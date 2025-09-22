H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τίμησε σήμερα τη μνήμη του δολοφονημένου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δηλώνοντας πως «δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλό τους». Ο ίδιος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «εκεί διαφωνούσαν, γιατί εγώ μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο γι’ αυτούς», κατηγορώντας για ακόμη μια φορά την «ριζοσπαστική Αριστερά», τα ΜΜΕ που τη στηρίζουν και «πληρωμένους προβοκάτορες» για πολιτική βία.

«Οι σχολιαστές που φώναζαν για φασισμό μετά την ακύρωση μιας εκπομπής με παρουσιαστή χωρίς ταλέντο και τηλεθέαση, υπονόησαν ότι ο Κερκ άξιζε να πεθάνει»

Το σχόλιο για τον Τζίμι Κίμελ

Χωρίς να κατονομάσει άμεσα τον Τζίμι Κίμελ, ο πρώην πρόεδρος άφησε σαφή υπονοούμενα, σύμφωνα με το Deadline, λέγοντας ότι «οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν για μισαλλοδοξία όταν κάποιος χρησιμοποιεί λάθος αντωνυμία, χάρηκαν για τον θάνατο ενός πατέρα με δύο μικρά παιδιά» και πως «οι σχολιαστές που φώναζαν για φασισμό μετά την ακύρωση μιας εκπομπής με παρουσιαστή χωρίς ταλέντο και τηλεθέαση, υπονόησαν ότι ο Κερκ άξιζε να πεθάνει» – χωρίς να παραθέσει ονόματα και συγκεκριμένα γεγονότα.

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου.

Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους στο State Farm Stadium, η χήρα του Κερκ και νέα επικεφαλής του Turning Point USA, Ερίκα Κερκ, μίλησε για πίστη και συγχώρεση. «Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Ερικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, προτίμησε να επιτεθεί στους αντιπάλους του, παραδεχόμενος ότι ίσως μόνο η ίδια η Ερίκα θα μπορούσε να τον συγκρατήσει. Μιλώντας για την προσέλευση, είπε: «Πάντα μάζευε κόσμο, κι εδώ σήμερα έχουμε ένα τεράστιο πλήθος». Αναφέρθηκε επίσης στη δέσμευση του Κερκ «να σωθεί το Σικάγο», προσθέτοντας ότι θα το υλοποιήσει, ακόμα και με στρατό στους δρόμους.

Ξεφεύγοντας από το κείμενο, επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν, εγκωμίασε την πολιτική δασμών του και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου όπου θα παρουσιάσει, όπως είπε, τα «ευρήματα» της κυβέρνησής του για τα αίτια του αυτισμού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε 11 μέρες μετά τη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και την παρουσία κορυφαίων στελεχών, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έδιωξε «ισχυρά πρόσωπα» από το Οβάλ Γραφείο όταν έμαθε την τραγική είδηση.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη μετά από πληροφορίες της οικογένειάς του, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και άλλα έξι αδικήματα, ενώ οι εισαγγελείς της Γιούτα δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή.

Την επομένη της απαγγελίας κατηγοριών, η Disney ανακοίνωσε την «επ’ αόριστον» διακοπή της εκπομπής του Κίμελ, έπειτα από σχόλια του παρουσιαστή που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Παρά τις απειλές Τραμπ και του επικεφαλής της FCC για κυρώσεις στα ΜΜΕ, γίνονται διαπραγματεύσεις για πιθανή επιστροφή του.

Το σχόλιο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατηγόρησε τη «συμμορία MAGA» ότι «προσπαθεί μανιωδώς να εμφανίσει τον νεαρό που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι διαφορετικό από οπαδό τους, εκμεταλλευόμενη την υπόθεση για πολιτικά κέρδη».

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί μανιωδώς να εμφανίσει τον νεαρό που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι διαφορετικό από οπαδό τους, εκμεταλλευόμενη την υπόθεση για πολιτικά κέρδη»

Λίγο αργότερα –πριν το ABC αναστείλει την προβολή της εκπομπής– ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, χαρακτήρισε τα σχόλια «βαθιά αρρωστημένα» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν κανονιστικές συνέπειες για το δίκτυο και τη Disney: «Μπορούμε να το λύσουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Nexstar Media Group, που διαθέτει 32 θυγατρικούς σταθμούς του ABC και βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης 6,2 δισ. δολαρίων με την Tegna, ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει την εκπομπή «για το προσεχές διάστημα».

Αντίστοιχα, η Sinclair Broadcasting, ο μεγαλύτερος όμιλος συνεργαζόμενων σταθμών του ABC στις ΗΠΑ, απέσυρε επίσης την εκπομπή και απαίτησε από τον Κίμελ δημόσια συγγνώμη προς την οικογένεια του Κερκ, καθώς και «ουσιαστική προσωπική δωρεά» στην ίδια και στην οργάνωση Turning Point USA.

Μετά την επίσημη παύση της εκπομπής, ο Καρ τόνισε στο CNBC: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

Η συνάντηση με τον Μασκ

Στην τελετή παραβρέθηκε η ελίτ του MAGA, με τον Τραμπ να κάθεται μαζί με τον πρόεδρο του UFC Ντέινα Γουάιτ και για λίγο με τον Έλον Μασκ. Η σχέση του τελευταίου με τον Τραμπ είχε διαταραχθεί το καλοκαίρι, όταν ο Μασκ τον κατηγόρησε δημόσια ότι εμπλέκεται στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν προκαλώντας ρήξεις στο εσωτερικό του κινήματος.

Ο Κερκ, μέχρι και τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ζητούσε την πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων Έπσταϊν – αίτημα που αποδυνάμωσε μετά από συνάντησή του με τον Τραμπ, χωρίς όμως να το εγκαταλείψει. Στο μνημόσυνο, ωστόσο, κανείς δεν το ανέφερε.

*Κεντική φωτογραφία: Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη καθώς μιλά από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου για τον δολοφονημένο ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στο στάδιο State Farm, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ΗΠΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Caitlin O’Hara