Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο μύθος του πιο ευπώλητου Ισπανού τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, πατέρας του Ενρίκε και ένα φαινόμενο που γοήτευσε κοινό για δεκαετίες, απειλείται με κατάρρευση. Δύο γυναίκες, πρώην υπάλληλοί του, σοκάρουν με τις καταγγελίες εναντίον του με την υπόθεση να έχει πάρει τη νομική οδό  στην Audiencia Nacional.

Όλα όσα αποκάλυψαν -η σεξουαλική κακοποίηση, το trafficking και μια καθημερινότητα που θύμιζε «σπίτι του τρόμου»- όχι μόνο σοκάρουν αλλά έχουν προκαλέσει σεισμό ακόμη και στους πολιτικούς κύκλους της Ισπανίας που θεωρεί τον Χούλιο Ιγκλέσιας «εθνικό τροβαδούρο».

Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως μετά από μια τριετή δημοσιογραφική έρευνα-μαμούθ που φωτογραφίζει τον 82χρονο Ιγκλέσιας ως ένα βάναυσο αφεντικό που απαιτούσε από τις υπαλλήλους του να τον υπηρετούν ως σκλάβες -όποιες και αν ήταν οι απαιτήσεις και ορέξεις του.

Συστηματικός εξευτελισμός και σεξουαλική βία στις πολυτελείς επαύλεις του στην Καραϊβική ήταν κανονικότητα υπερασπίζονται οι γυναίκες που έζησαν έναν ζωντανό εφιάλτη πίσω από τις πύλες των επαύλεων του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.

Οι πρώην υπάλληλοι, μια οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια, «σπάνε» τη σιωπή τους και περιγράφουν μια ατμόσφαιρα απόλυτου ελέγχου, ταπεινώσεων και σεξουαλικής βίας με περιγραφές που σοκάρουν.

«Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;», «Έχεις κάνει πλαστική στο στήθος;» είναι μερικές από τις ερωτήσεις που έκανε στις υποψήφιες κοπέλες που έκαναν αίτηση να εργαστούν στις βίλες του στις Μπαχάμες

YouTube thumbnail

Η μία εκ των γυναικών, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Ρεμπέκα», περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς ο τραγουδιστής την καλούσε στο δωμάτιό του κάθε βράδυ, υποβάλλοντάς την σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε νύχτα», εξομολογείται. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα. Εκείνη η έπαυλη θα έπρεπε να λέγεται το μικρό σπίτι του τρόμου».

Οι αποκαλύψεις είναι το αποτέλεσμα μιας εξαντλητικής έρευνας τριών ετών από τον ισπανικό ιστότοπο elDiario.es και το δίκτυο Univision Noticias.

Οι δημοσιογράφοι συγκέντρωσαν μαρτυρίες από 15 πρώην υπαλλήλους, οι οποίοι εργάστηκαν για τον Ιγκλέσιας από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως και το 2023.

Οι μαρτυρίες σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός ανθρώπου με εκρηκτικό χαρακτήρα, που επέβαλε «μια ιεραρχία τρόμου και απομόνωσης».

«Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε νύχτα, σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα. Εκείνη η έπαυλη θα έπρεπε να λέγεται το σπίτι του τρόμου»

YouTube thumbnail

Οι καταγγελίες των δύο γυναικών υποστηρίζονται από πλούσιο αποδεικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, αρχείων κλήσεων, μηνυμάτων WhatsApp και ιατρικών εκθέσεων, γεγονός που καθιστά την υπόθεση εξαιρετικά σοβαρή για τις ισπανικές αρχές.

Πέρα από τις πράξεις βίας, η έρευνα αποκαλύπτει ένα μεθοδευμένο σύστημα στρατολόγησης νέων γυναικών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υποψήφιες καλούνταν να στείλουν φωτογραφίες προσώπου και ολόκληρου του σώματος, ενώ κατά την άφιξή τους στις επαύλεις, ο Ιγκλέσιας φέρεται να τις υπέβαλε σε απρεπείς και προσωπικές ερωτήσεις.

«Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;», «Έχεις κάνει πλαστική στο στήθος;», ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που περιγράφουν οι καταγγέλλουσες, προσθέτοντας πως ο τραγουδιστής ζητούσε επανειλημμένα να δει και να αγγίξει το στήθος τους, κανονικοποιώντας την κακοποίηση μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν άφηνε περιθώρια άρνησης.

