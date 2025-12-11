magazin
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
11 Δεκεμβρίου 2025

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Ήταν μέσα Σεπτεμβρίου όταν οι ΗΠΑ μπήκαν σε μια περίεργη και άκρως σκοτεινή περίοδο. Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πυροδότησε μια σειρά γεγονότων που θεωρήθηκαν (και ήταν) απειλή για την ελευθερία του λόγου. Τα late shows μπήκαν στο στόχαστρο – με πρώτο και καλύτερο αυτό του Τζίμι Κίμελ.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, είδε την εκπομπή του Jimmy Kimmel Live! να «κόβεται» – έστω και προσωρινά. Αφορμή στάθηκαν τα σχόλιά του λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του Κερκ, που ήταν ένας από τους πιο σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου.

Αλλά αυτό ήταν η αφορμή, καθώς ήταν γνωστή η αντιπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ σε όλα αυτά τα σόου που σατιριζαν και επέκριναν τόσο τον ίδιο όσο και τις πολιτικές του. Και η δολοφονία του Κερκ του έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει ανοιχτά εναντίον τους.

Τα ισχυρά κεφάλια των δικτύων, είτε επειδή στήριζαν των πρόεδρο των ΗΠΑ είτε επειδή δεν ήθελαν… αντιπαραθέσεις μαζί του, έβαλαν στο μικροσκόπιο τα late shows και ο Τζίμι Κίμελ «πλήρωσε το μάρμαρο». Μια κίνηση που έδωσε θάρρος στον Τραμπ, ζητώντας και άλλα «κεφάλια».

Οι αντιδράσεις για το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ. (Φωτογρφία: REUTERS / David Swanson)

Ωστόσο, όσο κι αν είχαν υπολογίσει τις αντιδράσεις, κανείς δεν περίμενε αυτό το κύμα αλληλεγγύης στον Κίμελ. Το ABC της Disney δεν δέχθηκε απλά σκληρή κριτική για το «κόψιμο» του Jimmy Kimmel Live!, αλλά ο γνωστός όμιλος μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είδε περισσότερους από 1.5 εκατ. ανθρώπους να ακυρώνουν τη συνδρομή τους.

Τελικά, λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στη θέση του, έκανε ρεκόρ τηλεθέασης, εξόργισε ακόμα περισσότερο τον Ντόναλντ Τραμπ και αποθεώθηκε από το κοινό. Ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στη κόντρα του με το MAGA κίνημα.

Και τώρα, περίπου τρεις μήνες μετά, έγινε γνωστό ότι ο γνωστός παρουσιαστής ανανέωσε το συμβόλαιό του με το δίκτυο ABC της Disney για έναν ακόμη χρόνο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η συμφωνία είχε γίνει εδώ και καιρό, ωστόσο ο Κίμελ αποφάισσε να καθυστερήσει την ανακοίνωση σε ένδειξη σεβασμού προς τον Στίβεν Κόλμπερτ – το καλοκαίρι το CBS αποφάσισε τη διακοπή του The Late Show with Stephen Colbert.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με μια πρώτη ματιά, η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ μοιάζει με νίκη της ελευθερίας του λόγου και της λογικής, και παράλληλα ήττα των παράλογων απαιτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μάλλον η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Άλλωστε, η Disney είναι ένας όμιλος δισεκατομμυρίων, που δύσκολα θα βάλει σε κίνδυνο τα κέρδη του, αλλά και την εικόνα του brand του. Ακόμα κι αν πρέπει να μην κάνει τα χατίρια του Ντόναλντ Τραμπ – τουλάχιστον για την ώρα.

