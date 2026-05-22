Ο Στίβεν Κόλμπερτ στο τελευταίο επεισόδιο του «The Late Show»: Συγκίνηση, γέλιο, καλεσμένοι-έκπληξη, σιωπή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, ο Στίβεν Κόλμπερτ παρουσίασε το τελευταίο επεισόδιο του «The Late Show with Stephen Colbert» με τα χαρακτηριστικά αστεία σχόλιά του για τα κύρια νέα της ημέρας. Καθώς διάβαζε τις ειδήσεις, ο Μπράιαν Κράνστον διέκοψε τον εναρκτήριο μονόλογο.

Ο Κράνστον απογοητεύτηκε όταν ο Κόλμπερτ του είπε ότι η λίστα των καλεσμένων ήταν πολύ γεμάτη για να ανέβει στη σκηνή.

«Τι στο διάολο κάνω εδώ;» αστειεύτηκε ο ηθοποιός. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός έφυγε οργισμένος από το θέατρο και πέταξε το καπέλο του Late Show στο πλήθος. «Κράτησε το ηλίθιο καπέλο σου, πάω να πουλήσω το εισιτήριό μου».

Παρέλαση καλεσμένων στο «The Late Show»

Δώρο συνταξιοδότησης

Λίγο αργότερα, ο Πολ Ραντ μπήκε στη συζήτηση. «Απλά αναρωτιέμαι πότε θα ξεκινήσει η συνέντευξή μας» είπε. «Έχω ένα πολύ μακρύ ποίημα που θέλω να απαγγείλω και δεν θέλω να μου τελειώσει ο χρόνος».

Όταν ο Κόλμπερτ του είπε ότι δεν είναι ο τελευταίος καλεσμένος, ο Ραντ απάντησε: «Λοιπόν, μάλλον είναι λίγο αμήχανο που σου έφερα το παραδοσιακό δώρο συνταξιοδότησης» δηλαδή έξι μπανάνες.

Στη συνέχεια, ο Τιμ Μέντοους, που καθόταν κοντά στον Ραντ, ήλπιζε επίσης να έχει την ευκαιρία να εμφανιστεί στην εκπομπή. Όταν του είπαν ότι δεν θα είναι ο τελευταίος καλεσμένος, απάντησε: «Άντε πνίξου, Κόλμπερτ!»

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του επόμενου τμήματος, η κωμικός Τιγκ Νοτάρο βρισκόταν επίσης στο κοινό, αλλά αστειεύτηκε ότι δεν ήθελε να εμφανιστεί στην εκπομπή. Απλώς της αρέσει να παρευρίσκεται σε «ιστορικά γεγονότα».

Όταν ο Κόλμπερτ τον ευχαρίστησε, ο Ρέινολντς τον διόρθωσε. «Μιλούσα για τον τύπο που πληκτρολογεί τα κείμενά σου, τον Κόρεϊ Μπέρνχαρντ»

«Άουτς!»

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο Ράιαν Ρέινολντς. Όταν του είπαν ότι ούτε αυτός ήταν ο τελευταίος καλεσμένος, απάντησε: «Άουτς!»

«Λοιπόν, ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση, είμαι απλά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ξέρεις, για να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους διασκεδαστές του κόσμου στην τελευταία του βραδιά στο Ed Sullivan Theater», είπε ο ηθοποιός.

Όταν ο Κόλμπερτ τον ευχαρίστησε, ο Ρέινολντς τον διόρθωσε. «Μιλούσα για τον τύπο που πληκτρολογεί τα κείμενά σου, τον Κόρεϊ Μπέρνχαρντ».

Ο Πολ αντί για τον Πάπα

Μετά το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι ο Πάπας Λέων XIV (τον οποίο, όπως είπε, ήθελε ως καλεσμένο) ακύρωσε τη συμμετοχή του επειδή τα χοτ ντογκ ήταν χάλια.

Αντ’ αυτού, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έσωσε την κατάσταση και έγινε ο τελικός καλεσμένος του Κόλμπερτ.

Χάρισε στον Κόλμπερτ μια έγχρωμη φωτογραφία σε κορνίζα των Beatles στο The Ed Sullivan Show το 1964, η οποία είχε τραβηχτεί ακριβώς στο ίδιο θέατρο.

Αργότερα, η εκπομπή καταλήφθηκε από μια «σκουληκότρυπα», η οποία οδήγησε σε ένα σκετς με εμφανίσεις των Τζον Στιούαρτ, Νιλ ΝτεΓκράς Τάισον, Τζον Όλιβερ, Τζίμι Φάλον, Σεθ Μάγιερς, Τζίμι Κίμελ και Ελάιτζα Γουντ.

Σκοτάδι

Στη συνέχεια, ο Έλβις Κοστέλο και ο Τζον Μπαπτίστ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Κόλμπερτ για να ερμηνεύσουν ένα κομμάτι. Ο Μπαπτίστ ήταν ο πρώτος μαέστρος και μουσικός διευθυντής του Κόλμπερτ στο The Late Show από το 2015 έως το 2022.

Η οθόνη σκοτείνιασε. Αφού ο Κόλμπερτ ευχήθηκε καληνύχτα, ένωσε τις δυνάμεις του με τον ΜακΚάρτνεϊ και τους υπόλοιπους μουσικούς για να ερμηνεύσουν το «Hello, Goodbye» των Beatles.

Η απόφαση του CBS να καταργήσει το βραδινό πρόγραμμα ήρθε λίγες μέρες μετά την κριτική που άσκησε ο Κόλμπερτ στη μητρική εταιρεία του δικτύου, την Paramount, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 14ης Ιουλίου

Η ακύρωση

Ο Κόλμπερτ, ο οποίος ανέλαβε την εκπομπή από τον Ντέιβιντ Λέτερμαν το 2015, ανακοίνωσε στις 17 Ιουλίου 2025 ότι το Late Show ακυρώθηκε από το CBS μετά από 30 χρόνια στον αέρα. Το δίκτυο χαρακτήρισε την κίνηση «αμιγώς οικονομική απόφαση» εκείνη την εποχή.

