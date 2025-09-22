newspaper
Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Ο Τραμπ απέτινε φόρο τιμής στον Κερκ, «έναν γίγαντα της γενιάς του»
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:00

Ο Τραμπ απέτινε φόρο τιμής στον Κερκ, «έναν γίγαντα της γενιάς του»

«Ενα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, ένας γίγαντας της γενιάς του (...) κι ένας αφοσιωμένος πατριώτης», ήταν ο Τσάρλι Κερκ για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτινε χθες Κυριακή φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ – «έναν γίγαντα της γενιάς του», όπως είπε – κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης τελετής σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε τη 10η Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 31 ετών (στη φωτογραφία του Reuters/Brian Snyder, επάνω, ο Τραμπ χαιρετά το πλήθος μετά την ομιλία του).

«Η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του…»

🚨 WOW! In a heartwarming moment, President Trump called Erika Kirk out on the stage and gave her a MASSIVE hug and comforted her. He then pointed to the sky, gesturing to Charlie.

That’s our president. This is the side the media never wants to show. AMERICA IS WITH ERIKA!❤️🙏 pic.twitter.com/e6r2RKDNWT

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Υμνητής του Τραμπ

Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Πηγή: ΑΠΕ

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

inWellness
inTown
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
Λύση δύο κρατών 21.09.25

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει Κράτος τη Παλαιστίνης τη Δευτέρα. «Νόμιμο το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος», λέει.

Σύνταξη
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Νέο επεισόδιο 21.09.25

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής - Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του προς το τέλος του ντέρμπι της Λεωφόρου και παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Σύνταξη
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Ψηφιακή επανάσταση 21.09.25

Η συναρπαστική ιστορία του κώδικα QR - Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

