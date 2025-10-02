Η εκδίκηση του Τζίμι Κίμελ: Πόσους συνδρομητές έχασε η Disney μετά την κόντρα τους; Πολλούς!

Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η δημοσιογράφος Μαρίσα Κάμπας (του newsletter The Handbasket) αποκάλυψε τη ζημιά που έφερε στη Disney η κόντρα της με τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ.

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές διαστάσεις του σκανδάλου γύρω από την ελευθερία του λόγου στα media πολλαπλασιάζονται και ο Τζίμι Κίμελ μοιάζει να είναι ο μόνος κερδισμένος από την κόντρα του με τo ΜΑGA κίνημα και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναστολή της εκπομπής του κωμικού από το ABC, θυγατρική της Disney, μετά από απειλές του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, αποδείχθηκε θησαυρός δημοφιλίας για τον ίδιο και μπούμερανγκ για τον κολοσσό του θεάματος που φέρεται να έχασε περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές από τις υπηρεσίες streaming (Disney+, Hulu και ESPN) μέσα σε μόλις επτά ημέρες.

Αν και ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα μετά από μόλις έξι ημέρες «σιωπής», η Disney δύσκολα θα δει τους συνδρομητές να επιστρέφουν σημειώνει η Κάμπας.

Η αναγκαστική παύση της σατιρικής εκπομπής του, μετά τις απειλές ρυθμιστικών αρχών και την προσωρινή «εξορία» της από συνεργαζόμενους σταθμούς, πυροδότησε αντιδράσεις -πέρα από τα 1,7 εκατομμύρια συνδρομές που ακυρώθηκαν ως στάση απέναντι στην απόπειρα λογοκρισίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος είχε αναφέρει 207,4 εκατομμύρια συνδρομητές και στις τρεις πλατφόρμες κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο, η απώλεια αυτή, αν και αριθμητικά μικρή σε σχέση με το σύνολο, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς συνέβη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τζίμι Κίμελ, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, σχολίασε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συντηρητικού ακροδεξιού influencer, που πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στην Γιούτα.

Ο Κίμελ έβαλε στο στόχαστρο τον Ντόναλντ Τραμπ και τη «συμμορία MAGA» των υποστηρικτών του για την αντίδρασή τους στο γεγονός, κατηγορώντας τους για «επίρριψη ευθυνών» και προσπάθεια να παρουσιάσουν τον φερόμενο ως δράστη, Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον, «ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς».

Τα σχόλια του κωμικού εξόργισαν τους υποστηρικτές του Κερκ, αλλά και τον πρόεδρο της FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος κατηγόρησε τον Κίμελ ότι φαινόταν να «παραπλανά ευθέως το αμερικανικό κοινό» με τις παρατηρήσεις του σχετικά με τον φερόμενο δράστη.

Στον απόηχο των δηλώσεων του Καρ, οι όμιλοι Sinclair Broadcasting και Nexstar Media, μητρική εταιρεία του KTLA και κάτοχος μεγάλου αριθμού συνεργαζόμενων σταθμών του ABC, προχώρησαν σε «προληπτική διακοπή» (preempt) της εκπομπής του Κίμελ στους σταθμούς τους.

«Τα σχόλια του κ. Κίμελ για τον θάνατο του κ. Κερκ είναι προσβλητικά και αναισθησία σε μια κρίσιμη στιγμή στον εθνικό μας πολιτικό διάλογο, και δεν πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζουν το φάσμα των απόψεων, των θέσεων ή των αξιών των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες βρισκόμαστε», είχε δηλώσει τότε ο Άντριου Άλφορντ, πρόεδρος του τμήματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της Nexstar.

Η απόφαση της Nexstar φέρει ένα πρόσθετο βάρος. Τον περασμένο Αύγουστο, η Nexstar ανακοίνωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία για την εξαγορά της ανταγωνιστικής ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας Tegna έναντι 6,2 δισεκατομμυρίων δολ.

Η συγχώνευση απαιτεί την έγκριση της FCC, της ίδιας επιτροπής που ο πρόεδρός της, Μπρένταν Καρ, είχε απειλήσει με πιθανές συνέπειες τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς του ABC, αν δεν «χειρίζονταν» τα σχόλια του Κίμελ.

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα στις 23 Σεπτεμβρίου, όταν το ABC τερμάτισε την αναστολή της εκπομπής του ενώ οι Nexstar και Sinclair τερμάτισαν τον δικό τους «αποκλεισμό» στις 26 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Το τηλεοπτικό comeback του συγκέντρωσε περίπου 6,2 εκατ. θεατές, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Nielsen — σχεδόν τετραπλάσιο κοινό από τον μέσο όρο του, παρότι πάνω από το 20% των τοπικών σταθμών του ABC δεν μετέδωσαν το επεισόδιο.