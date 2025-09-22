Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Ερικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι», λέει ο Τραμπ, διορθώνοντας… τη χήρα του Κερκ που συγχώρεσε τον δολοφόνο του

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Ερικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

If you watch one thing today, let it be this — the truly remarkable display of grace and compassion from Mrs. Erika Kirk as she forgives her husband’s assassin because that’s what Christ would do. We love you, Erika. pic.twitter.com/EsSUgeJx1F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Ερικα».

President Trump at Charlie Kirk Memorial Service: «He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That’s where I disagreed with Charlie. I hate my opponent and I don’t want the best for them. I’m sorry. I am sorry Erika.» pic.twitter.com/zCEroMKKqM — CSPAN (@cspan) September 21, 2025

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του αμερικανού προέδρου.

🚨 WOW! In a heartwarming moment, President Trump called Erika Kirk out on the stage and gave her a MASSIVE hug and comforted her. He then pointed to the sky, gesturing to Charlie. That’s our president. This is the side the media never wants to show. AMERICA IS WITH ERIKA!❤️🙏 pic.twitter.com/e6r2RKDNWT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Νωρίτερα, ο Τραμπ απέτινε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ «έναν γίγαντα της γενιάς του» και «μάρτυρα» που δολοφονήθηκε από ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, αδίστακτο τέρας» επειδή έλεγε αλήθειες.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ο 31χρονος Κερκ μπήκε στο στόχαστρο επειδή υπερασπιζόταν «την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον Θεό και τη χώρα του».

Πολιτικές επιπτώσεις

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Η δολοφονία του είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του.

Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Πηγή: ΑΠΕ