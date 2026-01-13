Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Ο μύθος του πιο ευπώλητου Ισπανού τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, πατέρας του Ενρίκε και ένα φαινόμενο που γοήτευσε κοινό για δεκαετίες, απειλείται με κατάρρευση. Δύο γυναίκες, πρώην υπάλληλοί του, σοκάρουν με τις καταγγελίες εναντίον του με την υπόθεση να έχει πάρει τη νομική οδό στην Audiencia Nacional.

Όλα όσα αποκάλυψαν -η σεξουαλική κακοποίηση, το trafficking και μια καθημερινότητα που θύμιζε «σπίτι του τρόμου»- όχι μόνο σοκάρουν αλλά έχουν προκαλέσει σεισμό ακόμη και στους πολιτικούς κύκλους της Ισπανίας που θεωρεί τον Χούλιο Ιγκλέσιας «εθνικό τροβαδούρο».

Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως μετά από μια τριετή δημοσιογραφική έρευνα-μαμούθ που φωτογραφίζει τον 82χρονο Ιγκλέσιας ως ένα βάναυσο αφεντικό που απαιτούσε από τις υπαλλήλους του να τον υπηρετούν ως σκλάβες -όποιες και αν ήταν οι απαιτήσεις και ορέξεις του.

Συστηματικός εξευτελισμός και σεξουαλική βία στις πολυτελείς επαύλεις του στην Καραϊβική ήταν κανονικότητα υπερασπίζονται οι γυναίκες που έζησαν έναν ζωντανό εφιάλτη πίσω από τις πύλες των επαύλεων του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.

Οι πρώην υπάλληλοι, μια οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια, «σπάνε» τη σιωπή τους και περιγράφουν μια ατμόσφαιρα απόλυτου ελέγχου, ταπεινώσεων και σεξουαλικής βίας με περιγραφές που σοκάρουν.

«Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;», «Έχεις κάνει πλαστική στο στήθος;» είναι μερικές από τις ερωτήσεις που έκανε στις υποψήφιες κοπέλες που έκαναν αίτηση να εργαστούν στις βίλες του στις Μπαχάμες

Η μία εκ των γυναικών, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Ρεμπέκα», περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πώς ο τραγουδιστής την καλούσε στο δωμάτιό του κάθε βράδυ, υποβάλλοντάς την σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή της.

«Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε νύχτα», εξομολογείται. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα. Εκείνη η έπαυλη θα έπρεπε να λέγεται το μικρό σπίτι του τρόμου».

Οι αποκαλύψεις είναι το αποτέλεσμα μιας εξαντλητικής έρευνας τριών ετών από τον ισπανικό ιστότοπο elDiario.es και το δίκτυο Univision Noticias.

Οι δημοσιογράφοι συγκέντρωσαν μαρτυρίες από 15 πρώην υπαλλήλους, οι οποίοι εργάστηκαν για τον Ιγκλέσιας από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως και το 2023.

Οι μαρτυρίες σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός ανθρώπου με εκρηκτικό χαρακτήρα, που επέβαλε «μια ιεραρχία τρόμου και απομόνωσης».

Οι καταγγελίες των δύο γυναικών υποστηρίζονται από πλούσιο αποδεικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, αρχείων κλήσεων, μηνυμάτων WhatsApp και ιατρικών εκθέσεων, γεγονός που καθιστά την υπόθεση εξαιρετικά σοβαρή για τις ισπανικές αρχές.

Πέρα από τις πράξεις βίας, η έρευνα αποκαλύπτει ένα μεθοδευμένο σύστημα στρατολόγησης νέων γυναικών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υποψήφιες καλούνταν να στείλουν φωτογραφίες προσώπου και ολόκληρου του σώματος, ενώ κατά την άφιξή τους στις επαύλεις, ο Ιγκλέσιας φέρεται να τις υπέβαλε σε απρεπείς και προσωπικές ερωτήσεις.

«Σου αρέσουν οι γυναίκες;», «Σου αρέσουν τα τρίο;», «Έχεις κάνει πλαστική στο στήθος;», ήταν μερικές από τις ερωτήσεις που περιγράφουν οι καταγγέλλουσες, προσθέτοντας πως ο τραγουδιστής ζητούσε επανειλημμένα να δει και να αγγίξει το στήθος τους, κανονικοποιώντας την κακοποίηση μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν άφηνε περιθώρια άρνησης.

Η είδηση έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ισπανία. Ενώ η αριστερά ζητά την άμεση αφαίρεση των τιμητικών διακρίσεων από τον καλλιτέχνη, η δεξιά πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, έσπευσε να τον υπερασπιστεί δημόσια.

Σε μια εμπρηστική δήλωση, η Αγιούσο συνέδεσε την υπόθεση με την κατάσταση στο Ιράν, κατηγορώντας την αριστερά για υποκρισία και δηλώνοντας πως η Μαδρίτη δεν θα συμβάλει στην απαξίωση του «πιο οικουμενικού τραγουδιστή» γράφοντας:

«Οι γυναίκες που έχουν βιαστεί και έχουν δεχθεί επίθεση βρίσκονται στο Ιράν, με τη συνένοχη σιωπή της άκρας αριστεράς.

Η Κοινότητα της Μαδρίτης δεν θα συμβάλει ποτέ στην απαξίωση καλλιτεχνών, και πόσο μάλλον σε αυτήν του πιο διεθνώς αναγνωρισμένου τραγουδιστή από όλους: του Χούλιο Ιγκλέσιας».

Την ίδια στιγμή, μια πρώην επόπτρια της έπαυλης απέρριψε τις κατηγορίες ως ανυπόστατες, περιγράφοντας τον Ιγκλέσιας ως έναν «ταπεινό, γενναιόδωρο κύριο» που τρέφει απόλυτο σεβασμό για τις γυναίκες.

Παρά τις φωνές υπεράσπισης, η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Οι δύο γυναίκες κατέθεσαν επίσημη μήνυση στην Audiencia Nacional, το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, κατηγορώντας τον Χούλιο Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων (trafficking) και σεξουαλική επίθεση.

Με περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους στο ενεργητικό του και μια καριέρα έξι δεκαετιών, ο Ιγκλέσιας καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τις πιο βαριές κατηγορίες της ζωής του.

Η σιωπή του ίδιου και των δικηγόρων του απέναντι στα ερωτήματα των δημοσιογράφων δεν εκτονώνει το σκοτεινό προφίλ ενός ειδώλου που ίσως ζει τη μεγάλη αποκαθήλωση του.