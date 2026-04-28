Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε χιουμοριστικά την Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» και, όπως καταλαβαίνετε οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες.

Ωστόσο, αρνείται να ζητήσει συγγνώμη για το αστείο του και, επιτίθεται στην οικογένεια Τραμπ η οποία παρενέβη για να «κοπεί» η εκπομπή του στο ABC.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός μονολόγου που παρουσίασε τη Δευτέρα το βράδυ, ο παρουσιαστής του «Jimmy Kimmel Live!» ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο κοστούμι και είπε στους τηλεθεατές: «Ξέρετε ότι καμία φορά μπορεί να ξυπνήσετε το πρωί και να μάθετε ότι η Πρώτη Κυρία έχει εκδώσει μια δήλωση απαιτώντας να απολυθείτε από τη δουλειά σας; Όλοι το έχουμε περάσει αυτό, σωστά;».

«Προφανώς, ήταν ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας»

Ο Τζίμι Κίμελ εξήγησε εν συντομία την ιστορία του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και πώς παλαιότερα υπήρχε ένας κωμικός που παρουσίαζε την ετήσια εκδήλωση, αλλά ο Τραμπ σταμάτησε την παράδοση για να αποφύγει την γελοιοποίηση.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι στην εκπομπή της Πέμπτης, έλεγε αστεία σαν να παρουσίαζε την εκδήλωση, και επανέλαβε μια ατάκα που έκανε πυρ και μανία την οικογένεια Τραμπ: «Φυσικά, η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε την, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα».

«Δεν υπήρξε ιδιαίτερη αντίδραση μέχρι σήμερα το πρωί, όταν ξύπνησα και βρήκα να με περιμένει μια σειρά αρνητικών σχολίων στο Twitter και μια έκκληση από την Πρώτη Κυρία να με απολύσουν», είπε ο Κίμελ.

«Προφανώς, ήταν ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας τους και την έκφραση χαράς που βλέπουμε στο πρόσωπό της κάθε φορά που είναι μαζί. Ήταν ένα πολύ απλό αστείο για το γεγονός ότι αυτός είναι σχεδόν 80 ετών και αυτή είναι νεότερη από εμένα. Δεν ήταν — με κανένα τρόπο — μια έκκληση για δολοφονία. Και το ξέρουν αυτό. Εδώ και χρόνια, τοποθετούμαι δημόσια εναντίον της βίας».

«Αλλά καταλαβαίνω ότι η Πρώτη Κυρία πέρασε μια αγχωτική εμπειρία το Σαββατοκύριακο, και πιθανώς κάθε Σαββατοκύριακο είναι αρκετά αγχωτικό σε εκείνο το σπίτι», συνέχισε. «Επίσης, συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Το πιστεύω, και νομίζω ότι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για να το περιορίσουμε θα ήταν να συζητήσετε το θέμα με τον σύζυγό σας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, όπως και εσείς και όπως και εγώ. Διότι, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία, έχουμε, ως Αμερικανοί, το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου».

Παρ’ όλα αυτά, ο Τζίμι Κίμελ εξέφρασε τη λύπη του για την «τραυματική εμπειρία» που βίωσαν οι παρευρισκόμενοι στο Δείπνο των Ανταποκριτών, όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στην αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

«Λυπάμαι που η [Μελάνια], ο Πρόεδρος και όλοι όσοι βρίσκονταν εκείνο το Σάββατο στην αίθουσα πέρασαν κάτι τέτοιο — το εννοώ πραγματικά», είπε. «Το γεγονός ότι δεν σκοτώθηκε κανείς δεν σημαίνει ότι δεν ήταν τραυματική και τρομακτική εμπειρία, και πρέπει να ενωθούμε. Πραγματικά πρέπει. Αλλά αν θέλετε να πιστέψουμε ότι ένα αστείο που έκανα τρεις μέρες πριν από αυτό το δείπνο είχε οποιαδήποτε επίδραση σε ό,τι συνέβη, τότε ίσως κάποιος πρέπει να εξετάσει και αυτό το μέντιουμ», είπε, αναφερόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, η οποία δήλωσε πριν από την εκδήλωση ότι «απόψε θα πέσουν σφαίρες».

Τα σχόλια αυτά έρχονται ως απάντηση στην έκκληση τόσο της Μελάνια Τραμπ όσο και του Ντόναλντ Τραμπ προς το ABC να ματαιώσει την εκπομπή του.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύουν τα φρικτά νούμερα που σημειώνει, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική», έγραψε ο Τραμπ.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα σχολίαζα τίποτα, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κάθε όριο. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC».

Η Μελάνια Τραμπ παρενέβη επίσης με δήλωση, στην οποία υποστήριξε: «Η μισαλλόδοξη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία — τα λόγια του είναι επιζημία και επιδεινώνουν την πολιτική κρίση στην Αμερική. Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος. Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει. Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;».

*Mε πληροφορίες από: Variety