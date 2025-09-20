newspaper
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Με εκτελεστικό διάταγμα για την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να περιορίσει στον μέγιστο βαθμό την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ. Ιδανική αφορμή για το πετύχει είναι η δολοφονία του ακροδεξιού influencer και συμμάχου του, Τσάρλι Κερκ.

Ήδη φιλελεύθερες οργανώσεις από όλο το πολιτικό φάσμα και αριστεροί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στις ΗΠΑ προειδοποιούν ότι με το εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους, στοχεύει να πλήξει κάθε φωνή που τον αντιπολιτεύεται. Ή τολμά να εκφράσει μια άποψη διαφορετική από τη δική του. Και καταγγέλλουν ότι το επικείμενο διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ συνιστά προσπάθεια υπονόμευσης του έργου τους.

Η κατά Τραμπ ελευθερία του λόγου

Μέσα λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει τις προθέσεις του. Από το «κόψιμο» της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ στο ABC έως την ανακοίνωσή του ότι προτίθεται να χαρακτηρίσει το Antifa κίνημα τρομοκρατική οργάνωση.

Αυτό που επιλέγει να ξεχνάει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο δικός του προκλητικός λόγος και η υποκίνησης βίας. Όπως όταν έχασε τις εκλογές το 2020. Τότε, με ψευδείς δηλώσεις περί κλεψίματος των εκλογών και έναν πύρινο λόγο την ημέρα επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της νίκης Μπάιντεν, «έστειλε» τον όχλο των οπαδών να εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Τώρα, δήλωσε ότι δήλωσε ότι σχεδιάζει να χαρακτηρίσει την αντιφασιστική ιδεολογία ως «μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση». Πρόκειται για κλιμάκωση της ρητορικής εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, εν μέσω πόλωσης στην αμερικανική κοινωνία εξαιτίας της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Και μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Κίμελ, ο Λευκός Οίκος με ανάρτηση στο Χ έγραψε ότι το ABC «έκανε χάρη στους τηλεθεατές του», αποκαλώντας τον κωμικό και τηλεπαρουσιαστή «άρρωστο φρικιό». Ο Κίμελ είχε τολμήσει να πει αυτό που βλέπουν όλοι. Ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκμεταλλεύεται τον θάνατο του Κίμελ για να πλήξει τους αντιπάλους της.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Truth Social: «Μεγάλα νέα για την Αμερική: Οι ακροαματικότητες αμφισβήτησαν την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ».

Ο κυβερνητικός χορός

Αλλά δεν ήταν μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι απείλησε με διώξεις εταιρεία εκτυπώσεων, γιατί υπάλληλός τους αρνήθηκε να φτιάξει φυλλάδια για αγρυπνία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ. «Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις. Πρέπει να επιτρέψετε στον πελάτη να το κάνει αυτό».

REUTERS/Jonathan Ernst

Όπως και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, η Μπόντι πιστεύει ότι υπάρχουν όρια στην ελευθερία του λόγου. Ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διερευνήσει κάποιες μορφές λόγου. «Υπάρχει ελευθερία του λόγου και υπάρχει και ρητορική μίσους», είπε η υπουργός Δικαιοσύνης, υποσχόμενη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «θα κυνηγήσει» ανθρώπους γι’ αυτό.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από την πλευρά του, είπε ότι δεν θα δίνεται βίζα για τις ΗΠΑ σε όσους έχουν κάνει διαδικτυακά σχόλια, μετά τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ.

Κανείς όμως δεν μιλάει για της δεξιές και ακροδεξιές ομάδες που εκφράζονται μισαλλόδοξα και προκαλούν ρατσιστικά επεισόδια.

Επιστολή 120 οργανώσεων

Την Τετάρτη, περισσότερες από 120 οργανώσεις και οντότητες που θεωρούν ότι θα βρεθούν στο στόχαστρο του Ντόναλντ έδωσαν στη δημοσιότητα μια επιστολή καταγγέλλοντας τα σχέδια Τραμπ. Υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του προωθούν το διάταγμα αυτό, εκμεταλλευόμενοι την πολιτική βία για να ακυρώσουν το φιλανθρωπικό τους έργο.

