Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ, αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες σήμερα, Τρίτη.

Ο Κερκ, 31 ετών, σκοτώθηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του «American Comeback Tour». Ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τη δολοφονία του να έχει διχάσει τη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένη πόλωση και άνοδο περιπτώσεων πολιτικής βίας.

Αντιμέτωπος ακόμα και με θανατική καταδίκη ο Ρόμπινσον

Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, Ρεπουμπλικανός, δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο Ρόμπινσον θα κατηγορηθεί επίσημα την Τρίτη και ότι δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

«Θα υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες που θα δημοσιοποιηθούν στα έγγραφα της κατηγορίας, καθώς τα συγκεντρώνουν. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι στην συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, είχαμε μείνει ξύπνιοι όλη τη νύχτα προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεντρώνουμε πολλές περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εγκληματολογικών στοιχείων που έρχονται από το Quantico, τα οποία θα μας βοηθήσουν να συνδέσουμε τον δράστη με το όπλο και όλα τα άλλα. Όλα αυτά βρίσκονται σε επεξεργασία αυτή τη στιγμή και θα υπάρχουν πολλές περισσότερες πληροφορίες την Τρίτη, όταν το έγγραφο κατατεθεί στα δικαστήρια», δήλωσε ο Κοξ, αναφέρει δημοσίευμα του Newsweek.

Ο Κοξ έχει δηλώσει ότι ο ύποπτος ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή. Οι εισαγγελείς δεν έχουν ανακοινώσει πότε ακριβώς θα δημοσιοποιηθεί το έγγραφο της κατηγορίας. Η υπόθεση της δολοφονίας παραμένει υπό έρευνα.

Ο Κοξ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε στους ερευνητές μηνύματα που αναφέρονταν στην απόκρυψη ενός τουφεκιού και στη χάραξη σφαιρών.

Ο Κοξ ανέφερε ότι «όλοι οι άνθρωποι γύρω» από τον Ρόμπινσον, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς του, συνεργάζονται. Ο πατέρας του, για παράδειγμα, φέρεται να συμμετείχε στη σύλληψή του.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον άφησε ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε την πρόθεσή του να «εξοντώσει» τον Κερκ.

Τι έχει γίνει γνωστό για τον φερόμενο δράστη

Ο Ρόμπινσον δεν φοίτησε στο κολλέγιο της Utah Valley University. Αντ’ αυτού, ήταν φοιτητής στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων του Dixie Technical College. Το κολλέγιο αυτό βρίσκεται στο St. George. Το Utah State University ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Ρόμπινσον φοίτησε εκεί για ένα εξάμηνο το 2021.

Ο Ρόμπινσον φάνηκε να παραδέχεται την ευθύνη του για τον θανατηφόρο πυροβολισμό σε μια διαδικτυακή συνομιλία με φίλους του στο Discord πριν παραδοθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post. Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Discord από έναν λογαριασμό συνδεδεμένο με τον ύποπτο, έλεγε: «Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ομολογία ενώπιον δικαστηρίου. Ο Κοξ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει ομολογήσει στις αρχές.

Μια δημόσια τελετή μνήμης για τον Κερκ έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο State Farm Stadium στο Glendale της Αριζόνα, σύμφωνα με την οργάνωση του δολοφονημένου, Turning Point USA.

Δηλώσεις πολιτικών των ΗΠΑ για την δολοφονία του Κερκ

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα ανέφερε: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μία αρρώστια για την κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να αποσυνδεθούν, να κλείσουν τις συσκευές τους, να βρεθούν στη φύση, να αγκαλιάσουν ένα μέλος της οικογένειάς τους. Βγείτε έξω και κάντε καλό στην κοινότητα».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι κίνητρο είχε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής The Charlie Kirk Show τη Δευτέρα: «Δεν υπάρχει ενότητα με ανθρώπους που φωνάζουν στα παιδιά για τις πολιτικές απόψεις των γονιών τους. Δεν υπάρχει ενότητα με κάποιον που ψεύδεται για τα λόγια του Τσάρλι Κερκ προκειμένου να δικαιολογήσει τη δολοφονία του. Δεν υπάρχει ενότητα με κάποιον που παρενοχλεί μια αθώα οικογένεια την ημέρα μετά την απώλεια ενός αγαπημένου φίλου από τον πατέρα της οικογένειας. Δεν υπάρχει ενότητα με τους ανθρώπους που γιορτάζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στον X την περασμένη εβδομάδα: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι κίνητρο είχε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχηθούμε απόψε για την οικογένεια του Τσάρλι, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους».