Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτινε χθες Κυριακή φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ – «έναν γίγαντα της γενιάς του», όπως είπε – κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης τελετής σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε τη 10η Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 31 ετών (στη φωτογραφία του Reuters/Brian Snyder, επάνω, ο Τραμπ χαιρετά το πλήθος μετά την ομιλία του).

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Υμνητής του Τραμπ

Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

