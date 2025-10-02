magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
Η εκδίκηση του Τζίμι Κίμελ: Πόσους συνδρομητές έχασε η Disney μετά την κόντρα τους; Πολλούς!
Culture Live 02 Οκτωβρίου 2025 | 17:30
Η εκδίκηση του Τζίμι Κίμελ: Πόσους συνδρομητές έχασε η Disney μετά την κόντρα τους; Πολλούς!

Η ολιγοήμερη απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ από την εκπομπή του, στον απόηχο σχολίων του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φαίνεται πως κόστισε ακριβά στη Disney
Λουκάς Καρνής

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος Μαρίσα Κάμπας (του newsletter The Handbasket) αποκάλυψε τη ζημιά που έφερε στη Disney η κόντρα της με τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές διαστάσεις του σκανδάλου γύρω από την ελευθερία του λόγου στα media πολλαπλασιάζονται και ο Τζίμι Κίμελ μοιάζει να είναι ο μόνος κερδισμένος από την κόντρα του με τo ΜΑGA κίνημα και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναστολή της εκπομπής του κωμικού από το ABC, θυγατρική της Disney, μετά από απειλές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, αποδείχθηκε θησαυρός δημοφιλίας για τον ίδιο και μπούμερανγκ για τον κολοσσό του θεάματος που φέρεται να έχασε περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές από τις υπηρεσίες streaming (Disney+, Hulu και ESPN) μέσα σε μόλις επτά ημέρες.

Αν και ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα μετά από μόλις έξι ημέρες «σιωπής», η Disney δύσκολα θα δει τους συνδρομητές να επιστρέφουν σημειώνει η Κάμπας.

Η αναγκαστική παύση της σατιρικής εκπομπής του, μετά τις απειλές ρυθμιστικών αρχών και την προσωρινή «εξορία» της από συνεργαζόμενους σταθμούς, πυροδότησε αντιδράσεις -πέρα από τα 1,7 εκατομμύρια συνδρομές που ακυρώθηκαν ως στάση απέναντι στην απόπειρα λογοκρισίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος είχε αναφέρει 207,4 εκατομμύρια συνδρομητές και στις τρεις πλατφόρμες κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, η απώλεια αυτή, αν και αριθμητικά μικρή σε σχέση με το σύνολο, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς συνέβη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τζίμι Κίμελ, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, σχολίασε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συντηρητικού ακροδεξιού influencer, που πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στην Γιούτα.

YouTube thumbnail

Ο Κίμελ έβαλε στο στόχαστρο τον Ντόναλντ Τραμπ και τη «συμμορία MAGA» των υποστηρικτών του για την αντίδρασή τους στο γεγονός, κατηγορώντας τους για «επίρριψη ευθυνών» και προσπάθεια να παρουσιάσουν τον φερόμενο ως δράστη, Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον, «ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς».

Τα σχόλια του κωμικού εξόργισαν τους υποστηρικτές του Κερκ, αλλά και τον πρόεδρο της FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος κατηγόρησε τον Κίμελ ότι φαινόταν να «παραπλανά ευθέως το αμερικανικό κοινό» με τις παρατηρήσεις του σχετικά με τον φερόμενο δράστη.

Στον απόηχο των δηλώσεων του Καρ, οι όμιλοι Sinclair Broadcasting και Nexstar Media, μητρική εταιρεία του KTLA και κάτοχος μεγάλου αριθμού συνεργαζόμενων σταθμών του ABC, προχώρησαν σε «προληπτική διακοπή» (preempt) της εκπομπής του Κίμελ στους σταθμούς τους.

«Τα σχόλια του κ. Κίμελ για τον θάνατο του κ. Κερκ είναι προσβλητικά και αναισθησία σε μια κρίσιμη στιγμή στον εθνικό μας πολιτικό διάλογο, και δεν πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζουν το φάσμα των απόψεων, των θέσεων ή των αξιών των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες βρισκόμαστε», είχε δηλώσει τότε ο Άντριου Άλφορντ, πρόεδρος του τμήματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της Nexstar.

Η απόφαση της Nexstar φέρει ένα πρόσθετο βάρος. Τον περασμένο Αύγουστο, η Nexstar ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία για την εξαγορά της ανταγωνιστικής ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας Tegna έναντι 6,2 δισεκατομμυρίων δολ.

Η συγχώνευση απαιτεί την έγκριση της FCC, της ίδιας επιτροπής που ο πρόεδρός της, Μπρένταν Καρ, είχε απειλήσει με πιθανές συνέπειες τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς του ABC, αν δεν «χειρίζονταν» τα σχόλια του Κίμελ.

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν το ABC τερμάτισε την αναστολή της εκπομπής του ενώ οι Nexstar και Sinclair τερμάτισαν τον δικό τους «αποκλεισμό» στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Το τηλεοπτικό comeback του συγκέντρωσε περίπου 6,2 εκατ. θεατές, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Nielsen — σχεδόν τετραπλάσιο κοινό από τον μέσο όρο του, παρότι πάνω από το 20% των τοπικών σταθμών του ABC δεν μετέδωσαν το επεισόδιο.

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου
Συναγερμός 02.10.25

Έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας

Σύνταξη