«Είμαι εξαιρετικά, βαθιά ευγνώμων στους 200 ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την εκπομπή ο ένας για τον άλλον κάθε μέρα, όλη μέρα, και είχα τη χαρά και την ευθύνη να μοιράζομαι μαζί σας αυτό που κάνουμε καθημερινά μπροστά από αυτή την κάμερα τα τελευταία 10 χρόνια» δήλωσε ο Κόλμπερτ όταν ανακοίνωσε την είδηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Παρασκήνιο

Η απόφαση του CBS να καταργήσει το βραδινό πρόγραμμα ήρθε λίγες μέρες μετά την κριτική που άσκησε ο Κόλμπερτ στη μητρική εταιρεία του δικτύου, την Paramount, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 14ης Ιουλίου, για τη συμφωνία ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων που συνήψε με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η εκπομπή «60 Minutes» του CBS News είχε επεξεργαστεί παραπλανητικά μια συνέντευξη με την πρώην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Η Paramount βρισκόταν επίσης στη μέση μιας συγχώνευσης με την εταιρεία ψυχαγωγίας Skydance εκείνη την περίοδο.

«Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή ήταν μεγάλη χαρά για εμάς… να την κάνουμε για εσάς. Στην πραγματικότητα, αποκαλούμε αυτή την εκπομπή “The Joy Machine” (Η Μηχανή της Χαράς)»

«Κάτι απλό»

Στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών του Κόλμπερτ εμφανίστηκαν επίσης ο πρώην συνάδελφός του στο Daily Show, Τζον Στιούαρτ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Ντέιβιντ Μπερν.

Μιλώντας στο People πριν από την τελευταία του εκπομπή στο Late Show, ο Κόλμπερτ χαρακτήρισε το αποχαιρετιστήριο του ως «κάτι απλό».

«Ελπίζω να γέλασαν. Ελπίζω να ένιωσαν καλύτερα στο τέλος της ημέρας» είπε αναφερόμενος στο κοινό του.

«Εννοώ, αυτό είναι. Εμείς είμαστε εκεί. Είμαστε το τελευταίο πράγμα που βλέπετε. Πολλά πράγματα συμβαίνουν σε μια μέρα, αλλά εμείς κλείνουμε τη μέρα, και έτσι έχουμε την τελευταία εκπομπή που ακούν οι άνθρωποι πριν πάνε για ύπνο, και ελπίζω να έκανε τη μέρα τους καλύτερη».

Η Μηχανή της Χαράς

Ενώ το τέλος της εκπομπής έκλεισε με μουσική έκρηξη, ο παρουσιαστής ήταν στοχαστικός στην αρχή. Ξεκίνησε την τελική μαγνητοσκόπηση εξηγώντας πόση χαρά ήταν η δημιουργία της εκπομπής.

«Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή ήταν μεγάλη χαρά για εμάς… να την κάνουμε για εσάς. Στην πραγματικότητα, αποκαλούμε αυτή την εκπομπή “The Joy Machine” (Η Μηχανή της Χαράς) επειδή για να κάνουμε τόσες πολλές εκπομπές, έπρεπε να γίνουμε μηχανές» είπε ο Κόλμπερτ.

Η οθόνη σκοτείνιασε. Αφού ο Κόλμπερτ ευχήθηκε καληνύχτα, ένωσε τις δυνάμεις του με τον ΜακΚάρτνεϊ και τους υπόλοιπους μουσικούς για να ερμηνεύσουν το «Hello, Goodbye» των Beatles

Ο Αχιλλέας

«Αλλά το θέμα είναι ότι, αν επιλέξεις να το κάνεις με χαρά, δεν πονάει τόσο πολύ όταν τα δάχτυλά σου πιάνονται στα γρανάζια, και… δεν μπορώ να σας εξηγήσω επαρκώς τι έχουν κάνει οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ ο ένας για τον άλλον και πόσο σημαντικοί είμαστε ο ένας για τον άλλον, οπότε θα τους πω απλώς: κάθε ένας από εσάς είναι ένα σπουδαίος Αχιλλέας» συμπλήρωσε ο Κόλμπερτ κάνοντας μια αναφορά στην ελληνική μυθολογία.

«Ας το κάνουμε, παιδιά»

«Θέλω απλώς να πω σε όλους εδώ μέσα και εκεί έξω πόσο σημαντικοί ήσασταν για αυτό που κάναμε. Η ενέργεια που μας δώσατε, την χρειαζόμασταν ειλικρινά για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εκπομπή που μπορούσαμε για εσάς τα τελευταία 11 χρόνια. Μας την δώσατε, και εμείς σας την επιστρέψαμε όλη» πρόσθεσε ο Κόλμπερτ.

Πριν ξεκινήσει η πράξη του φινάλε, είπε: «Μας αρέσει πολύ να κάνουμε αυτό το σόου για εσάς, αλλά αυτό που μας αρέσει πραγματικά, πραγματικά πολύ, είναι να το κάνουμε μαζί σας. Τώρα, θα σας πω αυτό που έλεγα στο κοινό τα τελευταία 11 χρόνια, και το εννοούσα κάθε φορά: Καλή παράσταση. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ας το κάνουμε, παιδιά».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Στίβεν Κόλμπερτ φτάνει στην εκδήλωση «The Most Powerful People in Media» του περιοδικού The Hollywood Reporter, στη Νέα Υόρκη, στις 7 Μαΐου 2026. REUTERS/Eduardo Munoz