Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Η οργή του Χόλιγουντ για τον Τζίμι Κίμελ είναι ξεκάθαρη. Η ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) και υπογράφουν περισσότεροι από 400 σταρ, καλεί όλους τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης.

Η απόφαση της Disney για την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ, μετά τα σχόλιά του για τον θάνατο του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, χαρακτηρίζεται ως μία ενέργεια που «πλήττει την καρδιά του τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα».

Μεταξύ των υπογραφόντων, εκτός από τους προαναφερθέντες, βρίσκονται μεγάλα ονόματα όπως η Τζένιφερ Άνιστον, η Τζέιν Φόντα, η Σελένα Γκόμεζ, η Νάταλι Πόρτμαν, ο Χοακίν Φίνιξ και ο Τζέισον Μπέιτμαν.

Η επιστολή αναφέρει ότι «την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ βγήκε από τον αέρα αφού η κυβέρνηση απείλησε μια ιδιωτική εταιρεία με αντίποινα, σηματοδοτώντας μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στο έθνος μας. Σε μια προσπάθεια να φιμώσει τους επικριτές της, η κυβέρνησή μας έχει καταφύγει στην απειλή των μέσων επιβίωσης δημοσιογράφων, παρουσιαστών, καλλιτεχνών και δημιουργικών ανθρώπων. Αυτό είναι αντίθετο με τις αξίες στις οποίες χτίστηκε το έθνος μας, και που το Σύνταγμά μας εγγυάται».

Η απόφαση για την αναστολή της εκπομπής λήφθηκε από τον CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και την συμπρόεδρο της Disney Entertainment, Ντάνα Γουόλντεν.

Τα σχόλια του Κίμελ εξόργισαν τους υποστηρικτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, ο οποίος απείλησε με ανάκληση των αδειών μετάδοσης εάν η Disney δεν λάμβανε μέτρα κατά του παρουσιαστή. Η απειλή αυτή, σε συνδυασμό με την απόφαση τοπικών δικτύων να μην προβάλλουν την εκπομπή, οδήγησε στην αναστολή της. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ευρεία κατακραυγή για τη λογοκρισία, ακόμη και από Ρεπουμπλικανούς όπως ο Τεντ Κρουζ.

Μακαρθισμός 2.0

Ο Άντονι Ρομέρο, εκτελεστικός διευθυντής της ACLU, δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι «βρισκόμαστε τώρα σε μια σύγχρονη εποχή Μακάρθι, αντιμετωπίζοντας ακριβώς τον τύπο κυβερνητικής λογοκρισίας που το Σύνταγμά μας δικαίως απαγορεύει. Η φίμωση του Τζίμι Κίμελ και η άσκηση πίεσης σε μέσα ενημέρωσης μέσω αγωγών και απειλών για τις άδειες τους ξυπνούν σκοτεινές μνήμες από τη δεκαετία του 1950. Πρέπει, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι ο γερουσιαστής Μακάρθι τελικά ατιμάστηκε και εξουδετερώθηκε μόλις οι Αμερικανοί κινητοποιήθηκαν και τον αντιμετώπισαν. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο σήμερα».

«Ανεξάρτητα από την πολιτική μας τοποθέτηση, ή αν ασχολούμαστε με την πολιτική, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας. Μοιραζόμαστε επίσης την πεποίθηση ότι οι φωνές μας δεν πρέπει ποτέ να φιμώνονται από εκείνους που βρίσκονται στην εξουσία – γιατί αν συμβεί σε έναν από εμάς, συμβαίνει σε όλους μας» καταλήγει η επιστολή.

«Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου»

Μετά από σειρά πρωταγωνιστών/υπερηρώων της Disney που πήραν θέση υπέρ του Τζίμι Κίμελ, η ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια Αντζελίνα Τζολί δήλωσε ότι «δεν αναγνωρίζει τη χώρα της» λόγω των απειλών στην ελευθερία του λόγου που παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Τα σχόλια της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού ήρθαν λίγες μόλις ημέρες μετά την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ από την ABC και τη Disney, μία απόφαση που επικρίθηκε έντονα από γνωστούς σταρ όπως ο Πέδρο Πασκάλ και η Ολίβια Ροντρίγκο.

Κατά τη διάρκεια του κινηματογραφικού φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, η ηθοποιός ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο: «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνης και ως Αμερικανίδα;». Η απάντηση της Τζολί ήταν ευθεία και κατηγορηματική.

«Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση», είπε. «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή, δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου. Πάντα ζούσα διεθνώς, η οικογένειά μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η ζωή μου. Η κοσμοθεωρία μου έχει να κάνει με την ισότητα, την ενότητα, χωρίς σύνορα. Οτιδήποτε, οπουδήποτε, διχάζει ή περιορίζει τις προσωπικές εκφράσεις και ελευθερίες από οποιονδήποτε, νομίζω, ότι είναι πολύ επικίνδυνο».

«Οι καιροί απαιτούν σοβαρότητα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα χωρίς να έχουμε αναλογιστεί το κόστος. Είναι πολύ, πολύ δύσκολες εποχές αυτές που ζούμε, όλοι μαζί» πρόσθεσε η Τζολί.

Αν και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τζίμι Κίμελ, οι δηλώσεις της ήρθαν λίγες ημέρες αφότου η εκπομπή του, Jimmy Kimmel Live!, ανεστάλη «επ’ αόριστον» από το δίκτυο το οποίο ανήκει στη Disney.

Η Αντζελίνα Τζολί έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες της Disney, όπως τα Maleficent και Maleficent: Mistress of Evil, ενώ υποδύθηκε και την αθάνατη εξωγήινη πολεμίστρια Θήνα στην ταινία The Eternals της Marvel, που ανήκει στη Disney.

Υπερήρωες της Disney σε αντεπίθεση

Οι αντιδράσεις για την απόφαση της Disney να αναστείλει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ εντείνονται, με όλο και περισσότερους διάσημους καλλιτέχνες να εκφράζουν την αντίθεσή τους και να καλούν σε μποϊκοτάζ της εταιρείας.

Διάσημοι ηθοποιοί της Marvel, όπως ο Μαρκ Ράφαλο, ο Πέδρο Πασκάλ, η Μαρίζα Τομέι και η Τατιάνα Μασλάνι, καθώς και ο πρώην CEO της Disney, Μάικλ Άισνερ, βρίσκονται μεταξύ αυτών που καταδίκασαν δημόσια την απόφαση, με φόντο την πτώση της μετοχής της εταιρείας κατά 4,12 δισεκατομμύρια ευρώ από την ημέρα της αναστολής της εκπομπής.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια εντυπωσιακή κίνηση, απένειμε μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ, τον ακροδεξιοό influencer, στην κηδεία του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «κατακεραύνωσε» όσους αντέδρασαν στην ακύρωση του Jimmy Kimmel Live!, ενώ επανέλαβε τη χαρά του για την αναστολή της εκπομπής. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η βασική διαφορά μεταξύ του ίδιου και του Κερκ ήταν ότι ο δεύτερος «δεν μισούσε τους αντιπάλους του». «Αυτό είναι το σημείο που διαφωνώ με τον Τσάρλι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς».

🚨 HOLY CRAP! President Trump just CALLED OUT the Left for their disgusting hypocrisy. «The same commentators who are screaming ‘FASCISM’ over a canceled late-night TV show, where the anchor had no talent and no ratings [Kimmel], were implying Charlie Kirk DESERVED what happened… pic.twitter.com/O6oDawtPBX — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Τα σχόλια του Τραμπ δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς έχει επανειλημμένα εκφράσει την ικανοποίησή του για την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια του οικοδεσπότη σχετικά με τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Κίμελ είχε επικρίνει τη «συμμορία του MAGA» για την προσπάθειά της «να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς και να κάνει ό,τι μπορεί για να αποσπάσει πολιτικά οφέλη από αυτό».

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 17, 2025

Πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί και παρουσιαστές έχουν καταδικάσει την απόφαση, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ελευθερία του λόγου και την κυβερνητική λογοκρισία στην Αμερική.

Η αντίδραση του Χόλιγουντ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πολλοί από τους πιο διάσημους σταρ της είναι στενά συνδεδεμένοι με το «σύμπαν» της Disney μέσω των σειρών και των ταινιών της Marvel.

Ο Πέδρο Πασκάλ, γνωστός για τη σειρά The Mandalorian, δήλωσε στο Instagram ότι «στέκεται στο πλευρό» του Τζίμι Κίμελ, προσθέτοντας: «Υπερασπιστείτε την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία».

Η Μαρίζα Τομέι, η οποία υποδύθηκε τη θεία Μέι στις ταινίες Spider-Man, αναδημοσίευσε μια έκκληση για «ακύρωση της συνδρομής και μποϊκοτάζ» των πλατφορμών της Disney, ενώ η Τατιάνα Μασλάνι, η She-Hulk, κάλεσε τους ακολούθους της να «ακυρώσουν τις συνδρομές σας σε Disney+, Hulu, ESPN!».

View this post on Instagram A post shared by Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Ο Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος υποδύεται τον Hulk, κοινοποίησε μια ανάρτηση που έδειχνε την πτώση της μετοχής της Disney. «Θα πέσει πολύ περισσότερο αν ακυρώσουν την εκπομπή του», σημείωσε ο Ράφαλο. «Η Disney δεν θέλει να είναι αυτή που διέλυσε την Αμερική».

Ο ίδιος, μιλώντας σε ένα βίντεο για την αντι-Τραμπ διαδήλωση No Kings, που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Οκτωβρίου, δήλωσε:

«Είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ που καταστέλλει τώρα την ελευθερία του λόγου. Είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όχι οι γείτονές σας, όχι κάποιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι η κυβέρνηση που το κάνει τώρα. Και εκεί πρέπει να ενωθούμε όλοι, γιατί τα αυταρχικά καθεστώτα, τα φασιστικά καθεστώτα πρέπει να υποβαθμίζουν τις ελευθερίες μας όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, μέχρι να ζούμε τις πιο μικρές, τις πιο φοβισμένες, τις πιο μυστικές ζωές. Σκεφτείτε τον εαυτό σας να ζει υπό τους Ταλιμπάν, γιατί προς τα εκεί κατευθυνόμαστε».

