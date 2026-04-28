magazin
Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Fizz 28 Απριλίου 2026, 19:55

Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Spotlight

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε χιουμοριστικά την Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» και, όπως καταλαβαίνετε οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες.

Ωστόσο, αρνείται να ζητήσει συγγνώμη για το αστείο του και, επιτίθεται στην οικογένεια Τραμπ η οποία παρενέβη για να «κοπεί» η εκπομπή του στο ABC.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός μονολόγου που παρουσίασε τη Δευτέρα το βράδυ, ο παρουσιαστής του «Jimmy Kimmel Live!» ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο κοστούμι και είπε στους τηλεθεατές: «Ξέρετε ότι καμία φορά μπορεί να ξυπνήσετε το πρωί και να μάθετε ότι η Πρώτη Κυρία έχει εκδώσει μια δήλωση απαιτώντας να απολυθείτε από τη δουλειά σας; Όλοι το έχουμε περάσει αυτό, σωστά;».

«Προφανώς, ήταν ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας»

Ο Τζίμι Κίμελ εξήγησε εν συντομία την ιστορία του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και πώς παλαιότερα υπήρχε ένας κωμικός που παρουσίαζε την ετήσια εκδήλωση, αλλά ο Τραμπ σταμάτησε την παράδοση για να αποφύγει την γελοιοποίηση.

YouTube thumbnail

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι στην εκπομπή της Πέμπτης, έλεγε αστεία σαν να παρουσίαζε την εκδήλωση, και επανέλαβε μια ατάκα που έκανε πυρ και μανία την οικογένεια Τραμπ: «Φυσικά, η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε την, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα».

«Δεν υπήρξε ιδιαίτερη αντίδραση μέχρι σήμερα το πρωί, όταν ξύπνησα και βρήκα να με περιμένει μια σειρά αρνητικών σχολίων στο Twitter και μια έκκληση από την Πρώτη Κυρία να με απολύσουν», είπε ο Κίμελ.

«Προφανώς, ήταν ένα αστείο για τη διαφορά ηλικίας τους και την έκφραση χαράς που βλέπουμε στο πρόσωπό της κάθε φορά που είναι μαζί. Ήταν ένα πολύ απλό αστείο για το γεγονός ότι αυτός είναι σχεδόν 80 ετών και αυτή είναι νεότερη από εμένα. Δεν ήταν — με κανένα τρόπο — μια έκκληση για δολοφονία. Και το ξέρουν αυτό. Εδώ και χρόνια, τοποθετούμαι δημόσια εναντίον της βίας».

Οι καλεσμένοι συγκεντρώνονται σε εξωτερικό χώρο μετά την εκκένωσή τους, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, όταν ένας άνδρας οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο προσπάθησε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με αξιωματούχους, στην Ουάσιγκτον, στις 25 Απριλίου 2026. REUTERS/Evan Vucc

«Αλλά καταλαβαίνω ότι η Πρώτη Κυρία πέρασε μια αγχωτική εμπειρία το Σαββατοκύριακο, και πιθανώς κάθε Σαββατοκύριακο είναι αρκετά αγχωτικό σε εκείνο το σπίτι», συνέχισε. «Επίσης, συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Το πιστεύω, και νομίζω ότι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για να το περιορίσουμε θα ήταν να συζητήσετε το θέμα με τον σύζυγό σας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, όπως και εσείς και όπως και εγώ. Διότι, σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία, έχουμε, ως Αμερικανοί, το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου».

Η Πυθία

Παρ’ όλα αυτά, ο Τζίμι Κίμελ εξέφρασε τη λύπη του για την «τραυματική εμπειρία» που βίωσαν οι παρευρισκόμενοι στο Δείπνο των Ανταποκριτών, όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στην αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

«Λυπάμαι που η [Μελάνια], ο Πρόεδρος και όλοι όσοι βρίσκονταν εκείνο το Σάββατο στην αίθουσα πέρασαν κάτι τέτοιο — το εννοώ πραγματικά», είπε. «Το γεγονός ότι δεν σκοτώθηκε κανείς δεν σημαίνει ότι δεν ήταν τραυματική και τρομακτική εμπειρία, και πρέπει να ενωθούμε. Πραγματικά πρέπει. Αλλά αν θέλετε να πιστέψουμε ότι ένα αστείο που έκανα τρεις μέρες πριν από αυτό το δείπνο είχε οποιαδήποτε επίδραση σε ό,τι συνέβη, τότε ίσως κάποιος πρέπει να εξετάσει και αυτό το μέντιουμ», είπε, αναφερόμενος στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, η οποία δήλωσε πριν από την εκδήλωση ότι «απόψε θα πέσουν σφαίρες».

Τα σχόλια αυτά έρχονται ως απάντηση στην έκκληση τόσο της Μελάνια Τραμπ όσο και του Ντόναλντ Τραμπ προς το ABC να ματαιώσει την εκπομπή του.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύουν τα φρικτά νούμερα που σημειώνει, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική», έγραψε ο Τραμπ.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα σχολίαζα τίποτα, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κάθε όριο. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC».

Η Μελάνια Τραμπ παρενέβη επίσης με δήλωση, στην οποία υποστήριξε: «Η μισαλλόδοξη ρητορική του Κίμελ έχει ως στόχο να διχάσει τη χώρα μας. Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία — τα λόγια του είναι επιζημία και επιδεινώνουν την πολιτική κρίση στην Αμερική. Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος. Ο δειλός Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει για να τον προστατεύσει. Αρκετά πια. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμα η διοίκηση του ABC θα επιτρέπει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;».

*Mε πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Business
AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Σύνταξη
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Σύνταξη
Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Σύνταξη
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Θεσσαλονίκη 28.04.26

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Σύνταξη
Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Σύνταξη
Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Music Stage 28.04.26

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Άλλα Αθλήματα 28.04.26

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Δηλώσεις οικονομολόγου 28.04.26

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Σύνταξη
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Μπάσκετ 28.04.26

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
«Ήρθα» 28.04.26

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Σύνταξη
Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Cookies