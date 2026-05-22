magazin
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Στίβεν Κόλμπερτ στο τελευταίο επεισόδιο του «The Late Show»: Συγκίνηση, γέλιο, καλεσμένοι-έκπληξη, σιωπή
Fizz 22 Μαΐου 2026, 12:30

Ο Στίβεν Κόλμπερτ στο τελευταίο επεισόδιο του «The Late Show»: Συγκίνηση, γέλιο, καλεσμένοι-έκπληξη, σιωπή

Ο Στίβεν Κόλμπερτ έκλεισε το «The Late Show» με τη βοήθεια των διάσημων φίλων του. Τα φώτα χαμήλωσαν μέχρι το απόλυτο σκοτάδι -κυριολεκτικά.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, ο Στίβεν Κόλμπερτ παρουσίασε το τελευταίο επεισόδιο του «The Late Show with Stephen Colbert» με τα χαρακτηριστικά αστεία σχόλιά του για τα κύρια νέα της ημέρας. Καθώς διάβαζε τις ειδήσεις, ο Μπράιαν Κράνστον διέκοψε τον εναρκτήριο μονόλογο.

Ο Κράνστον απογοητεύτηκε όταν ο Κόλμπερτ του είπε ότι η λίστα των καλεσμένων ήταν πολύ γεμάτη για να ανέβει στη σκηνή.

«Τι στο διάολο κάνω εδώ;» αστειεύτηκε ο ηθοποιός. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός έφυγε οργισμένος από το θέατρο και πέταξε το καπέλο του Late Show στο πλήθος. «Κράτησε το ηλίθιο καπέλο σου, πάω να πουλήσω το εισιτήριό μου».

Παρέλαση καλεσμένων στο «The Late Show»

YouTube thumbnail

Δώρο συνταξιοδότησης

Λίγο αργότερα, ο Πολ Ραντ μπήκε στη συζήτηση. «Απλά αναρωτιέμαι πότε θα ξεκινήσει η συνέντευξή μας» είπε. «Έχω ένα πολύ μακρύ ποίημα που θέλω να απαγγείλω και δεν θέλω να μου τελειώσει ο χρόνος».

Όταν ο Κόλμπερτ του είπε ότι δεν είναι ο τελευταίος καλεσμένος, ο Ραντ απάντησε: «Λοιπόν, μάλλον είναι λίγο αμήχανο που σου έφερα το παραδοσιακό δώρο συνταξιοδότησης» δηλαδή έξι μπανάνες.

Στη συνέχεια, ο Τιμ Μέντοους, που καθόταν κοντά στον Ραντ, ήλπιζε επίσης να έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί στην εκπομπή. Όταν του είπαν ότι δεν θα είναι ο τελευταίος καλεσμένος, απάντησε: «Άντε πνίξου, Κόλμπερτ!»

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του επόμενου τμήματος, η κωμικός Τιγκ Νοτάρο βρισκόταν επίσης στο κοινό, αλλά αστειεύτηκε ότι δεν ήθελε να εμφανιστεί στην εκπομπή. Απλώς της αρέσει να παρευρίσκεται σε «ιστορικά γεγονότα».

Όταν ο Κόλμπερτ τον ευχαρίστησε, ο Ρέινολντς τον διόρθωσε. «Μιλούσα για τον τύπο που πληκτρολογεί τα κείμενά σου, τον Κόρεϊ Μπέρνχαρντ»

YouTube thumbnail

«Άουτς!»

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο Ράιαν Ρέινολντς. Όταν του είπαν ότι ούτε αυτός ήταν ο τελευταίος καλεσμένος, απάντησε: «Άουτς!»

«Λοιπόν, ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση, είμαι απλά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ξέρεις, για να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους διασκεδαστές του κόσμου στην τελευταία του βραδιά στο Ed Sullivan Theater», είπε ο ηθοποιός.

Όταν ο Κόλμπερτ τον ευχαρίστησε, ο Ρέινολντς τον διόρθωσε. «Μιλούσα για τον τύπο που πληκτρολογεί τα κείμενά σου, τον Κόρεϊ Μπέρνχαρντ».

YouTube thumbnail

Ο Πολ αντί για τον Πάπα

Μετά το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ο Πάπας Λέων XIV (τον οποίο, όπως είπε, ήθελε ως καλεσμένο) ακύρωσε τη συμμετοχή του επειδή τα χοτ ντογκ ήταν χάλια.

Αντ’ αυτού, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έσωσε την κατάσταση και έγινε ο τελικός καλεσμένος του Κόλμπερτ.

Χάρισε στον Κόλμπερτ μια έγχρωμη φωτογραφία σε κορνίζα των Beatles στο The Ed Sullivan Show το 1964, η οποία είχε τραβηχτεί ακριβώς στο ίδιο θέατρο.