Η είδηση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ισπανία. Ενώ η αριστερά ζητά την άμεση αφαίρεση των τιμητικών διακρίσεων από τον καλλιτέχνη, η δεξιά πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, έσπευσε να τον υπερασπιστεί δημόσια.

Σε μια εμπρηστική δήλωση, η Αγιούσο συνέδεσε την υπόθεση με την κατάσταση στο Ιράν, κατηγορώντας την αριστερά για υποκρισία και δηλώνοντας πως η Μαδρίτη δεν θα συμβάλει στην απαξίωση του «πιο οικουμενικού τραγουδιστή» γράφοντας:

«Οι γυναίκες που έχουν βιαστεί και έχουν δεχθεί επίθεση βρίσκονται στο Ιράν, με τη συνένοχη σιωπή της άκρας αριστεράς.

Η Κοινότητα της Μαδρίτης δεν θα συμβάλει ποτέ στην απαξίωση καλλιτεχνών, και πόσο μάλλον σε αυτήν του πιο διεθνώς αναγνωρισμένου τραγουδιστή από όλους: του Χούλιο Ιγκλέσιας».

Την ίδια στιγμή, μια πρώην επόπτρια της έπαυλης απέρριψε τις κατηγορίες ως ανυπόστατες, περιγράφοντας τον Ιγκλέσιας ως έναν «ταπεινό, γενναιόδωρο κύριο» που τρέφει απόλυτο σεβασμό για τις γυναίκες.

Παρά τις φωνές υπεράσπισης, η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν επίσημη μήνυση στην Audiencia Nacional, το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, κατηγορώντας τον Χούλιο Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων (trafficking) και σεξουαλική επίθεση.

Με περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους στο ενεργητικό του και μια καριέρα έξι δεκαετιών, ο Ιγκλέσιας καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τις πιο βαριές κατηγορίες της ζωής του.

Η σιωπή του ίδιου και των δικηγόρων του απέναντι στα ερωτήματα των δημοσιογράφων δεν εκτονώνει το σκοτεινό προφίλ ενός ειδώλου που ίσως ζει τη μεγάλη αποκαθήλωση του.

Μεταφορές
Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

Πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Ψηφιακός θόρυβος» πίσω από τη βλάβη στις συχνότητες

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Ζαχαριάδης: Ο Μητσοτάκης να αφήσει τους ψευτοτσαμπουκάδες και να συναντηθεί με την πλειοψηφία των μπλόκων

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σημειώνει πως «σήμερα αποδείχτηκε και κάτι άλλο, δεν ισχύει ότι 'οι κομματικοί εγκάθετοι είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στον διάλογο', με ένα googlaρισμα αποδεικνύεται το αντίθετο»

Σύνταξη
Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άρης: Ανακοίνωσε τον Χόνγκλα

Ο Χόνγκλα αποκτήθηκε από τον Άρη με δανεισμό από τη Γρανάδα έως το καλοκαίρι, όταν και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κιτρινόμαυρους.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυτική Όχθη: Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να… ληστέψουν κοσμηματοπωλείο
Κόσμος 13.01.26

Ένας Παλαιστίνιος και δύο Ισραηλινοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να... ληστέψουν κοσμηματοπωλείο

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να διαφύγουν μετά την ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο της πόλης Νταχαρία, στη νότια Δυτική Όχθη, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Ελλάδα 13.01.26

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύνταξη
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Βάιος Μπαλάφας
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
On Field 13.01.26

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στη βιβλιοπαρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πυροδοτεί νέο γύρο έντασης με το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντά ο ίδιος στις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη. Οι εσωκομματικές τριβές και το τηλεφώνημα στον Χάρη Δούκα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο
Τι συζητήθηκε 13.01.26 Upd: 20:03

Εξαντλήθηκαν τα όρια παροχών και υπομονής απειλεί ο Μητσοτάκης – Μικρές βελτιώσεις σε ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις αλλά με σαφείς απειλές οι δηλώσεις του πρωθυπουργού. Συνεδριάζουν τα μπλόκα.

Σύνταξη
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Ελλάδα 13.01.26

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Σύνταξη
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
On Field 13.01.26

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Βάιος Μπαλάφας
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Κόσμος 13.01.26

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Σύνταξη
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ελλάδα 13.01.26

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
Μάχη για ανεξαρτησία 13.01.26

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Σύνταξη
