Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

Ο Τζίμι Κίμελ κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη εκπομπή talk show στα Critics Choice Awards και έδωσε μια καταιγιστική ομιλία στην οποία σατίριζε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού ευχαρίστησε όσου τον υποστήριξαν νωρίτερα φέτος, μετά την απόφαση του ABC να «διακόψει» επ’ αόριστον την εκπομπή του – αφού ο παρουσιαστής σχολίασε καυστικά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Κίμελ θέλησε να «ευχαριστήσει» τον Τραμπ, ο οποίος «κάνει και από μια γελοιότητα κάθε ημέρα».

«Ήταν δύο εξαιρετικές εβδομάδες»

«Ευχαριστώ όλους τους σεναριογράφους, τους ηθοποιούς, τους παραγωγούς και τα μέλη του συνδικάτου, πολλούς από εσάς που βρίσκεστε σε αυτήν την αίθουσα, που μας υποστηρίξατε και μας υπενθυμίσατε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ελευθερία του λόγου σε αυτήν την πόλη ή σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή της τελετής απονομής βραβείων.

«Οι ενέργειές σας ήταν σημαντικές και τις εκτιμούμε», πρόσθεσε, λίγο πριν αναφερθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Και πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον Ντόναλντ Τζένιφερ Τραμπ, χωρίς τον οποίο θα γυρίζαμε σπίτι με άδεια χέρια απόψε», πρόσθεσε ο Κίμελ. «Σε ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για όλα τα γελοία πράγματα που κάνεις κάθε μέρα. Ήταν δύο εξαιρετικές εβδομάδες και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα αύριο το βράδυ για να τα συζητήσουμε».

«Έχουμε έναν ανόητο που λέει βλακείες»

Το Variety ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Κίμελ έκλεισε μια νέα συμφωνία με τη Disney για να παρατείνει τη βραδινή του εκπομπή για ένα ακόμη έτος, γεγονός που θα κρατήσει το «Jimmy Kimmel Live» στον αέρα μέχρι το 2027.

Ο Κίμελ, είναι παλιός γνώριμος του Τραμπ, στον οποίο επιτίθεται συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια των βραδινών του μονολόγων. Ο παρουσιαστής καταδίκασε πρόσφατα την αντίδραση του προέδρου στη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ρέινερ, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «διαταραγμένο» και υποστήριξε ότι ο θάνατός του οφείλεται «στην οργή» που προκάλεσε σε άλλους ανθρώπους με την στάση του ενάντια στο πρόσωπο του.

«Αυτό που χρειαζόμαστε σε μια εποχή όπως αυτή, εκτός από κοινή λογική όσον αφορά τα όπλα και την ψυχική υγεία, είναι συμπόνια και ηγεσία. Δεν το πήραμε αυτό από τον πρόεδρό μας, γιατί δεν έχει τίποτα από αυτά να δώσει. Αντ’ αυτού, έχουμε έναν ανόητο που λέει βλακείες», είπε ο Τζίμι Κίμελ τότε.

