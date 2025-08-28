magazin
28.08.2025
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα μεγαλώνουν ξανά την οικογένειά τους. Το ζευγάρι, που έχει ήδη τρία παιδιά, περιμένει το τέταρτο μωρό του μέσα στο έτος, όπως επιβεβαιώνει μια έμπιστη πηγή κοντά στο ζευγάρι στο περιοδικό ¡HOLA!

Ο τραγουδιστής, που έγινε 50 ετών τον Μάιο, και η 44χρονη πρώην σταρ του τένις, είναι «γεμάτοι χαρά» για την εγκυμοσύνη.

Η Κουρνίκοβα, η οποία φέρεται να είναι στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, φωτογραφήθηκε πρόσφατα στο Μαϊάμι, ντυμένη σπορ και με την κοιλίτσα της να είναι ευδιάκριτη καθώς άφηνε τα παιδιά της στο σχολείο.

Ο Ιγκλέσιας και η Κουρνίκοβα είναι ήδη γονείς των 7χρονων διδύμων, Λούσι και Νίκολας, καθώς και της 5χρονης κόρης τους, Μέρι, την οποία αποκαλούν επίσης χαϊδευτικά με το ρωσικό όνομα Μάσα. Το 2017 υποδέχτηκαν τα δίδυμα και το 2020 τη Μέρι.

Οι φήμες για μια νέα εγκυμοσύνη ξεκίνησαν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, όταν η Άννα φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής ημέρας με τις κόρες της. Ντυμένη με ασυνήθιστα φαρδιά αθλητικά ρούχα, φαινόταν να προσπαθεί να κρύψει τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης της.

Ο συγχρονισμός των φωτογραφιών προκάλεσε επίσης ερωτηματικά, καθώς τραβήχτηκαν όταν ο Ενρίκε επέστρεφε για να εμφανιστεί στην Ισπανία για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του.

Η απουσία της Άννας από εκείνη τη συναυλία πυροδότησε συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ειδικά λόγω της ιατρικής σύστασης για έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Τώρα, το μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό που οι θαυμαστές ήλπιζαν: η εγκυμοσύνη είναι πραγματική και όλα πάνε καλά.

Ο Ενρίκε και η Άννα είναι μαζί εδώ και 24 χρόνια, από τότε που συναντήθηκαν το 2001 στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του τραγουδιού του Escape.

Ο τραγουδιστής Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Ρωσίδα σταρ του τένις Άννα Κουρνίκοβα στα MTV Video Music Awards του 2002 στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης,. Η Κουρνίκοβα, της οποίας η καλή εμφάνιση επισκίαζε από καιρό τις ικανότητές της στο γήπεδο, παντρεύτηκε κρυφά τον τραγουδιστή φίλο της, Ενρίκε Ιγκλέσιας, όπως ανέφερε το περιοδικό Us Weekly στις 14 Δεκεμβρίου 2004.  REUTERS/Jeff Christensen

Φαμίλια Ιγκλέσιας

Η άφιξη αυτού του μωρού θα σηματοδοτήσει το ένατο εγγόνι για τη μητέρα του Ενρίκε, Ιζαμπέλ Πρέυσλερ, η οποία έχει ήδη τα εγγόνια της από τα παιδιά της Τσαμπέλι Ιγκλέσιας, Άνα Μπόγερ και Φερνάντο Βερντάσκο, καθώς και τα τρία παιδιά του Ενρίκε και της Άννας.

Εάν το ιστορικό του ζευγαριού αποτελεί ένδειξη, η άφιξη του τέταρτου μωρού δεν θα ανακοινωθεί μέχρι μετά τη γέννησή του. Τα δίδυμά τους κρατήθηκαν μυστικά μέχρι λίγο πριν ή και μετά την άφιξή τους.

Το 2017 οι θαυμαστές σοκαρίστηκαν όταν εμφανίστηκαν απροσδόκητα φωτογραφίες του Ιγκλέσιας και της Κουρνίκοβα να φεύγουν από το νοσοκομείο με τα νεογέννητα. Ακόμα και οι καλεσμένοι σε έναν οικογενειακό γάμο δεν είχαν ιδέα ότι η Άννα ήταν έγκυος.

Μόνο αργότερα το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες από το νοσοκομείο, οι οποίες έγιναν γρήγορα viral. Το τρίτο τους παιδί, η Μέρι, ήταν επίσης μια αποκάλυψη-έκπληξη. Λίγους μήνες πριν από τη γέννησή της, φωτογραφίες από παπαράτσι της Άννας σε ένα γιοτ στη Φλόριντα επιβεβαίωσαν τις φήμες.

Το νέο μωρό του ζευγαριού αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Η Άννα, που αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το επαγγελματικό τένις το 2003 σε ηλικία 21 ετών λόγω τραυματισμού στην πλάτη, έχει αγκαλιάσει πλήρως τη μητρότητα.

Οι σπάνιες φορές που φωτογραφίζεται σήμερα είναι σχεδόν πάντα οικογενειακές στιγμές. Ακόμη και νωρίτερα φέτος, όταν εμφανίστηκε με έναν ορθοπεδικό νάρθηκα μετά από ένα μικρό ατύχημα στο σπίτι, η προσοχή της παρέμεινε σταθερά στα παιδιά της.

Οχυρό στο Μαϊάμι

Η οικογένεια ζει ήσυχα στο υπερ-αποκλειστικό νησί Indian Creek του Μαϊάμι, όπου γείτονές τους είναι ο Τζεφ Μπέζος και η Ιβάνκα Τραμπ. Παρά την ιδιότητα του Ενρίκε Ιγκλέσιας ως σούπερ σταρ και την θρυλική καριέρα της Άννας στο τένις, το ζευγάρι ζει μια ήρεμη ζωή, επικεντρωμένο στα παιδιά του.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς παγκόσμιους σταρ της λάτιν μουσικής, με κάθε νέα κυκλοφορία του να ανεβαίνει στα διεθνή τσαρτ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του για να δώσει προτεραιότητα στην πατρότητα.

Αν και είναι διεθνή περιοδεία, εμφανιζόμενος παντού, από το Μεξικό μέχρι τη Βουλγαρία, ο Ιγκλέσιας έχει δηλώσει συχνά ότι η πατρότητα άλλαξε τα πάντα για εκείνον, σε τέτοιο βαθμό που αρνείται να μείνει μακριά από την οικογένειά του για περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Η μεγάλη ρήξη: Ένας γιος στη σκιά του πατέρα του Χούλιο

Πίσω από την ειδυλλιακή εικόνα της οικογένειας που έχει δημιουργήσει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, κρύβεται μια πολύχρονη ψυχρότητα με τον πατέρα του, τον θρύλο της λάτιν μουσικής, Χούλιο Ιγκλέσιας.

Η ρήξη ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90, όταν ο νεαρός Ενρίκε, χωρίς τη γνώση του πατέρα του, άρχισε να κυνηγάει μια μουσική καριέρα. Ήθελε να αποδείξει την αξία του με τις δικές του δυνάμεις, μακριά από τη βαριά σκιά της μπράντας Ιγκλέσιας.

Η εξέγερση ήταν ξεκάθαρη και σκόπιμη. Ο Ενρίκε δεν ζήτησε ποτέ τη βοήθεια του πατέρα του. Αντίθετα, δανείστηκε χρήματα από την πρώην νταντά του και υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με μια μικρή δισκογραφική εταιρεία. Για να αποφύγει την προσοχή των μέσων, χρησιμοποίησε μάλιστα το ψευδώνυμο Ενρίκε Μαρτίνεθ.

Η επιτυχία ήρθε γρήγορα και απρόσμενα, αλλά η απόφασή του να μη μοιραστεί την πορεία του με τον πατέρα του δημιούργησε ένα βαθύ χάσμα. Ο Χούλιο Ιγκλέσιας έχει εκφράσει κατά καιρούς δημόσια τη θλίψη του για την αποξένωση, ενώ ο Ενρίκε έχει δηλώσει ότι ήθελε να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορούσε να τα καταφέρει μόνος.

Πολλοί έχουν σχολιάσει κατά καιρούς την αποστασιοποιημένη σχέση του Ενρίκε με τον διάσημο πατέρα του. Ωστόσο, η πατρότητα φαίνεται να έχει αλλάξει πολλά για τον Ενρίκε, καθώς τον έχει φέρει πιο κοντά στις οικογενειακές αξίες που ο ίδιος ο πατέρας του υπερασπιζόταν.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας έχει δηλώσει ότι η έλευση των παιδιών του άλλαξε τα πάντα και τον έκανε να αναλογιστεί τον ρόλο του ως πατέρας.

