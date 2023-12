Το αμύθητο ποσό για τον μουσικό κατάλογο του Ενρίκε Ιγκλέσιας

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας φέρεται να πούλησε τον μουσικό του κατάλογο στην πλατφόρμα μουσικών δικαιωμάτων Influence Media Partners έναντι ενός εννιαψήφιου ποσού.

Η συνεργασία με τον 48χρονο τραγουδιστή Ενρίκε Ιγκλέσιας, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ηχογράφηση άλμπουμ μετά από μια εξαιρετική καριέρα στη μουσική, περιλαμβάνει το «όνομα, την εικόνα» του καθώς και μελλοντικές ευκαιρίες αδειοδότησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety που μεταφέρει η MailOnline, η συμφωνία περιλαμβάνει τα masters του που κυκλοφόρησαν από τη Universal, αλλά όχι το άλμπουμ του 2021 από τη Sony ή τις μελλοντικές κυκλοφορίες.

«Ένα παγκόσμιο πρότυπο»

«Τα τραγούδια μου έχουν τεράστια σημασία τόσο για τους θαυμαστές μου όσο και για εμένα. Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την ομάδα της Influence Media. Αισθάνομαι σίγουρος ότι θα οικοδομήσουμε μια διαρκή συνεργασία για τη μουσική μου και τα μελλοντικά πρότζεκτ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.

Στο μεταξύ, η ιδρύτρια και συν-διαχειρίστρια της Influence Media, Lylette Pizarro χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη «ένα παγκόσμιο πρότυπο» και χαρακτήρισε τη συνεργασία τους ως τη στιγμή που αλλάζει το παιχνίδι για την εταιρεία της.

«Για ένα τέταρτο του αιώνα έχει αιχμαλωτίσει τους θαυμαστές παγκοσμίως με επιτυχίες που έκαναν ρεκόρ και κυριάρχησαν στα charts», επισήμανε χαρακτηριστικά. «Από το Experiencia Religiosa μέχρι το Hero και το Bailando και τα I like it και Be With You, λίγοι είναι οι καλλιτέχνες που πλησιάζουν να καταφέρουν αυτό που έχει πετύχει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας εμπορικά», υπογράμμισε.

Η Lylette Pizarro επισήμανε ακόμα πως ο νικητής των Grammy έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή της δίγλωσσης μουσικής στο παγκόσμιο κοινό και πως είναι η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα στη σύγχρονη μουσική.