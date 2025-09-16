newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:10

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Vita.gr
«Προσωπικότητα χρόνου»: Πώς επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις

«Προσωπικότητα χρόνου»: Πώς επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις

Spotlight

Στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ, αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σήμερα, Τρίτη.

Ο Κερκ, 31 ετών, σκοτώθηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Comeback Tour». Ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τη δολοφονία του να έχει διχάσει τη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένη πόλωση και άνοδο περιπτώσεων πολιτικής βίας.

Αντιμέτωπος ακόμα και με θανατική καταδίκη ο Ρόμπινσον

Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, Ρεπουμπλικανός, δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο Ρόμπινσον θα κατηγορηθεί επίσημα την Τρίτη και ότι δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

«Θα υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες που θα δημοσιοποιηθούν στα έγγραφα της κατηγορίας, καθώς τα συγκεντρώνουν. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι στην συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, είχαμε μείνει ξύπνιοι όλη τη νύχτα προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεντρώνουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εγκληματολογικών στοιχείων που έρχονται από το Quantico, τα οποία θα μας βοηθήσουν να συνδέσουμε τον δράστη με το όπλο και όλα τα άλλα. Όλα αυτά βρίσκονται σε επεξεργασία αυτή τη στιγμή και θα υπάρχουν πολλές περισσότερες πληροφορίες την Τρίτη, όταν το έγγραφο κατατεθεί στα δικαστήρια», δήλωσε ο Κοξ, αναφέρει δημοσίευμα του Newsweek.

Ο Κοξ έχει δηλώσει ότι ο ύποπτος ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή. Οι εισαγγελείς δεν έχουν ανακοινώσει πότε ακριβώς θα δημοσιοποιηθεί το έγγραφο της κατηγορίας. Η υπόθεση της δολοφονίας παραμένει υπό έρευνα.

Ο Κοξ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε στους ερευνητές μηνύματα που αναφέρονταν στην απόκρυψη ενός τουφεκιού και στη χάραξη σφαιρών.

Αφίσα με τον Κερκ έξω από το γραφείο του βουλευτή Άντισον ΜακΝτάουελ στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον. REUTERS/Ken Cedeno

Ο Κοξ ανέφερε ότι «όλοι οι άνθρωποι γύρω» από τον Ρόμπινσον, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του, συνεργάζονται. Ο πατέρας του, για παράδειγμα, φέρεται να συμμετείχε στη σύλληψή του.

Ο Κοξ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε στους ερευνητές μηνύματα που αναφέρονταν στην απόκρυψη ενός τουφεκιού και στη χάραξη σφαιρών. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον άφησε ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε την πρόθεσή του να «εξοντώσει» τον Κερκ.

Τι έχει γίνει γνωστό για τον φερόμενο δράστη

Ο Ρόμπινσον δεν φοίτησε στο κολλέγιο της Utah Valley University. Αντ’ αυτού, ήταν φοιτητής στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων του Dixie Technical College. Το κολλέγιο αυτό βρίσκεται στο St. George. Το Utah State University ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Ρόμπινσον φοίτησε εκεί για ένα εξάμηνο το 2021.

Ο Ρόμπινσον φάνηκε να παραδέχεται την ευθύνη του για τον θανατηφόρο πυροβολισμό σε μια διαδικτυακή συνομιλία με φίλους του στο Discord πριν παραδοθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post. Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Discord από έναν λογαριασμό συνδεδεμένο με τον ύποπτο, έλεγε: «Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ομολογία ενώπιον δικαστηρίου. Ο Κοξ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει ομολογήσει στις αρχές.

Μια δημόσια τελετή μνήμης για τον Κερκ έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα, σύμφωνα με την οργάνωση του δολοφονημένου, Turning Point USA.

Εκδηλώσεις μνήμης για τον Κερκ. REUTERS/Caitlin O’Hara

Δηλώσεις πολιτικών των ΗΠΑ για την δολοφονία του Κερκ

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα ανέφερε: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μία αρρώστια για την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να αποσυνδεθούν, να κλείσουν τις συσκευές τους, να βρεθούν στη φύση, να αγκαλιάσουν ένα μέλος της οικογένειάς τους. Βγείτε έξω και κάντε καλό στην κοινότητα».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι κίνητρο είχε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής The Charlie Kirk Show τη Δευτέρα: «Δεν υπάρχει ενότητα με ανθρώπους που φωνάζουν στα παιδιά για τις πολιτικές απόψεις των γονιών τους. Δεν υπάρχει ενότητα με κάποιον που ψεύδεται για τα λόγια του Τσάρλι Κερκ προκειμένου να δικαιολογήσει τη δολοφονία του. Δεν υπάρχει ενότητα με κάποιον που παρενοχλεί μια αθώα οικογένεια την ημέρα μετά την απώλεια ενός αγαπημένου φίλου από τον πατέρα της οικογένειας. Δεν υπάρχει ενότητα με τους ανθρώπους που γιορτάζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Ο Βανς μιλώντας στο Charlie Kirk Show στον Λευκό Οίκο. Doug Mills/The New York Times/Pool via REUTERS

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στον X την περασμένη εβδομάδα: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι κίνητρο είχε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχηθούμε απόψε για την οικογένεια του Τσάρλι, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους».

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

Vita.gr
«Προσωπικότητα χρόνου»: Πώς επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις

«Προσωπικότητα χρόνου»: Πώς επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις

Τράπεζες
Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας – Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF – Βομβάρδισαν την Υεμένη
Την ισοπεδώνουν 16.09.25 Upd: 19:02

Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας - Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF - Βομβάρδισαν την Υεμένη

ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 89 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Τρίτης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Αρκούδα: Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Ντοκουμέντο 16.09.25

Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση της αρκούδας στη Δράμα - Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό

Καρέ-καρέ οι τελευταίες κινήσεις του ορειβάτη πριν από την επίθεση που δέχτηκε από την αρκούδα στη Δράμα - Το βίντεο «αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου»

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παρεμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
