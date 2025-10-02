Τζίμι Κίμελ: Η ανακοίνωση της ακύρωσης της εκπομπής του τον βρήκε στο πιο «άβολο» μέρος

Ο Τζίμι Κίμελ μοιράστηκε μια απίστευτη ιστορία με τον Στίβεν Κολμπέρ: έμαθε ότι το ABC κατέβαζε την εκπομπή του από τον αέρα ενώ βρισκόταν… στην τουαλέτα. Την ώρα εκείνη το κοινό είχε ήδη καθίσει, ο καλεσμένος σεφ ετοίμαζε το μενού και το μουσικό συγκρότημα είχε κάνει πρόβα, όμως ένα τηλεφώνημα από τα υψηλά κλιμάκια του δικτύου ανέτρεψε τα πάντα.

«Ήταν περίπου 3:00 – η εκπομπή μας γράφεται στις 4:30», είπε ο Κίμελ στον Στίβεν Κολμπέρ σε επεισόδιο του The Late Show την Τρίτη. «Είμαι στο γραφείο μου, πληκτρολογώ όπως συνήθως. Χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι το ABC. Μου λένε ότι θέλουν να μιλήσουν μαζί μου. Αυτό ήταν ασυνήθιστο· απ’ όσο ήξερα, δεν γνώριζαν καν ότι έκανα εκπομπή μέχρι τότε».

Ο Κίμελ είπε ότι είχε πέντε σεναριογράφους στο γραφείο του εκείνη τη στιγμή και το μόνο ιδιωτικό μέρος για να πάρει το τηλεφώνημα ήταν η τουαλέτα.

«Οπότε μπαίνω στην τουαλέτα, μιλάω στο τηλέφωνο με τα στελέχη του ABC και μου λένε: ‘Άκου, θέλουμε να ρίξουμε τους τόνους. Μας ανησυχεί τι θα πεις απόψε και αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος δρόμος είναι να κατεβάσουμε την εκπομπή από τον αέρα’».

Η απόφαση του ABC συνδέθηκε άμεσα με τον σάλο που προκάλεσε ένας πρόσφατος μονόλογος του Κίμελ για το MAGA κίνημα. Η αντίδραση ήταν αλυσιδωτή: ο επικεφαλής της FCC Μπρένταν Καρ απείλησε με ανάκληση αδειών, ενώ οι σταθμοί Nexstar και Sinclair αρνήθηκαν να μεταδώσουν την εκπομπή.

«Τιμή μου να μοιράζομαι τη σκηνή με άλλους ατάλαντους της late-night τηλεόρασης»

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Κίμελ επέστρεψε με έναν φορτισμένο συναισθηματικά μονόλογο που εκτόξευσε τη θεαματικότητα. Ο Στίβεν Κολμπέρ, καλεσμένος σε γύρισμα του «Jimmy Kimmel Live», αποκάλυψε ότι και εκείνος έζησε κάτι παρόμοιο, όταν το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση του «Late Show». Επισήμως μίλησαν για «επιχειρηματικούς λόγους», ωστόσο κριτικοί θεωρούν ότι η πραγματική αιτία ήταν πολιτική: η Paramount ήθελε να αποφύγει προσκόμματα από την κυβέρνηση Τραμπ ενόψει της συγχώνευσής της με τη Skydance.

Κολμπέρ, Κίμελ και Σεθ Μέγιερς έχουν σταθεί ανοιχτά απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος δεν έκρυψε τη χαρά του για το «κόψιμο» του Κολμπέρ και για το προσωρινό κατέβασμα του Κίμελ, αφήνοντας μάλιστα αιχμές ότι ο επόμενος θα είναι ο Μέγιερς.

Οι τρεις παρουσιαστές φωτογραφήθηκαν μαζί στην εκπομπή του Κίμελ, ο οποίος ανάρτησε τη στιγμή στο Instagram με το σχόλιο «Γεια σου, Ντόναλντ!». Σαρκάζοντας την κατάσταση, ο Κίμελ παρουσίασε τον Κολμπέρ ως «τον βραβευμένο με Emmy παρουσιαστή που, χάρη στην κυβέρνηση Τραμπ, είναι πλέον διαθέσιμος μόνο για περιορισμένο διάστημα» και αστειεύτηκε ότι είναι «τιμή του να μοιράζεται τη σκηνή με άλλους ατάλαντους της late-night τηλεόρασης».