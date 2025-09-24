Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, η συγγνώμη και οι αιχμές κατά του Τραμπ

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, ύστερα από πέντε ημέρες σιωπής που ακολούθησαν τον θόρυβο γύρω από τον αιχμηρό μονόλογό του για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ και την αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Με εμφανή συγκίνηση, ανέβηκε ξανά στη σκηνή της εκπομπής του και γνώρισε την αποθέωση του κοινού στο στούντιο, πριν αναφερθεί αναλυτικά σε όσα προκάλεσαν την αναστολή της εκπομπής του, ενώ δεν δίστασε να εξαπολύσει πυρά κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα» σχολίασε ο Κίμελ σχετικά με τις δηλώσεις του για τον θάνατο του Τσαρλι Κερκ προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτό».

«Δεν ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις του — ήταν προφανώς ένα βαθιά διαταραγμένο άτομο», είπε. «Αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελα να πω, αλλά καταλαβαίνω ότι για μερικούς αυτό φάνηκε είτε ακατάλληλο είτε ασαφές, ή ίσως και τα δύο. Και για όσους πιστεύουν ότι έδειξα με το δάχτυλο, καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι. Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, είναι πολύ πιθανό να ένιωθα το ίδιο».

Αιχμές κατά Τραμπ και το σκάνδαλο Έπσταϊν

«Η ελευθερία του λόγου μας είναι αυτό που θαυμάζουν περισσότερο σε αυτή τη χώρα, και αυτό είναι κάτι που ντρέπομαι να πω ότι το θεωρούσα δεδομένο μέχρι που απέσυραν τον φίλο μου τον Στίβεν από τον αέρα και προσπάθησαν να εξαναγκάσουν τους συνεργάτες που διευθύνουν την εκπομπή μας στις πόλεις που ζείτε να αποσύρουν την εκπομπή μου από τον αέρα. Αυτό δεν είναι νόμιμο. Αυτό δεν είναι αμερικανικό. Αυτό είναι αντιαμερικανικό. Και είναι τόσο επικίνδυνο» ανέφερε ο Κίμελ.

«Σχεδόν τον λυπάσαι (τον Ντόναλντ Τραμπ). Προσπάθησε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να με “ακυρώσει”. Αντί γι’ αυτό, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Αυτό του γύρισε εντελώς μπούμερανγκ. Ίσως τώρα να χρειαστεί να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα Έπσταϊν για να μας αποσπάσει την προσοχή από όλο αυτό.»