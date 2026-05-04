Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
Tρεις νεαροί επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν υπάλληλο ενός μπαρ επειδή τους αρνήθηκε την είσοδο σ' αυτό
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Νέο αποκαλυπτικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ η προσπάθεια εμβολισμού του 57χρονου Αλβανού “πορτιέρη” από το λευκό αυτοκίνητο όπου επέβαιναν τα δυο αδέρφια και ο ανήλικος φίλος τους, αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο έξω γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 23χρονος άνδρας, καταγόμενος από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να εισέλθει σε μπαρ της πόλης. Ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε προβλήματα.
Βίντεο ντοκουμέντο
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 23χρονος άνδρας, καταγόμενος από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να εισέλθει σε μπαρ της πόλης. Ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε προβλήματα.
Επέστρεψε με ενισχύσεις
Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και έναν ακόμη φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.
Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα, απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρη και στη συνέχεια του επιτέθηκαν. Τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ δεν δίστασαν να τον απειλήσουν και με μαχαίρι. Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα.
Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε βιντεοληπτικό υλικό φέρονται να απεικονίζονται οι δράστες να κρατούν τα όπλα κρότου, να πυροβολούν στον αέρα και να απειλούν τον εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.
- Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
- ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
- Νέα Φιλαδέλφεια: Ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα… σπρώξιμο
- Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
- Επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους έλαβαν οι κάτοικοι των ΗΑΕ
- Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
- Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στο ταμπλό αυτοκινήτου
- Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις