Ντούα Λίπα – Κάλουμ Τέρνερ: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ έχουν γίνει αχώριστοι τον τελευταίο καιρό. Η 28χρονη τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τον 34χρονο Τέρνερ ενώ περπατούσαν ανέμελοι και ευτυχισμένοι στη Νέα Υόρκη.

Η Λίπα σε ένα σημείο περπάτησε πίσω από τον σταρ του «Masters of Air», καθώς τον αγκάλιασε από πίσω, βάζοντας τα χέρια της μέσα στις τσέπες του τζάκετ του.

Ο Τέρνερ φορούσε ένα μπορντό δερμάτινο μπουφάν και ένα μαύρο τζιν, ενώ η Λίπα φόρεσε επίσης ένα μαύρο τζιν, το οποίο συνδύασε με μαύρο δερμάτινο μπουφάν και μαύρες γόβες.

Λίγες ώρες νωρίτερα το ζευγάρι παρευρέθηκε στο ετήσιο γκαλά Time 100, το οποίο γιόρτασε τη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, στην οποία ανήκει και η Βρετανίδα ποπ σταρ.

Μετά την εκδήλωση, το ζευγάρι βγήκε για φαγητό στο εστιατόριο Zero Bond της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το Us Weekly.

Dua Lipa proved that «training season» is long over during her latest public date night with Callum Turner. https://t.co/fSzcpMX2ag

— Us Weekly (@usweekly) April 27, 2024