Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
Go Fun 23 Μαΐου 2026, 20:50

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζον Τραβόλτα είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του (αρκεί να θυμηθούμε την ερμηνεία του στο «Pulp Fiction»), αλλά και σε ότι αφορά την προσωπική του ζωή, φαίνεται να είναι το ίδιο εξαίσιος.

Και δεν το λέμε εμείς, αλλά η κόρη του, Έλα Μπλου Τραβόλτα, η οποία πρόσφατα υποστήριξε ότι οι γονείς της, Τζον Τραβόλτα και Κέλι Πρέστον, της έδιναν πάντα την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

«Την αγαπώ εξίσου»

Καθώς έφτανε στην πρεμιέρα της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach» στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 21 Μαΐου, η 26χρονη Έλα Μπλου Τραβόλτα μίλησε για το πώς αισθάνεται ο πατέρας της σχετικά με την απόφασή της να ακολουθήσει τα βήματά του στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικός», δήλωσε στο People. «Αυτός και η μαμά μου με υποστήριζαν πάντα σε ό,τι ήθελα να κάνω. Έτσι, ακόμα κι αν τελικά αποφάσιζα να καταπιαστώ με κάτι άλλο, θα με υποστήριζαν και σε αυτό».

«Αλλά νομίζω ότι ήταν χαρούμενοι επειδή τους άρεσε τόσο πολύ αυτή η δουλειά», συνέχισε, «και εγώ την αγαπώ εξίσου».

Ο Τζον Τραβόλτα και η Κέλι Πρέστον, η οποία απεβίωσε το 2020 σε ηλικία 57 ετών, καλωσόρισαν την Έλα τον Απρίλιο του 2000 και τον γιο τους Μπέντζαμιν δέκα χρόνια αργότερα.

Ο γιος τους Τζετ, που γεννήθηκε το 1992, έφυγε από τη ζωή το 2009 κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στις Μπαχάμες.

«Πίσω από την ελπίδα και τα όνειρά μου»

Η Έλα, η οποία έχει εμφανιστεί στις ταινίες «Old Dogs» και «Alice in Wonderland», πρωταγωνιστεί στο τελευταίο έργο του Τζον Τραβόλτα, Propeller One-Way Night Coach.

Η αυτοβιογραφική ταινία διαδραματίζεται στη χρυσή εποχή της αεροπλοΐας, καθώς ο νεαρός λάτρης των αεροπλάνων Τζέφ (Κλαρκ Σότγουελ) και η μητέρα του (Κέλι Έβιστον-Κουίνετ) ξεκινούν ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, διασχίζοντας τη χώρα με προορισμό το Χόλιγουντ.

Μετά την παρουσίαση της ταινίας στις Κάννες, ο Τραβόλτα ανέβηκε στη σκηνή του φεστιβάλ, όπου μίλησε για το πώς γεννήθηκε η αγάπη του για την αεροπλοΐα, όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί.

«Ο λόγος που υπάρχει αυτή η ταινία και, στην πραγματικότητα, ο λόγος που υπάρχω ως καλλιτέχνης είναι εξαιτίας αυτής της ομάδας ανθρώπων εκεί», είπε ο Τραβόλτα, δείχνοντας την οικογένειά του στο πλήθος.

«Η μεγαλύτερη αδελφή μου, η Έλεν, ήταν πραγματικά αυτός ο χαρακτήρας, η πρωταγωνίστρια αυτής της ταινίας. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα κράμα της αδελφής μου και της μητέρας μου, επειδή και οι δύο με επηρέασαν τόσο βαθιά, και βρίσκονται πίσω από την ελπίδα και τα όνειρά μου[…]Αυτή είναι λοιπόν μια μικρή γεύση από τις ρίζες μου και από το πώς  ήμουν μικρός. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε».

Η ταινία της Apple TV θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming στις 29 Μαΐου.

*Με πληροφορίες από: People

