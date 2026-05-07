Τζίμι Κίμελ – Μελάνια Τραμπ: Η κόντρα δεν λέει να σβήσει

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Culture Live 07 Μαΐου 2026, 18:10

Ο Τζίμι Κίμελ επανήλθε με νέα ειρωνικά σχόλια για τη Μελάνια Τραμπ, παρά τις εκκλήσεις της πρώτης κυρίας και του προέδρου των ΗΠΑ να απολυθεί από το ABC

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Τζίμι Κίμελ και τη Μελάνια Τραμπ όχι μόνο δεν δείχνει να εκτονώνεται, αλλά πήρε νέα τροπή μέσα από έναν μονόλογο του παρουσιαστή στο ABC την Δευτέρα. Ο Κίμελ επανήλθε με νέα σχόλια για την πρώτη κυρία, λίγες ημέρες αφότου εκείνη τον είχε αποκαλέσει «δειλό» και είχε ζητήσει, μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, την απομάκρυνσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η κόντρα είχε ξεκινήσει μετά το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου είχε προηγηθεί απόπειρα πυροβολισμού. Ο Κίμελ είχε σατιρίσει το περιστατικό και, σε ένα από τα σχόλιά του, είχε πει για τη Μελάνια ότι έχει «τη λάμψη μιας μέλλουσας χήρας». Η ατάκα προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά της πρώτης κυρίας, η οποία χαρακτήρισε τον μονόλογό του «όχι κωμωδία», αλλά λόγο που «βαθαίνει την πολιτική ασθένεια στην Αμερική».

Το νέο σχόλιο για τη φωτογραφία της Μελάνια

Στο επεισόδιο της Δευτέρας, ο Κίμελ δεν έδειξε καμία διάθεση να ρίξει τους τόνους. Αντίθετα, σχολίασε το νέο μπαράζ αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ανάμεσα στις οποίες υπήρχε και μια φωτογραφία της Μελάνια να χαμογελά, περιτριγυρισμένη από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Η φωτογραφία δεν είχε καμία λεζάντα ή εξήγηση.

Ο παρουσιαστής στάθηκε αμέσως σε αυτό. «Στις 11:04 ανέβασε αυτή την ακόμη πιο απίστευτη φωτογραφία της Μελάνια να χαμογελά, κάτι που… δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που το είδαμε», είπε, προκαλώντας γέλια στο κοινό του.

«Η Μελάνια μισεί όταν κάνεις πράγματα»

Λίγο αργότερα, ο Κίμελ έπαιξε απόσπασμα από εμφάνιση του προέδρου των ΗΠΑ στο The Villages της Φλόριντα, όπου ο ίδιος αστειεύτηκε ότι η σύζυγός του δεν εγκρίνει τις χορευτικές του κινήσεις.

«Λέει ότι είναι τόσο αντιπροεδρικό», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μισεί όταν χορεύω».

Ο Κίμελ άδραξε την ευκαιρία για νέο σχόλιο: «Η Μελάνια μισεί όταν κάνεις πράγματα. Αποκλείεται! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι ξενέρωτη. Γιατί να το μισεί αυτό; Είναι τόσο διασκεδαστικό. Απλώς προσπαθεί να περάσει καλά».

Η οργισμένη απάντηση της Μελάνια

Η Μελάνια Τραμπ είχε ήδη ανεβάσει τους τόνους μετά τον μονόλογο του Κίμελ για το δείπνο των ανταποκριτών. Στη δήλωσή της ανέφερε ότι τα σχόλια του παρουσιαστή για την οικογένειά της «δεν είναι κωμωδία», αλλά «διαβρωτικά λόγια» που, όπως είπε, ενισχύουν τη νοσηρή πολιτική ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ.

«Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος», ανέφερε. Τον χαρακτήρισε μάλιστα «δειλό», λέγοντας ότι «κρύβεται πίσω από το ABC», επειδή γνωρίζει πως το δίκτυο θα συνεχίσει να τον προστατεύει.

Τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησαν από το ABC να τον απολύσει.

YouTube thumbnail

Η απάντηση Κίμελ και το σχόλιο του Λευκού Οίκου

Ο Κίμελ, από την πλευρά του, απάντησε στις εκκλήσεις για την απόλυσή του απευθυνόμενος ευθέως στη Μελάνια. «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίπτουμε», είπε στις 28 Απριλίου. «Και νομίζω ότι ένα εξαιρετικό σημείο για να αρχίσουμε να χαμηλώνουμε τους τόνους θα ήταν να κάνετε μια συζήτηση με τον σύζυγό σας γι’ αυτό».

O εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ απάντησε σε αίτημα του Daily Beast για σχόλιο με ακόμη πιο σκληρά λόγια, λέγοντας ότι «κανείς στα καλά του δεν θέλει να βλέπει ή να ακούει τον Τζίμι Κίμελ», τον οποίο χαρακτήρισε «ατάλαντο γελωτοποιό με καταρρέουσες τηλεθεάσεις».

Μετά και τα νέα σχόλια του παρουσιαστή, είναι σαφές ότι η κόντρα ανάμεσα στην οικογένεια Τραμπ και τον Τζίμι Κίμελ δεν βρίσκεται κοντά στο τέλος της.

*Με πληροφορίες από: Daily Beast

Τράπεζες
Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία – Δίνει χρόνο στη διαπραγμάτευση έως την επιστροφή του από την Κίνα

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
«Δεν είμαι παιδόφιλος» 06.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Φροίξος Φυντανίδης
Κροατία 06.05.26

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Culture Live 05.05.26

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΥΠΑΜ 07.05.26

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ποδόσφαιρο 07.05.26

Στον «αέρα» το μέλλον των Τσουαμενί και Βαλβέρδε στη Ρεάλ, μετά τον χοντρό καυγά που είχαν, από τον οποίο ο Ουρουγουανός φέρεται να δέχθηκε γροθιά και να κατέληξε στο νοσοκομείο για ράμματα.

«Είναι πιθανό» 07.05.26

Ο Αντόνιο Κόστα προκρίνει συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν με τη στήριξη Ζελένσκι, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, φοβούμενες παραγκωνισμό από τις ΗΠΑ.

Super League 07.05.26

Ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγιστεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να πάρει δανεικούς τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Το «In» εξηγεί το σκεπτικό της πορτογαλικής ομάδας και την απάντηση του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Ο ημιτελικός του Champions League Μπάγερν-Παρί ξεγύμνωσε τους απίθανους ρέφερι του Λανουά που εφαρμόζουν άλλους κανονισμούς, όπως ο Φωτιάς στο κομβικό ματς παραμονής Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1

Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κόσμος 07.05.26

Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Ακριβό το κόστος 07.05.26

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

Δημήτρης Σταμούλης
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Δημοσκόπηση 07.05.26

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

Ποδόσφαιρο 07.05.26

Σα να μην έφτανε που κόπηκε από το Μουντιάλ 2026, ο… ελίτ Ισπανός ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ δεν μπαίνει συχνά σε αγώνες της πατρίδας του. Είναι ανεπιθύμητος στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

