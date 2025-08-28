Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα μεγαλώνουν ξανά την οικογένειά τους. Το ζευγάρι, που έχει ήδη τρία παιδιά, περιμένει το τέταρτο μωρό του μέσα στο έτος, όπως επιβεβαιώνει μια έμπιστη πηγή κοντά στο ζευγάρι στο περιοδικό ¡HOLA!

Ο τραγουδιστής, που έγινε 50 ετών τον Μάιο, και η 44χρονη πρώην σταρ του τένις, είναι «γεμάτοι χαρά» για την εγκυμοσύνη.

Η Κουρνίκοβα, η οποία φέρεται να είναι στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, φωτογραφήθηκε πρόσφατα στο Μαϊάμι, ντυμένη σπορ και με την κοιλίτσα της να είναι ευδιάκριτη καθώς άφηνε τα παιδιά της στο σχολείο.

Ο Ιγκλέσιας και η Κουρνίκοβα είναι ήδη γονείς των 7χρονων διδύμων, Λούσι και Νίκολας, καθώς και της 5χρονης κόρης τους, Μέρι, την οποία αποκαλούν επίσης χαϊδευτικά με το ρωσικό όνομα Μάσα. Το 2017 υποδέχτηκαν τα δίδυμα και το 2020 τη Μέρι.

Οι φήμες για μια νέα εγκυμοσύνη ξεκίνησαν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, όταν η Άννα φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής ημέρας με τις κόρες της. Ντυμένη με ασυνήθιστα φαρδιά αθλητικά ρούχα, φαινόταν να προσπαθεί να κρύψει τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης της.

Ο συγχρονισμός των φωτογραφιών προκάλεσε επίσης ερωτηματικά, καθώς τραβήχτηκαν όταν ο Ενρίκε επέστρεφε για να εμφανιστεί στην Ισπανία για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του.

Η απουσία της Άννας από εκείνη τη συναυλία πυροδότησε συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ειδικά λόγω της ιατρικής σύστασης για έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Τώρα, το μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό που οι θαυμαστές ήλπιζαν: η εγκυμοσύνη είναι πραγματική και όλα πάνε καλά.

Ο Ενρίκε και η Άννα είναι μαζί εδώ και 24 χρόνια, από τότε που συναντήθηκαν το 2001 στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του τραγουδιού του Escape.

Φαμίλια Ιγκλέσιας

Η άφιξη αυτού του μωρού θα σηματοδοτήσει το ένατο εγγόνι για τη μητέρα του Ενρίκε, Ιζαμπέλ Πρέυσλερ, η οποία έχει ήδη τα εγγόνια της από τα παιδιά της Τσαμπέλι Ιγκλέσιας, Άνα Μπόγερ και Φερνάντο Βερντάσκο, καθώς και τα τρία παιδιά του Ενρίκε και της Άννας.

Εάν το ιστορικό του ζευγαριού αποτελεί ένδειξη, η άφιξη του τέταρτου μωρού δεν θα ανακοινωθεί μέχρι μετά τη γέννησή του. Τα δίδυμά τους κρατήθηκαν μυστικά μέχρι λίγο πριν ή και μετά την άφιξή τους.

Το 2017 οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν όταν εμφανίστηκαν απροσδόκητα φωτογραφίες του Ιγκλέσιας και της Κουρνίκοβα να φεύγουν από το νοσοκομείο με τα νεογέννητα. Ακόμα και οι καλεσμένοι σε έναν οικογενειακό γάμο δεν είχαν ιδέα ότι η Άννα ήταν έγκυος.

View this post on Instagram A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Μόνο αργότερα το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες από το νοσοκομείο, οι οποίες έγιναν γρήγορα viral. Το τρίτο τους παιδί, η Μέρι, ήταν επίσης μια αποκάλυψη-έκπληξη. Λίγους μήνες πριν από τη γέννησή της, φωτογραφίες από παπαράτσι της Άννας σε ένα γιοτ στη Φλόριντα επιβεβαίωσαν τις φήμες.

Το νέο μωρό του ζευγαριού αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Η Άννα, που αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το επαγγελματικό τένις το 2003 σε ηλικία 21 ετών λόγω τραυματισμού στην πλάτη, έχει αγκαλιάσει πλήρως τη μητρότητα.

