέσως τα περιστατικά στην αστυνομία.

Το γεγονός αυτό, σημειώνουν οι αναλυτές, αποτυπώνει το πόσο βαθιά ριζωμένη και κοινωνικά ανεκτή παραμένει η βία κατά των γυναικών.

Μετά τις αποκαλύψεις, η διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης εξωτερικής έρευνας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το ντοκιμαντέρ ίσως σημάνει το οριστικό τέλος για το Married at First Sight.

Το βρετανικό υπουργείο Πολιτισμού – Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (DCMS) δήλωσε πως οι καταγγελίες είναι «σοβαρές» και πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για «εγκληματικότητα ή αδικοπραγία».

Παράλληλα η ρυθμιστική αρχή Ofcom δήλωσε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να επιδείξουν «τη δέουσα προσοχή» στην ευημερία των συμμετεχόντων σε εκπομπές, ενώ η εταιρεία Tui δήλωσε στο BBC News ότι διακόπτει προσωρινά τη χορηγία της εκπομπής.

Το Channel 4 έχει πλέον αφαιρέσει όλα τα επεισόδια του προγράμματος από τις υπηρεσίες streaming, καθώς και από τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.