View this post on Instagram A post shared by DaMon Cortez (@purpleroom_politics)

Όχι στη λογοκρισία

Εκτός από τους ηθοποιούς, και άλλοι καλλιτέχνες έχουν ταχθεί υπέρ του Κίμελ. Ο σεναριογράφος της σειράς Andor της Disney+, Νταν Γκίλροϊ, και ο πρώην CEO της Disney, Μάικλ Άισνερ, καταδίκασαν την απόφαση, με τον Άισνερ να την χαρακτηρίζει ένδειξη κακής ηγεσίας στην εταιρεία. «Πού πήγε όλη η ηγεσία;», αναρωτήθηκε ο Άισνερ.

Ο Ντέιμον Λίντελοφ, δημιουργός της σειράς Lost, δήλωσε ότι δεν θα ξανασυνεργαστεί με τη Disney+ αν δεν επαναφέρει τον Κίμελ στον αέρα.

View this post on Instagram A post shared by Damon (@damonlindelof)

Οι πιέσεις προς τη Disney εντείνονται, καθώς κυκλοφορεί και μία δήλωση, υπογεγραμμένη από περισσότερους από 600 κωμικούς, στην οποία τονίζεται ότι «όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί έναν από εμάς, στοχοποιεί όλους μας».

«Είναι μια σκοτεινή εποχή για τους κωμικούς και, κατ’ επέκταση, για όλους τους Αμερικανούς. Κάθε πολιτισμός χρειάζεται το χιούμορ. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θεραπευόμαστε και ο τρόπος με τον οποίο συνδεόμαστε μεταξύ μας. Αφαιρέστε το, και αυτό που μένει είναι φόβος, σιωπή και μια ζοφερή ύπαρξη» αναφέρει η δήλωση.

«Χτυπούν στην καρδιά της κοινής μας ανθρωπιάς. Αφαιρούν το βασικό δικαίωμα που αξίζει σε κάθε άνθρωπο: να μιλάει ελεύθερα, να αμφισβητεί με τόλμη και να γελάει δυνατά. Αυτή η διττή στάση, όπου όσοι βρίσκονται στην εξουσία μπορούν να επικρίνουν και να γελοιοποιούν χωρίς συνέπειες, αλλά να φιμώνουν όσους κάνουν το ίδιο σε αντάλλαγμα – είναι εξωφρενική. Είναι παράνομη».

This cover of The New Yorker (by genius Barry Blint) says it all. And reflects Trump’s obsession with controlling the media and everyone who challenges or disagrees with the felon. pic.twitter.com/iFfiTL8Ba3 — #WinoLogical (he/him) FRSA (@KeithWinestein) September 20, 2025

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Τραμπ συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να πιέζει τις εταιρείες να αναδιαμορφώσουν το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, τώρα είναι η ώρα οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης να ακολουθήσουν τη συμβουλή του πρώην Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος έγραψε μετά την ακύρωση του Κίμελ:

«Μετά από χρόνια παραπόνων για την κουλτούρα των ακυρώσεων, η σημερινή κυβέρνηση την έχει οδηγήσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο απειλώντας συστηματικά με ρυθμιστικά μέτρα κατά των εταιρειών μέσων ενημέρωσης, εκτός εάν φιμώσουν ή απολύσουν δημοσιογράφους και σχολιαστές που δεν της αρέσουν.

Αυτό είναι ακριβώς το είδος του κυβερνητικού καταναγκασμού που η Πρώτη Τροπολογία σχεδιάστηκε για να αποτρέψει, και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης πρέπει να αρχίσουν να αντιστέκονται αντί να το υποκύπτουν».

After years of complaining about cancel culture, the current administration has taken it to a new and dangerous level by routinely threatening regulatory action against media companies unless they muzzle or fire reporters and commentators it doesn’t like. https://t.co/uts7JpJZzN — Barack Obama (@BarackObama) September 18, 2025

Μποϊκοτάζ και πλήγμα

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της αντίδρασης οδήγησε σε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της Disney, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της ABC, της Fox Entertainment, της ESPN, της National Geographic, της FX και της Hulu.

Η μετοχή της Disney έχει ήδη υποχωρήσει, ενώ το hashtag #CancelDisneyPlus έχει γίνει «viral», με πολλούς χρήστες να ακυρώνουν τις συνδρομές τους στις πλατφόρμες της εταιρείας.

Ενώ εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα η Disney και ο Κίμελ να υπογράψουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην επιστροφή του Jimmy Kimmel Live! στον αέρα, οι αυξανόμενες εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των πλατφορμών της εταιρείας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντική οικονομική ζημία και να αμαυρώσουν περισσότερο τη φήμη του ομίλου.