Οι σπάνιες φορές που φωτογραφίζεται σήμερα είναι σχεδόν πάντα οικογενειακές στιγμές. Ακόμη και νωρίτερα φέτος, όταν εμφανίστηκε με έναν ορθοπεδικό νάρθηκα μετά από ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι, η προσοχή της παρέμεινε σταθερά στα παιδιά της.

View this post on Instagram A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Οχυρό στο Μαϊάμι

Η οικογένεια ζει ήσυχα στο υπερ-αποκλειστικό νησί Indian Creek του Μαϊάμι, όπου γείτονές τους είναι ο Τζεφ Μπέζος και η Ιβάνκα Τραμπ. Παρά την ιδιότητα του Ενρίκε Ιγκλέσιας ως σούπερ σταρ και την θρυλική καριέρα της Άννας στο τένις, το ζευγάρι ζει μια ήρεμη ζωή, επικεντρωμένο στα παιδιά του.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς παγκόσμιους σταρ της λάτιν μουσικής, με κάθε νέα κυκλοφορία του να ανεβαίνει στα διεθνή τσαρτ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του για να δώσει προτεραιότητα στην πατρότητα.

Αν και είναι διεθνή περιοδεία, εμφανιζόμενος παντού, από το Μεξικό μέχρι τη Βουλγαρία, ο Ιγκλέσιας έχει δηλώσει συχνά ότι η πατρότητα άλλαξε τα πάντα για εκείνον, σε τέτοιο βαθμό που αρνείται να μείνει μακριά από την οικογένειά του για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Η μεγάλη ρήξη: Ένας γιος στη σκιά του πατέρα του Χούλιο

Πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα της οικογένειας που έχει δημιουργήσει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, κρύβεται μια πολύχρονη ψυχρότητα με τον πατέρα του, τον θρύλο της λάτιν μουσικής, Χούλιο Ιγκλέσιας.

Η ρήξη ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90, όταν ο νεαρός Ενρίκε, χωρίς τη γνώση του πατέρα του, άρχισε να κυνηγάει μια μουσική καριέρα. Ήθελε να αποδείξει την αξία του με τις δικές του δυνάμεις, μακριά από τη βαριά σκιά της μπράντας Ιγκλέσιας.

Η εξέγερση ήταν ξεκάθαρη και σκόπιμη. Ο Ενρίκε δεν ζήτησε ποτέ τη βοήθεια του πατέρα του. Αντίθετα, δανείστηκε χρήματα από την πρώην νταντά του και υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με μια μικρή δισκογραφική εταιρεία. Για να αποφύγει την προσοχή των μέσων, χρησιμοποίησε μάλιστα το ψευδώνυμο Ενρίκε Μαρτίνεθ.

Η επιτυχία ήρθε γρήγορα και απρόσμενα, αλλά η απόφασή του να μη μοιραστεί την πορεία του με τον πατέρα του δημιούργησε ένα βαθύ χάσμα. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας έχει εκφράσει κατά καιρούς δημόσια τη θλίψη του για την αποξένωση, ενώ ο Ενρίκε έχει δηλώσει ότι ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορούσε να τα καταφέρει μόνος.

Πολλοί έχουν σχολιάσει κατά καιρούς την αποστασιοποιημένη σχέση του Ενρίκε με τον διάσημο πατέρα του. Ωστόσο, η πατρότητα φαίνεται να έχει αλλάξει πολλά για τον Ενρίκε, καθώς τον έχει φέρει πιο κοντά στις οικογενειακές αξίες που ο ίδιος ο πατέρας του υπερασπιζόταν.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας έχει δηλώσει ότι η έλευση των παιδιών του άλλαξε τα πάντα και τον έκανε να αναλογιστεί τον ρόλο του ως πατέρας.

View this post on Instagram A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Ενώ ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν ένας πολυάσχολος σταρ που έλειπε συχνά σε περιοδείες αδιαφορώντας για την οικογένεια και φέρεται να ήταν κακοποιητικός στη μητέρα του, ο νεότερος Ενρίκε έχει επιλέξει συνειδητά έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής.

Έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του και έχει αναφέρει ότι αρνείται να μείνει μακριά από την οικογένειά του για περισσότερο από δύο εβδομάδες, καθώς θέλει να βλέπει τα παιδιά του να μεγαλώνουν.