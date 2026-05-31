31.05.2026 | 10:28
Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο
Fizz 31 Μαΐου 2026, 11:00

Ντίσκο, αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια – Το παρασκήνιο της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού» και φαινόταν «απαίσιο» με τα φώτα αναμμένα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Η ανακλαστική, ψυχεδελική ατμόσφαιρα της ντίσκο στην ταινία Πυρετός το Σαββατόβραδο (Saturday Night Fever) επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό με αλουμινόχαρτο και χριστουγεννιάτικα φωτάκια, δήλωσε ο σκηνοθέτης Τζον Μπάνταμ.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο Μπάνταμ αναφέρθηκε στο ζωντανό, fanky νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται στο επίκεντρο της κλασικής ντίσκο ιστορίας, το οποίο είχε δημιουργηθεί με προσοχή στη λεπτομέρεια για να αποπνέει εκείνη την απόλυτα μοντέρνα ατμόσφαιρα για την οποία η ταινία είναι τόσο γνωστή.

Οι τοίχοι του κλαμπ  -μια ερειπωμένη ντίσκο στο Μπρούκλιν που ονομαζόταν 2001 Odyssey- βάφτηκαν μαύροι για τις ανάγκες της ταινίας, είπε ο Μπάνταμ

Ερειπωμένη ντίσκο στο Μπρούκλιν

Ο Μπάντχαμ αποκάλυψε ότι, παρά τη μεγαλειώδη δόξα του στην οθόνη, το σκηνικό της ντίσκο στο Πυρετός το Σαββατόβραδο ήταν εντελώς αγνώριστο υπό το φως της ημέρας.

«Άναβες τα φώτα και ο χώρος φαινόταν φρικτός» είπε στο μέσο. «Αλλά όταν έπεφτε η νύχτα, μεταμορφωνόταν σε ένα φανταστικό υγρό όνειρο».

Οι τοίχοι του κλαμπ  -μια ερειπωμένη ντίσκο στο Μπρούκλιν που ονομαζόταν 2001 Odyssey- βάφτηκαν μαύροι για τις ανάγκες της ταινίας, είπε ο Μπάνταμ. Στη συνέχεια προστέθηκαν αλουμινόχαρτο και φωτάκια χριστουγεννιάτικου δέντρου, τα οποία μαζί δημιούργησαν εκείνη την ανακλαστική, ψυχεδελική ατμόσφαιρα.

Όλο το σκηνικό ήταν εξαιρετικά «χαμηλού προϋπολογισμού», σημείωσε ο Μπάνταμ, εκτός από το πολύχρωμο δάπεδο της ντίσκο, το οποίο κόστισε το «σημαντικό ποσό» των 15.000 δολαρίων

Σαββατόβραδο

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Πυρετός το Σαββατόβραδο» λέει ότι το εμβληματικό σκηνικό της ντίσκο στην ταινία ήταν απίστευτα «χαμηλού προϋπολογισμού»

Μόνο το δάπεδο

Όλο το σκηνικό ήταν εξαιρετικά «χαμηλού προϋπολογισμού», σημείωσε ο Μπάνταμ, εκτός από το πολύχρωμο δάπεδο της ντίσκο, το οποίο κόστισε το «σημαντικό ποσό» των 15.000 δολαρίων.

Το δάπεδο ήταν στην πραγματικότητα εμπνευσμένο από ένα που είχε δει ο Μπάνταμ στα νιάτα του. «Πάντα μου άρεσαν τα χρώματα που έβγαιναν από κάτω» είπε ο Μπάνταμ.

«Όλο το δάπεδο ήταν συνδεδεμένο με το ηχοσύστημα, έτσι ώστε να δονείται και να αλλάζει χρώματα ανάλογα με τη μουσική» πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

*Με στοιχεία από people.com

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Τι συμβαίνει; 29.05.26

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Σύνταξη
Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media - Τι απαντά στα αρνητικά μηνύματα

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιφερειακή Υμηττού: Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»
Ελλάδα 31.05.26

Η στιγμή που το τουριστικό λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες - «Δύο λεπτά τρόμου με κλειδωμένες πόρτες»

Οι επιβάτες, εμφανώς σοκαρισμένοι αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο όχημα, και μεταφέρθηκαν με άλλο λεωφορείο στο αεροδρόμιο.

Σύνταξη
Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova – «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»
Φακός 31.05.26

Η ζωή των νέων Ρώσων μέσα από τις φωτογραφίες της Kristina Rozhkova - «Φαντασία, δυσφορία κι αποξένωση»

Στο τελευταίο της έργο, με τίτλο «Unbewitched», η φωτογράφος Kristina Rozhkova «δημιουργεί παραμυθένιες πραγματικότητες» για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)
Champions League 31.05.26

Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)

Ο Λουίς Ενρίκε έγραψε ιστορία ξανά με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε δεύτερο σερί Champions League και δικαιώθηκε απόλυτα με τον Κιλιάν Εμπαπέ – Η αλλαγή φιλοσοφίας και η δήλωση που άλλαξε τα πάντα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Βόλος: Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή – Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
Στο Βόλο 31.05.26

Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή - Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)

Τον πανικό στους διερχόμενους οδηγούς έσπειρε φορτηγό που κινούνταν στην Ε.Ο. Βόλου - Νεοχωρίου, όταν βγήκε μπροστά τους από το αντίθετο ρεύμα σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Μητσοτάκης: Επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας με επιδόματα ψίχουλα – «Τέλος Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί»

Την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει σε μέτρα «κοροϊδία» και επιδόματα που δεν λύνουν το πρόβλημα, με στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της δυσαρέσκειας των πολιτών

Σύνταξη
Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη
NBA 31.05.26

Ο Λούκα Ντόντσιτς επενδύει στην Ευρώπη: Νέα μπασκετική δύναμη γεννιέται στη Ρώμη

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, Λούκα Ντόντσιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην εξαγορά ιταλικού συλλόγου που μεταφέρεται στη Ρώμη, με φιλόδοξο στόχο την ένταξη στη μελλοντική διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 31.05.26

Σενάρια για Κονατέ και Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ εμφανίζεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τη φημολογία γύρω από το μέλλον του να αναζωπυρώνεται και αρκετούς στη Γαλλία να θεωρούν πως αποτελεί ιδανική επιλογή για την άμυνα της Παρί Σεν Ζερμέν

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ελλάδα 2.0»: Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει – Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση
Αγώνας δρόμου 31.05.26

Κίνδυνος το «τρένο» μετασχηματισμού της οικονομίας να προσπεράσει - Τα «κλειδιά» που θα άλλαζαν την κατεύθυνση

Με τυμπανοκρουσίες παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» όμως πριν πέσει η καρό σημαία του τερματισμού τα ελαστικά μοιάζουν αρκετά φθαρμένα και ο κίνδυνος να βρεθούμε εκτός διαδρομής είναι υπαρκτός. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης πριν την τελική ευθεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Γιούρι Κοσιούκ 31.05.26

Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αθήνα: Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης
Αναστάτωση 31.05.26

Διακοπή της κυκλοφορίας στο Κέντρο λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης

Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αθήνα πέριξ του κέντρου καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – 8 νεκροί ανάμεσά τους ένα 9 μηνών βρέφος
Εικόνες 31.05.26

Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους και 33 τραυματίστηκαν στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελεύθεροι οι εννέα 31.05.26

Προφυλακίστηκε ένας από τους δύο λογιστές μετά τις νέες απολογίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν το Σάββατο στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Σύνταξη
Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα
Κόσμος 31.05.26

Το πρόβλημα με τον τρόπο που οι ΗΠΑ και η Ουγκάντα προσπαθούν να σταματήσουν την εξάπλωση του Έμπολα

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξελίσσεται με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενώ γειτονικές και άλλες χώρες έχουν προχωρήσει σε μέτρα όπως το κλείσιμο συνόρων και οι έλεγχοι

Σύνταξη
Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της – Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο
Στη Λάρισα 31.05.26

Συνεχίζεται η αγωνία για τη 12χρονη που κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της - Μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

Η 12χρονη βρίσκεται σε καταστολή και εντός των ημερών και εφόσον όλα πάνε καλά αναμένεται να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα 31.05.26

Ιράν: Ο Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τους όρους της συμφωνίας – Νάρκη εντοπίστηκε στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ εντείνει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του σχετικά με τους όρους της συμφωνίας, την ώρα που παραμένει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο «διμέτωπος» του Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