Αργότερα, η εκπομπή καταλήφθηκε από μια «σκουληκότρυπα», η οποία οδήγησε σε ένα σκετς με εμφανίσεις των Τζον Στιούαρτ, Νιλ ΝτεΓκράς Τάισον, Τζον Όλιβερ, Τζίμι Φάλον, Σεθ Μάγιερς, Τζίμι Κίμελ και Ελάιτζα Γουντ.

Σκοτάδι

Στη συνέχεια, ο Έλβις Κοστέλο και ο Τζον Μπαπτίστ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Κόλμπερτ για να ερμηνεύσουν ένα κομμάτι. Ο Μπαπτίστ ήταν ο πρώτος μαέστρος και μουσικός διευθυντής του Κόλμπερτ στο The Late Show από το 2015 έως το 2022.

Η οθόνη σκοτείνιασε. Αφού ο Κόλμπερτ ευχήθηκε καληνύχτα, ένωσε τις δυνάμεις του με τον ΜακΚάρτνεϊ και τους υπόλοιπους μουσικούς για να ερμηνεύσουν το «Hello, Goodbye» των Beatles.

Η απόφαση του CBS να καταργήσει το βραδινό πρόγραμμα ήρθε λίγες μέρες μετά την κριτική που άσκησε ο Κόλμπερτ στη μητρική εταιρεία του δικτύου, την Paramount, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 14ης Ιουλίου

YouTube thumbnail

Η ακύρωση

Ο Κόλμπερτ, ο οποίος ανέλαβε την εκπομπή από τον Ντέιβιντ Λέτερμαν το 2015, ανακοίνωσε στις 17 Ιουλίου 2025 ότι το Late Show ακυρώθηκε από το CBS μετά από 30 χρόνια στον αέρα. Το δίκτυο χαρακτήρισε την κίνηση «αμιγώς οικονομική απόφαση» εκείνη την εποχή.

«Είμαι εξαιρετικά, βαθιά ευγνώμων στους 200 ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την εκπομπή ο ένας για τον άλλον κάθε μέρα, όλη μέρα, και είχα τη χαρά και την ευθύνη να μοιράζομαι μαζί σας αυτό που κάνουμε καθημερινά μπροστά από αυτή την κάμερα τα τελευταία 10 χρόνια» δήλωσε ο Κόλμπερτ όταν ανακοίνωσε την είδηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Παρασκήνιο

Η απόφαση του CBS να καταργήσει το βραδινό πρόγραμμα ήρθε λίγες μέρες μετά την κριτική που άσκησε ο Κόλμπερτ στη μητρική εταιρεία του δικτύου, την Paramount, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 14ης Ιουλίου, για τη συμφωνία ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων που συνήψε με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εκπομπή «60 Minutes» του CBS News είχε επεξεργαστεί παραπλανητικά μια συνέντευξη με την πρώην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Η Paramount βρισκόταν επίσης στη μέση μιας συγχώνευσης με την εταιρεία ψυχαγωγίας Skydance εκείνη την περίοδο.

«Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή ήταν μεγάλη χαρά για εμάς… να την κάνουμε για εσάς. Στην πραγματικότητα, αποκαλούμε αυτή την εκπομπή “The Joy Machine” (Η Μηχανή της Χαράς)»

YouTube thumbnail

«Κάτι απλό»

Στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών του Κόλμπερτ εμφανίστηκαν επίσης ο πρώην συνάδελφός του στο Daily Show, Τζον Στιούαρτ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Ντέιβιντ Μπερν.

Μιλώντας στο People πριν από την τελευταία του εκπομπή στο Late Show, ο Κόλμπερτ χαρακτήρισε το αποχαιρετιστήριο του ως «κάτι απλό».

«Ελπίζω να γέλασαν. Ελπίζω να ένιωσαν καλύτερα στο τέλος της ημέρας» είπε αναφερόμενος στο κοινό του.

«Εννοώ, αυτό είναι. Εμείς είμαστε εκεί. Είμαστε το τελευταίο πράγμα που βλέπετε. Πολλά πράγματα συμβαίνουν σε μια μέρα, αλλά εμείς κλείνουμε τη μέρα, και έτσι έχουμε την τελευταία εκπομπή που ακούν οι άνθρωποι πριν πάνε για ύπνο, και ελπίζω να έκανε τη μέρα τους καλύτερη».

Η Μηχανή της Χαράς

Ενώ το τέλος της εκπομπής έκλεισε με μουσική έκρηξη, ο παρουσιαστής ήταν στοχαστικός στην αρχή. Ξεκίνησε την τελική μαγνητοσκόπηση εξηγώντας πόση χαρά ήταν η δημιουργία της εκπομπής.

«Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή ήταν μεγάλη χαρά για εμάς… να την κάνουμε για εσάς. Στην πραγματικότητα, αποκαλούμε αυτή την εκπομπή “The Joy Machine” (Η Μηχανή της Χαράς) επειδή για να κάνουμε τόσες πολλές εκπομπές, έπρεπε να γίνουμε μηχανές» είπε ο Κόλμπερτ.

Η οθόνη σκοτείνιασε. Αφού ο Κόλμπερτ ευχήθηκε καληνύχτα, ένωσε τις δυνάμεις του με τον ΜακΚάρτνεϊ και τους υπόλοιπους μουσικούς για να ερμηνεύσουν το «Hello, Goodbye» των Beatles

YouTube thumbnail

Ο Αχιλλέας

«Αλλά το θέμα είναι ότι, αν επιλέξεις να το κάνεις με χαρά, δεν πονάει τόσο πολύ όταν τα δάχτυλά σου πιάνονται στα γρανάζια, και… δεν μπορώ να σας εξηγήσω επαρκώς τι έχουν κάνει οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ ο ένας για τον άλλον και πόσο σημαντικοί είμαστε ο ένας για τον άλλον, οπότε θα τους πω απλώς: κάθε ένας από εσάς είναι ένα σπουδαίος Αχιλλέας» συμπλήρωσε ο Κόλμπερτ κάνοντας μια αναφορά στην ελληνική μυθολογία.

«Ας το κάνουμε, παιδιά»

«Θέλω απλώς να πω σε όλους εδώ μέσα και εκεί έξω πόσο σημαντικοί ήσασταν για αυτό που κάναμε. Η ενέργεια που μας δώσατε, την χρειαζόμασταν ειλικρινά για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκπομπή που μπορούσαμε για εσάς τα τελευταία 11 χρόνια. Μας την δώσατε, και εμείς σας την επιστρέψαμε όλη» πρόσθεσε ο Κόλμπερτ.

Πριν ξεκινήσει η πράξη του φινάλε, είπε: «Μας αρέσει πολύ να κάνουμε αυτό το σόου για εσάς, αλλά αυτό που μας αρέσει πραγματικά, πραγματικά πολύ, είναι να το κάνουμε μαζί σας. Τώρα, θα σας πω αυτό που έλεγα στο κοινό τα τελευταία 11 χρόνια, και το εννοούσα κάθε φορά: Καλή παράσταση. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ας το κάνουμε, παιδιά».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Στίβεν Κόλμπερτ φτάνει στην εκδήλωση «The Most Powerful People in Media» του περιοδικού The Hollywood Reporter, στη Νέα Υόρκη, στις 7 Μαΐου 2026. REUTERS/Eduardo Munoz 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Το test των 30 δευτερολέπτων που «προβλέπει» τη μακροζωία

Τράπεζες
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;
Fizz 22.05.26

Οικογένεια, παρασκήνιο, ομερτά: Ο πρίγκιπας Χάρι προσπαθεί να επιστρέψει στην Αγγλία;

Παράλληλες παρεμβάσεις του βασιλιά Καρόλου και του πρίγκιπα Χάρι αναζωπυρώνουν τις φήμες για παρασκηνιακές κινήσεις συμφιλίωσης και πιθανή επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία

Σύνταξη
Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ σύντροφο, αλλά «χώρισαν»
«Ένας pixelator» 21.05.26

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες: Ο Πολ Σρέιντερ είχε μια ΑΙ φίλη, αλλά «χώρισαν»

«Προσπάθησα να διερευνήσω τον προγραμματισμό της και το βαθμό που γνωρίζει τη δημιουργία της» ανέφερε ο Πολ Σρέιντερ, σεναριογράφος του θρυλικού «Taxi Driver».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Έμπνευση 21.05.26

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ήμουνα… νιος (vid)
Euroleague 22.05.26

Ήμουνα… νιος (vid)

Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Σύνταξη
Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Οι δικαιούχοι 22.05.26

Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές - Ποιοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

Σύνταξη
Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Κόσμος 22.05.26

Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi

Η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύνταξη
Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»
Ριζοσπαστισμός κι αντιιμπεριαλισμός 22.05.26

Η Τουρκία και το δικό της μακρύ «1968»

Ένας συλλογικός τόμος επιτρέπει να προσεγγίσουμε τη μακρά δεκαετία του 1960 στην Τουρκία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ποδόσφαιρο 22.05.26

Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση

Συνεδριάζει η Super League όπου θα συζητηθεί το αίτημα των πέντε ΠΑΕ για αύξηση του αριθμού των ομάδων ενώ θα γίνει συζήτηση να εισαχθεί σύστημα Goal Line Cameras, όπως και η επικύρωση των βαθμολογιών

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Η ανακοίνωση 22.05.26

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Σύνταξη
Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συμβολαιογράφοι Αθήνας: Αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών – Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο
Εξαιρέσεις 22.05.26

Σε αποχή διαρκείας από τη δημοσίευση διαθηκών οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας - Ζητούν σαφές νομοθετικό πλαίσιο

Οι συμβολαιογράφοι «δεν προτείνουμε το ακαταδίωκτο ούτε το ανεύθυνο, απλά να οριοθετηθεί η έννοια της ευθύνης και του δόλου», λέει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Eλένη Κοντογεώργου

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Cookies