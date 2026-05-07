Τζίμι Κίμελ – Μελάνια Τραμπ: Η κόντρα δεν λέει να σβήσει

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τζίμι Κίμελ και τη Μελάνια Τραμπ όχι μόνο δεν δείχνει να εκτονώνεται, αλλά πήρε νέα τροπή μέσα από έναν μονόλογο του παρουσιαστή στο ABC την Δευτέρα. Ο Κίμελ επανήλθε με νέα σχόλια για την πρώτη κυρία, λίγες ημέρες αφότου εκείνη τον είχε αποκαλέσει «δειλό» και είχε ζητήσει, μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την απομάκρυνσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η κόντρα είχε ξεκινήσει μετά το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου είχε προηγηθεί απόπειρα πυροβολισμού. Ο Κίμελ είχε σατιρίσει το περιστατικό και, σε ένα από τα σχόλιά του, είχε πει για τη Μελάνια ότι έχει «τη λάμψη μιας μέλλουσας χήρας». Η ατάκα προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά της πρώτης κυρίας, η οποία χαρακτήρισε τον μονόλογό του «όχι κωμωδία», αλλά λόγο που «βαθαίνει την πολιτική ασθένεια στην Αμερική».

Το νέο σχόλιο για τη φωτογραφία της Μελάνια

Στο επεισόδιο της Δευτέρας, ο Κίμελ δεν έδειξε καμία διάθεση να ρίξει τους τόνους. Αντίθετα, σχολίασε το νέο μπαράζ αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ανάμεσα στις οποίες υπήρχε και μια φωτογραφία της Μελάνια να χαμογελά, περιτριγυρισμένη από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Η φωτογραφία δεν είχε καμία λεζάντα ή εξήγηση.

Ο παρουσιαστής στάθηκε αμέσως σε αυτό. «Στις 11:04 ανέβασε αυτή την ακόμη πιο απίστευτη φωτογραφία της Μελάνια να χαμογελά, κάτι που… δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που το είδαμε», είπε, προκαλώντας γέλια στο κοινό του.

«Η Μελάνια μισεί όταν κάνεις πράγματα»

Λίγο αργότερα, ο Κίμελ έπαιξε απόσπασμα από εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ στο The Villages της Φλόριντα, όπου ο ίδιος αστειεύτηκε ότι η σύζυγός του δεν εγκρίνει τις χορευτικές του κινήσεις.

«Λέει ότι είναι τόσο αντιπροεδρικό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μισεί όταν χορεύω».

Ο Κίμελ άδραξε την ευκαιρία για νέο σχόλιο: «Η Μελάνια μισεί όταν κάνεις πράγματα. Αποκλείεται! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι ξενέρωτη. Γιατί να το μισεί αυτό; Είναι τόσο διασκεδαστικό. Απλώς προσπαθεί να περάσει καλά».

Η οργισμένη απάντηση της Μελάνια

Η Μελάνια Τραμπ είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους μετά τον μονόλογο του Κίμελ για το δείπνο των ανταποκριτών. Στη δήλωσή της ανέφερε ότι τα σχόλια του παρουσιαστή για την οικογένειά της «δεν είναι κωμωδία», αλλά «διαβρωτικά λόγια» που, όπως είπε, ενισχύουν τη νοσηρή πολιτική ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ.

«Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος», ανέφερε. Τον χαρακτήρισε μάλιστα «δειλό», λέγοντας ότι «κρύβεται πίσω από το ABC», επειδή γνωρίζει πως το δίκτυο θα συνεχίσει να τον προστατεύει.

Τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησαν από το ABC να τον απολύσει.

Η απάντηση Κίμελ και το σχόλιο του Λευκού Οίκου

Ο Κίμελ, από την πλευρά του, απάντησε στις εκκλήσεις για την απόλυσή του απευθυνόμενος ευθέως στη Μελάνια. «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίπτουμε», είπε στις 28 Απριλίου. «Και νομίζω ότι ένα εξαιρετικό σημείο για να αρχίσουμε να χαμηλώνουμε τους τόνους θα ήταν να κάνετε μια συζήτηση με τον σύζυγό σας γι’ αυτό».

O εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ απάντησε σε αίτημα του Daily Beast για σχόλιο με ακόμη πιο σκληρά λόγια, λέγοντας ότι «κανείς στα καλά του δεν θέλει να βλέπει ή να ακούει τον Τζίμι Κίμελ», τον οποίο χαρακτήρισε «ατάλαντο γελωτοποιό με καταρρέουσες τηλεθεάσεις».

Μετά και τα νέα σχόλια του παρουσιαστή, είναι σαφές ότι η κόντρα ανάμεσα στην οικογένεια Τραμπ και τον Τζίμι Κίμελ δεν βρίσκεται κοντά στο τέλος της.

*Με πληροφορίες από: Daily Beast