Ενώ ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν ένας πολυάσχολος σταρ που έλειπε συχνά σε περιοδείες αδιαφορώντας για την οικογένεια και φέρεται να ήταν κακοποιητικός στη μητέρα του, ο νεότερος Ενρίκε έχει επιλέξει συνειδητά έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής.

Έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του και έχει αναφέρει ότι αρνείται να μείνει μακριά από την οικογένειά του για περισσότερο από δύο εβδομάδες, καθώς θέλει να βλέπει τα παιδιά του να μεγαλώνουν.

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου
Στο «κλαμπ καλοπέρασης» 28.08.25

ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Την πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη δεύτερη θητεία του, θα πραγματοποιήσει το Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταφερθεί στο παρελθόν κατά του Οργανισμού.

Σύνταξη
Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ
Αύξηση 10-20% 28.08.25

Η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο – Παρά τις κυρώσεις του Τραμπ

Το Νέο Δελχί αψηφά τους αμερικανικούς δασμούς, που στόχο έχουν να πλήξουν το ρωσικό εμπόριο λόγω πολέμου στην Ουκρανία. Και θα συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα
Κόσμος 28.08.25

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός Σμότριτς ζητά την προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας εάν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς θεωρεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα του θύλακα κάθε εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες, ώστε στο τέλος να έχει υπό τον έλεγχό του σχεδόν όλη τη Λωρίδα

Σύνταξη
Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο
Επικίνδυνη ένταση 28.08.25

Ο Πούτιν αψηφά τις πιέσεις για την Ουκρανία – Κλιμάκωση της κρίσης τα πλήγματα στο Κίεβο

Με σκληρή γλώσσα έναντι του Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασαν οι Βρυξέλλες και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις επιθέσεις στις αντιπροσωπείες στο Κίεβο. Τουλάχιστον 19 οι νεκροί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού
Κρίση εν όψει; 28.08.25

Ελληνικά νησιά εκτός ελέγχου: Ο υπερτουρισμός πλήττει το «καλό όνομα» της χώρας ως προορισμού

Μικρά νησιά, όπως η Σύμη ή η Ύδρα, βιώνουν αυτό που λέγεται υπερτουρισμός. Τουρίστες εκφράζουν παράπονα γιατί δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές , οι κάτοικοι αγωνίζονται να αντέξουν την πίεση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας
Επιλεκτικός ανθρωπισμός 28.08.25

Μία αποστρατικοποιημένη ζώνη για τους Δρούζους: Το σχέδιο Νετανιάχου για τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας

Το Ισραήλ διεξάγει συζητήσεις με σκοπό να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη που κατοικείται από τους Δρούζους

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Eurobasket 2025 28.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα - Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία, για την πρεμιέρα του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News και Novasports Start.

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Κόσμος 28.08.25

Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»

Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Γαλλία αντέδρασαν έντονα μετά τις δηλώσεις Μπαϊρού, ότι δεν κάλεσε σε συνομιλίες την αντιπολίτευση πριν ξεσπάσει η κρίση, επειδή εκείνος δούλευε και οι άλλοι ήταν διακοπές

Σύνταξη
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
On Field 28.08.25

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ
Conference League 28.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άντερλεχτ

LIVE: ΑΕΚ - Άντερλεχτ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ - Άντερλεχτ, για τα play offs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»
Champions League 28.08.25

Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί – Θα διατηρήσουμε την παράδοση με τις εκπλήξεις στις μεταγραφές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός μίλησε για την κλήρωση των ερυθρόλευκων στη League Phase του Champions League και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεταγραφική… έκπληξη!

Σύνταξη
Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν
ACEA 28.08.25

Ανάκαμψη πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Ιούλιο- Τα υβριδικά κυριαρχούν, τα βενζινοκίνητα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ΕΕ (ACEA), οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται, καταλαμβάνοντας το 34,7% της αγοράς,

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη
Στο Ίλιον 28.08.25

Θύμα βίαιης ληστείας καρκινοπαθής συνταξιούχος – Του πήραν τη σύνταξη

Άγρια επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει δέχθηκε ηλικιωμένος καρκινοπαθής. Άγνωστοι νεαροί του επιτέθηκαν με βιαιότητα, τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν τα 500 ευρώ της σύνταξής του.

Σύνταξη
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα
Europa League 28.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ριέκα

LIVE: ΠΑΟΚ - Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Ριέκα, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από OPEN TV.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