Στους υπογράφοντες την επιστολή περιλαμβάνονται αριστερά ιδρύματα που έχουν κατονομαστεί δημόσια από την κυβέρνηση ως πιθανοί στόχοι. Μεταξύ αυτών είναι το Ίδρυμα Ford, τα Ιδρύματα Open Society και το Ίδρυμα Tides, αλλά και πιο mainstream μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Bush και το Ίδρυμα Carnegie.

Τσάρλι Κερκ

«Απορρίπτουμε τις προσπάθειες εκμετάλλευσης της πολιτικής βίας για να χαρακτηριστεί ψευδώς το καλό μας έργο ή να περιορίσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας, όπως η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία προσφοράς», αναφέρουν στην επιστολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον ομοσπονδιακό νόμο περί εκβιασμού για να διώξει ομάδες που ισχυρίζεται ότι χρηματοδοτούν την αριστερή βία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που χαρακτηρίζει αριστερές ομάδες «τρομοκρατικές».

Πανεπιστήμια και ΜΜΕ

Το σχέδιο αυτό, αν τελικά υλοποιηθεί, θα είναι η κλιμάκωση μιας εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ να καταπνίξει την ελευθερία του λόγου, υποβαθμίζοντας θεσμούς με τους οποίους διαφωνεί.

Οι πρώτοι στόχοι ήταν τα ΜΜΕ, με αγωγές SLAPP. Από την Washington Post αρχικά, έως τους New York Times πριν από λίγες ημέρες.

Επίσης, τα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση Τραμπ παρακρατά ομοσπονδιακούς πόρους από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και άλλα πανεπιστήμια. Τα κατηγορεί ότι προωθούν μια φιλελεύθερη ιδεολογία, ενθαρρύνουν την πολιτική διαφωνία και υποστηρίζουν τον αντισημιτισμό.

Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα για την ActBlue, την κορυφαία ιστοσελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Από την επίθεση του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν γλιτώσει ούτε υψηλού προφίλ δικηγορικά γραφεία, από τα οποία απαιτεί να παρέχουν υπηρεσίες σε σκοπούς που ταιριάζουν «στο όραμα» του Ντόναλντ Τραμπ.

Το ερώτημα που θέτουν οι Financial Times δεν θα μπορούσε να διατυπώσει καλύτερα την αγωνία όλων: Πόσο μακριά θα φτάσει μια κυβέρνηση που έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το καθιερωμένο νομικό προηγούμενο και τη δικαστική εξουσία όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου από το αμερικανικό Σύνταγμα;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Ένταση στη Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου
Κόσμος 20.09.25

Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Ένα βυθισμένο λιμάνι μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στην λύση του μυστηρίου

Η πρόσφατη ανακάλυψη ενός βυθισμένου λιμανιού κοντά στην Αλεξάνδρεια φέρνει τους αρχαιολόγους πιο κοντά από ποτέ στον εντοπισμό του χαμένου τάφου της θρυλικής βασίλισσας Κλεοπάτρας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Βρετανία-Γαλλία 20.09.25

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία

Σύνταξη
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα
Νυχτερινό πλήγμα 20.09.25

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα, λέει η Ρωσία

Η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, όπως, άλλωστε κάνει και η Μόσχα - Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις στη Σαμάρα

Σύνταξη
Χαμάς: Προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF – «Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»
Η ανακοίνωση 20.09.25

«Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»: Η Χαμάς προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF

Η Χαμάς έχει προειδοποιήσει και πάλι ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ βάζει σε κίνδυνο και τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Ένταση στη Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής
Λονδίνο 20.09.25

Το στούντιο όπου ο Τζίμι Χέντριξ και οι Beatles ηχογραφούσαν μουσική ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Ο Patrick Racz, συνιδιοκτήτης της Regent Sounds, δήλωσε στον Guardian ότι το λονδρέζικο στούντιο ηχογραφήσεων που φιλοξένησε γίγαντες της μουσικής είναι «ιερό έδαφος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο