«Από την επισκόπηση της δικογραφίας από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην ανάγκη συγκρότησης προκαταρκτικής εξέτασης. Επομένως θα ψηφίσουμε αρνητικά στις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και ΠΑΣΟΚ», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πρόταση της αντιπολίτευσης για τους Αραμπατζή και Λιβανό.

«Μην κοροϊδευόμαστε. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μία προσπάθεια χρήσης μίας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία.

Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, σε μία ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας».

«Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία χωρίς να πιστεύει στην ενοχή, πάντα με βάση το τεκμήριο αθωότητας έχει δεχτεί να παραπεμφθούν δύο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, οι κ. Καραμανλής και Τριαντόπουλος για άλλη υπόθεση, ενώπιον του φυσικού δικαστή, του δικαστικού συμβουλίου. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις, όπως στην περίπτωση του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη απαντήσαμε αρνητικά, έτσι θα απαντήσουμε και τώρα».

Σε ερώτηση για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης στην πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που προετοιμάζει η αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον κατατεθεί τέτοια πρόταση.

Ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη για τις αποκαλύψεις του in για τον Τζαβέλλα

Σε σχέση με τις αποκαλύψεις του in για την εμπλοκή που είχε ο κ. εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα στην υπόθεση των υποκλοπών πριν αποφασίσει να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση μετά το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και τις συνακόλουθες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικούς ούτε δικαστικές αποφάσεις ενώ επιτέθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως «αυτόκλητους δικαστές του πληκτρολογίου».

«Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία σχολιασμού όσων έχουν ειπωθεί σε μία απόρρητη διαδικασία στην Επιτροπή Εθνικής Διαφάνειας. Όσοι επιλέγουν να δημοσιοποιήσουν διαρροές αξιολογούνται.

Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε αυτό τον αρνητικό κατήφορο που θα έχει θεσμικές συνέπειες. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση για την άποψη της πλειοψηφίας του δσ του ΔΣΑ. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τους δικαστικούς λειτουργούς. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις», είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Η κυβέρνηση στηρίζει τη δικαιοσύνη και τον ρόλο της», ήταν η απάντηση του κ. Μαρινάκη σε ερώτηση για το εάν ο κ. Τζαβέλλας περιβάλλεται από την ίδια εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις.

Κανείς δεν μπορεί να παριστάνει τον δικαστή και τον εισαγγελέα από ένα πληκτρολόγιο ή από οποιαδήποτε άλλη θέση, πρόσθεσε.

