H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ
Culture Live 22 Σεπτεμβρίου 2025

H «Αριστερά», τα ΜΜΕ και οι «προβοκάτορες»: Οι «μπηχτές» του Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τίμησε σήμερα τη μνήμη του δολοφονημένου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δηλώνοντας πως «δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλό τους». Ο ίδιος, ωστόσο, πρόσθεσε ότι «εκεί διαφωνούσαν, γιατί εγώ μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο γι’ αυτούς», κατηγορώντας για ακόμη μια φορά την «ριζοσπαστική Αριστερά», τα ΜΜΕ που τη στηρίζουν και «πληρωμένους προβοκάτορες» για πολιτική βία.

«Οι σχολιαστές που φώναζαν για φασισμό μετά την ακύρωση μιας εκπομπής με παρουσιαστή χωρίς ταλέντο και τηλεθέαση, υπονόησαν ότι ο Κερκ άξιζε να πεθάνει»

YouTube thumbnail

Το σχόλιο για τον Τζίμι Κίμελ

Χωρίς να κατονομάσει άμεσα τον Τζίμι Κίμελ, ο πρώην πρόεδρος άφησε σαφή υπονοούμενα, σύμφωνα με το Deadline, λέγοντας ότι «οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν για μισαλλοδοξία όταν κάποιος χρησιμοποιεί λάθος αντωνυμία, χάρηκαν για τον θάνατο ενός πατέρα με δύο μικρά παιδιά» και πως «οι σχολιαστές που φώναζαν για φασισμό μετά την ακύρωση μιας εκπομπής με παρουσιαστή χωρίς ταλέντο και τηλεθέαση, υπονόησαν ότι ο Κερκ άξιζε να πεθάνει» – χωρίς να παραθέσει ονόματα και συγκεκριμένα γεγονότα.

«Το όπλο ήταν στραμμένο επάνω του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους μας» είπε, παρουσιάζοντας τον Κερκ ως μάρτυρα της ελευθερίας του λόγου.

YouTube thumbnail

Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένους στο State Farm Stadium, η χήρα του Κερκ και νέα επικεφαλής του Turning Point USA, Ερίκα Κερκ, μίλησε για πίστη και συγχώρεση.«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Ερικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, προτίμησε να επιτεθεί στους αντιπάλους του, παραδεχόμενος ότι ίσως μόνο η ίδια η Ερίκα θα μπορούσε να τον συγκρατήσει. Μιλώντας για την προσέλευση, είπε: «Πάντα μάζευε κόσμο, κι εδώ σήμερα έχουμε ένα τεράστιο πλήθος». Αναφέρθηκε επίσης στη δέσμευση του Κερκ «να σωθεί το Σικάγο», προσθέτοντας ότι θα το υλοποιήσει, ακόμα και με στρατό στους δρόμους.

Ξεφεύγοντας από το κείμενο, επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν, εγκωμίασε την πολιτική δασμών του και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου όπου θα παρουσιάσει, όπως είπε, τα «ευρήματα» της κυβέρνησής του για τα αίτια του αυτισμού.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αγκαλιάζει την Ερίκα Κερκ, κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου για τον σύζυγό της, τον δολοφονημένο ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στο στάδιο State Farm στην Αριζόνα, ΗΠΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Carlos Barria

Η τελετή πραγματοποιήθηκε 11 μέρες μετά τη δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και την παρουσία κορυφαίων στελεχών, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι έδιωξε «ισχυρά πρόσωπα» από το Οβάλ Γραφείο όταν έμαθε την τραγική είδηση.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη μετά από πληροφορίες της οικογένειάς του, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία και άλλα έξι αδικήματα, ενώ οι εισαγγελείς της Γιούτα δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν τη θανατική ποινή.

Την επομένη της απαγγελίας κατηγοριών, η Disney ανακοίνωσε την «επ’ αόριστον» διακοπή της εκπομπής του Κίμελ, έπειτα από σχόλια του παρουσιαστή που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Παρά τις απειλές Τραμπ και του επικεφαλής της FCC για κυρώσεις στα ΜΜΕ, γίνονται διαπραγματεύσεις για πιθανή επιστροφή του.

Άνθρωποι αντιδρούν κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου για τον δολοφονημένο ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στο στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ΗΠΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Callaghan O’Hare

Μια γυναίκα γράφει με κιμωλία «WE ARE CHARLIE» καθώς επισκέπτεται το μνημείο για τον δολοφονημένο ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στα κεντρικά γραφεία της Turning Point USA, στο Φοίνιξ της Αριζόνα, ΗΠΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2025

Το σχόλιο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατηγόρησε τη «συμμορία MAGA» ότι «προσπαθεί μανιωδώς να εμφανίσει τον νεαρό που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι διαφορετικό από οπαδό τους, εκμεταλλευόμενη την υπόθεση για πολιτικά κέρδη».

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί μανιωδώς να εμφανίσει τον νεαρό που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι διαφορετικό από οπαδό τους, εκμεταλλευόμενη την υπόθεση για πολιτικά κέρδη»

YouTube thumbnail

Λίγο αργότερα –πριν το ABC αναστείλει την προβολή της εκπομπής– ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, χαρακτήρισε τα σχόλια «βαθιά αρρωστημένα» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν κανονιστικές συνέπειες για το δίκτυο και τη Disney: «Μπορούμε να το λύσουμε με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Nexstar Media Group, που διαθέτει 32 θυγατρικούς σταθμούς του ABC και βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης 6,2 δισ. δολαρίων με την Tegna, ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει την εκπομπή «για το προσεχές διάστημα».

Αντίστοιχα, η Sinclair Broadcasting, ο μεγαλύτερος όμιλος συνεργαζόμενων σταθμών του ABC στις ΗΠΑ, απέσυρε επίσης την εκπομπή και απαίτησε από τον Κίμελ δημόσια συγγνώμη προς την οικογένεια του Κερκ, καθώς και «ουσιαστική προσωπική δωρεά» στην ίδια και στην οργάνωση Turning Point USA.

Μετά την επίσημη παύση της εκπομπής, ο Καρ τόνισε στο CNBC: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη».

Η συνάντηση με τον Μασκ

Στην τελετή παραβρέθηκε η ελίτ του MAGA, με τον Τραμπ να κάθεται μαζί με τον πρόεδρο του UFC Ντέινα Γουάιτ και για λίγο με τον Έλον Μασκ. Η σχέση του τελευταίου με τον Τραμπ είχε διαταραχθεί το καλοκαίρι, όταν ο Μασκ τον κατηγόρησε δημόσια ότι εμπλέκεται στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν προκαλώντας ρήξεις στο εσωτερικό του κινήματος.

Στιγμιότυπο από βίντεο δείχνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Έλον Μασκ να κάνουν χειραψία σε θεωρείο του σταδίου State Farm, κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου για τον δολοφονημένο συντηρητικό σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ΗΠΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2025. Reuters TV μέσω REUTERS

Ο Κερκ, μέχρι και τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ζητούσε την πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων Έπσταϊν – αίτημα που αποδυνάμωσε μετά από συνάντησή του με τον Τραμπ, χωρίς όμως να το εγκαταλείψει. Στο μνημόσυνο, ωστόσο, κανείς δεν το ανέφερε.

*Κεντική φωτογραφία: Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη καθώς μιλά από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του μνημόσυνου για τον δολοφονημένο ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στο στάδιο State Farm, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ΗΠΑ, 21 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Caitlin O’Hara

Κατασκευές
Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Αττική Οδός: Εντολή από Δήμα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τις μελέτες παρέμβασης στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Vita.gr
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

inWellness
inTown
Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης
Νυχτερινή ζώνη 22.09.25

Η μάχη της late-night τηλεόρασης με τον Τραμπ: Όταν η σάτιρα γίνεται τελευταία γραμμή αντίστασης

Σε κλίμα ασφυκτικών πιέσεων και λογοκρισίας, η αμερικανική late-night δεν υποχωρεί - η αναστολή του Τζίμι Κίμελ γίνεται αφορμή για μια πιο αιχμηρή σάτιρα απέναντι στον Τραμπ, κρατώντας ζωντανή την πολιτική της αιχμή.

Σύνταξη
«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» – H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία
«Το προσωπικό είναι πολιτικό» 21.09.25

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» - H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία

Όταν η Anuparna Roy δέχτηκε το βραβείο Orizzonti για την πρώτη της ταινία Songs of Forgotten Trees στη Βενετία νωρίτερα αυτό το μήνα, πέτυχε μια νίκη που είναι σπάνια για τις περισσότερες γυναίκες με το δικό της υπόβαθρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον
Τέσσερα μέτρα; 21.09.25

Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Οι δημιουργοί του αγάλματος, μια ομάδα επενδυτών που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney
«Δημοκρατία» 21.09.25

Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Mandalorian της Disney και πρόσφατα εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe (MCU), έγραψε στο Instagram: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
Culture Live 21.09.25

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές
Η ανάρτηση 22.09.25

Διαψεύδει δημοσιεύματα για ίδρυση κόμματος ή ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές η Μαρία Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για fake news - «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας;», αναρωτιέται

Σύνταξη
Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της
«Eίναι στεναχωρημένος» 22.09.25

Την αγαπώ πολύ: «Λύγισε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τη Φαίη Σκορδά – Η απάντησή της

«Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και παρ’ όλα αυτά φρόντισε να το κάνει και να μου στείλει κι ένα μήνυμα», είπε μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην κάμερα του MEGA

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις
Επιχείρηση καταστολής 22.09.25

H Κίνα σφίγγει τον κλοιό λογοκρισίας στα social media – Στο στόχαστρο και οι πεσιμιστικές αναρτήσεις

Νέα καμπάνια λογοκρισίας για αναρτήσεις που υποκινούν σε βία, καλλιεργούν αντικοινωνικά αισθήματα ή εκφράζουν απαισιοδοξία για την οικονομία ή γενικά για τη ζωή.

Σύνταξη
Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος
Κωπηλασία 22.09.25

Στον τελικό οι Φίτσιου – Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος

Την προσπάθειά τους ξεκίνησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στην Σανγκάη τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα. Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό, ενώ ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στα προημιτελικά του σκιφ.

Σύνταξη
Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι – «Δεν ήταν καλός γονιός»
Φαμίλια αλά καρτ 22.09.25

Ο Σον Κάσιντι κατακρίνει τον «ψεύτικο», διάσημο πατέρα του, Τζακ Κάσιντι - «Δεν ήταν καλός γονιός»

«Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβε ποτέ ποιος ήταν πραγματικά», είπε ο 66χρονος τραγουδιστής που έζησε μεγάλη δόξα στα 80s, Σον Κάσιντι, για τον ηθοποιό πατέρα του, ο οποίος κέρδισε βραβείο Tony.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος
Ελλάδα 22.09.25

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος «έφυγε» τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπώντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σύνταξη
