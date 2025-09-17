Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν από τις ηγετικές φυσιογνωμίες του κινήματος MAGA, που στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον βοήθησε να κερδίσει τις εκλογές. Παράλληλα όμως ήταν και ένας από τους σημαντικότερους «αγωγούς πίεσης» προς τον Λευκό Οίκο.

Μπορούσε «να υποτάξει τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου» στη βούληση του MAGA

Ο Τσάρλι Κερκ μπορούσε να μεταφέρει στο κέντρο της διακυβέρνησης τόσο τη στήριξη των οπαδών του Αμερικανού προέδρου, όσο και την απογοήτευσή τους, όταν το MAGA κίνημα θεωρούσε ότι ο Τραμπ κάνει «στραβοτιμονιές». Όπως επισημαίνει το Axios, ο Τσάρλι Κερκ μπορούσε «να υποτάξει τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου» στη βούληση του MAGA.

Πού υπάρχει κενό

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον δημιούργησε ένα μεγάλο κενό στη δυνατότητα του MAGA να περνάει τις θέσεις του στον Λευκό Οίκο.

Παρά το γεγονός ότι στα δεξιά αμερικανικά ΜΜΕ υπάρχουν πολλές προσωπικότητες που μπορούν να επηρεάσουν το μεγάλο κοινό, λίγοι μπορούσαν να «μετουσιώσουν» τις αντιδράσεις του σε πραγματική πίεση. Στον «φόβο» για τον Λευκό Οίκο ότι θα μπορούσε να χάσει τη βάση στήριξής του. Και κατά συνέπεια να διαμορφώσει πολιτικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ο Τσάρλι Κερκ, όμως, μπορούσε να το κάνει. Βασικός λόγος, το γεγονός ότι ήταν πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσα στο MAGA κίνημα, αρχηγός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστράτηγοι ήταν ή παραμένουν ο γιος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον και ο Τσάρλι Κερκ.

Ο ακροδεξιός αυτός influencer έδειξε τη δύναμή του στη διάρκεια των διαδικασιών επικύρωσης των διορισμών σε θέσεις υπουργών αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων. Όπως του Πιτ Χέγκσεθ (Άμυνας), του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (Υγείας), αλλά και της Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ.

Με κάθε μέσο

Οι κακές γλώσσες –που φαίνεται ότι έχουν βάση αλήθειας πάντως- λένε ότι έπεισε Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να ψηφίσουν υπέρ επιλογών του Ντόναλντ Τραμπ με τις οποίες δεν συμφωνούσαν. Και πως χρησιμοποίησε κάθε μέσο για το πετύχει.

Και αν αυτές οι «επιτυχίες» θα μπορούσαν να τον τοποθετήσουν σε δυσμενή θέση, αντίθετα, καθιέρωσαν τον Τσάρλι Κερκ ως «ισχυρό αγωγό της απογοήτευσης» της MAGA βάσης. Και ως πηγή φόβου μεταξύ βουλευτών και γερουσιαστών ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πραγματική πολιτική ένταση.

Ο Στιβ Μπάνον δήλωσε στο Axios: «Αν ο Τσάρλι δεν είχε φέρει στον κόσμο το μήνυμα ότι “είμαστε όλοι σύμφωνοι σε κάτι”, πολύ περισσότεροι αιρετούς αξιωματούχοι δεν θα είχαν συμμορφωθεί».

Δωρητές, νεολαία και social media

Η επιρροή που είχε στους νέους, σε συνδυασμό με τη στενή σχέση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτό που έδωσε τη δύναμη στον Τσάρλι Κερκ να επηρεάζει εξελίξεις.

Χάρη στην Turning Point USA, που ίδρυσε το 2012 σε ηλικία 18 ετών, κατόρθωσε με τις ομιλίες και τις εκδηλώσεις που έκανε στα πανεπιστήμια να φέρει πληθώρα νέων στις κάλπες. Και όλοι αυτοί ψήφισαν Τραμπ.

Χάρη σε αυτή τη δραστηριότητα, κέρδισε την εύνοια δωρητών, αλλά του στενού κύκλου του Αμερικανού προέδρου. Η θέση του ήταν τέτοια στον Λευκό Οίκο, ώστε μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές συμμετείχε στην επιλογή του προσωπικού.

Επιπλέον, έχοντας επιτυχημένη καριέρα στα ΜΜΕ και στα social media, κέρδισε την άμεση σύνδεση με τη βάση. Ήταν πλέον αδύνατο να οι διαμορφωτές πολιτικής να αγνοήσουν τις απαιτήσεις του Τσάρλι Κερκ και των MAGA οπαδών του.

Σύμφωνα με τον Σον Σπάισερ, γραμματέα Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στην κυβέρνηση του 2017, «είναι απίστευτα σημαντικό να μπορείς να έχεις κάποιον απ’ έξω που μπορεί να κινητοποιήσει τους ανθρώπους με τον τρόπο» του Τσάρλι Κερκ. «Είναι άλλο πράγμα να βγεις σε ένα podcast ή σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και να κάνεις μια έκκληση για δράση. Και άλλο πράγμα να έχεις όλα τα άλλα εργαλεία στη διάθεσή σου, όπως εκείνος».

Υπάρχει αντικαταστάτης;

Το Axios αναφέρει ότι τα μέλη του MAGA κινήματος εκτιμούν ότι λίγοι μπορούν να αναπαραγάγουν το μοναδικό μείγμα δεξιοτήτων του Κερκ. Ωστόσο, ελπίζουν ότι η δολοφονία του θα λειτουργήσει σαν κινητήρια δύναμη. Και κάποια στιγμή θα αναδείξει έναν «διάδοχο».

Σύμφωνα με τον Άντι Σουράμπιαν, προσωπικό φίλο του Τσάρλι Κερκ και εξέχουσα μορφή του Trumpworld (του κύκλου στενών συμμάχων και συνεργατών του Αμερικανού προέδρου): «Ο Τσάρλι ήταν ένας και μοναδικός. Είναι αναντικατάστατος. Και ο λόγος που είναι αναντικατάστατος είναι επειδή ήταν παίκτης με πολλά εργαλεία. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιος που να έχει όλα αυτά τα εργαλεία σήμερα. Αλλά είμαι πεπεισμένος ότι ο Τσάρλι έχει εμπνεύσει μια γενιά νέων συντηρητικών. Αυτοί στο μέλλον θα μπορούσαν να συνδυάσουν όλα αυτά τα εργαλεία».

• Με πληροφορίες από το Axios