Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Με εκτελεστικό διάταγμα για την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να περιορίσει στον μέγιστο βαθμό την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ. Ιδανική αφορμή για το πετύχει είναι η δολοφονία του ακροδεξιού influencer και συμμάχου του, Τσάρλι Κερκ.

Ήδη φιλελεύθερες οργανώσεις από όλο το πολιτικό φάσμα και αριστεροί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ προειδοποιούν ότι με το εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους, στοχεύει να πλήξει κάθε φωνή που τον αντιπολιτεύεται. Ή τολμά να εκφράσει μια άποψη διαφορετική από τη δική του. Και καταγγέλλουν ότι το επικείμενο διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ συνιστά προσπάθεια υπονόμευσης του έργου τους.

Η κατά Τραμπ ελευθερία του λόγου

Μέσα λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει τις προθέσεις του. Από το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ στο ABC έως την ανακοίνωσή του ότι προτίθεται να χαρακτηρίσει το Antifa κίνημα τρομοκρατική οργάνωση.

Αυτό που επιλέγει να ξεχνάει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο δικός του προκλητικός λόγος και η υποκίνησης βίας. Όπως όταν έχασε τις εκλογές το 2020. Τότε, με ψευδείς δηλώσεις περί κλεψίματος των εκλογών και έναν πύρινο λόγο την ημέρα επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της νίκης Μπάιντεν, «έστειλε» τον όχλο των οπαδών να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Τώρα, δήλωσε ότι δήλωσε ότι σχεδιάζει να χαρακτηρίσει την αντιφασιστική ιδεολογία ως «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση». Πρόκειται για κλιμάκωση της ρητορικής εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, εν μέσω πόλωσης στην αμερικανική κοινωνία εξαιτίας της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Και μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Κίμελ, ο Λευκός Οίκος με ανάρτηση στο Χ έγραψε ότι το ABC «έκανε χάρη στους τηλεθεατές του», αποκαλώντας τον κωμικό και τηλεπαρουσιαστή «άρρωστο φρικιό». Ο Κίμελ είχε τολμήσει να πει αυτό που βλέπουν όλοι. Ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκμεταλλεύεται τον θάνατο του Κίμελ για να πλήξει τους αντιπάλους της.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Truth Social: «Μεγάλα νέα για την Αμερική: Οι ακροαματικότητες αμφισβήτησαν την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ».

Ο κυβερνητικός χορός

Αλλά δεν ήταν μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι απείλησε με διώξεις εταιρεία εκτυπώσεων, γιατί υπάλληλός τους αρνήθηκε να φτιάξει φυλλάδια για αγρυπνία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ. «Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις. Πρέπει να επιτρέψετε στον πελάτη να το κάνει αυτό».

Όπως και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, η Μπόντι πιστεύει ότι υπάρχουν όρια στην ελευθερία του λόγου. Ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διερευνήσει κάποιες μορφές λόγου. «Υπάρχει ελευθερία του λόγου και υπάρχει και ρητορική μίσους», είπε η υπουργός Δικαιοσύνης, υποσχόμενη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «θα κυνηγήσει» ανθρώπους γι’ αυτό.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από την πλευρά του, είπε ότι δεν θα δίνεται βίζα για τις ΗΠΑ σε όσους έχουν κάνει διαδικτυακά σχόλια, μετά τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ.

Κανείς όμως δεν μιλάει για της δεξιές και ακροδεξιές ομάδες που εκφράζονται μισαλλόδοξα και προκαλούν ρατσιστικά επεισόδια.

Επιστολή 120 οργανώσεων

Την Τετάρτη, περισσότερες από 120 οργανώσεις και οντότητες που θεωρούν ότι θα βρεθούν στο στόχαστρο του Ντόναλντ έδωσαν στη δημοσιότητα μια επιστολή καταγγέλλοντας τα σχέδια Τραμπ. Υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του προωθούν το διάταγμα αυτό, εκμεταλλευόμενοι την πολιτική βία για να ακυρώσουν το φιλανθρωπικό τους έργο.

Στους υπογράφοντες την επιστολή περιλαμβάνονται αριστερά ιδρύματα που έχουν κατονομαστεί δημόσια από την κυβέρνηση ως πιθανοί στόχοι. Μεταξύ αυτών είναι το Ίδρυμα Ford, τα Ιδρύματα Open Society και το Ίδρυμα Tides, αλλά και πιο mainstream μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Bush και το Ίδρυμα Carnegie.

«Απορρίπτουμε τις προσπάθειες εκμετάλλευσης της πολιτικής βίας για να χαρακτηριστεί ψευδώς το καλό μας έργο ή να περιορίσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας, όπως η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία προσφοράς», αναφέρουν στην επιστολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον ομοσπονδιακό νόμο περί εκβιασμού για να διώξει ομάδες που ισχυρίζεται ότι χρηματοδοτούν την αριστερή βία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που χαρακτηρίζει αριστερές ομάδες «τρομοκρατικές».

Πανεπιστήμια και ΜΜΕ

Το σχέδιο αυτό, αν τελικά υλοποιηθεί, θα είναι η κλιμάκωση μιας εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ να καταπνίξει την ελευθερία του λόγου, υποβαθμίζοντας θεσμούς με τους οποίους διαφωνεί.

Οι πρώτοι στόχοι ήταν τα ΜΜΕ, με αγωγές SLAPP. Από την Washington Post αρχικά, έως τους New York Times πριν από λίγες ημέρες.

Επίσης, τα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση Τραμπ παρακρατά ομοσπονδιακούς πόρους από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και άλλα πανεπιστήμια. Τα κατηγορεί ότι προωθούν μια φιλελεύθερη ιδεολογία, ενθαρρύνουν την πολιτική διαφωνία και υποστηρίζουν τον αντισημιτισμό.

Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα για την ActBlue, την κορυφαία ιστοσελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Από την επίθεση του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν γλιτώσει ούτε υψηλού προφίλ δικηγορικά γραφεία, από τα οποία απαιτεί να παρέχουν υπηρεσίες σε σκοπούς που ταιριάζουν «στο όραμα» του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ερώτημα που θέτουν οι Financial Times δεν θα μπορούσε να διατυπώσει καλύτερα την αγωνία όλων: Πόσο μακριά θα φτάσει μια κυβέρνηση που έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το καθιερωμένο νομικό προηγούμενο και τη δικαστική εξουσία όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου από το αμερικανικό Σύνταγμα;