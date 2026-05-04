Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο

Νέο αποκαλυπτικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας στο οποίο αποτυπώνεται καρέ-καρέ η προσπάθεια εμβολισμού του 57χρονου Αλβανού “πορτιέρη” από το λευκό αυτοκίνητο όπου επέβαιναν τα δυο αδέρφια και ο ανήλικος φίλος τους, αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο έξω γνωστό μπαρ του Ηρακλείου, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 23χρονος άνδρας, καταγόμενος από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να εισέλθει σε μπαρ της πόλης. Ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε προβλήματα.

Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 23χρονος άνδρας, καταγόμενος από χωριό της Μεσαράς, επιχείρησε να εισέλθει σε μπαρ της πόλης. Ωστόσο, ο 57χρονος εργαζόμενος στην είσοδο του καταστήματος, αλβανικής καταγωγής, του απαγόρευσε την είσοδο, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα προκαλούσε προβλήματα.

Επέστρεψε με ενισχύσεις

Ο νεαρός αποχώρησε, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψε συνοδευόμενος από τον 18χρονο αδελφό του και έναν ακόμη φίλο τους. Οι τρεις άνδρες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, ενώ έφεραν μαζί τους δύο όπλα κρότου, ένα μαχαίρι και μία μαγκούρα.

Κατά την επιστροφή τους στο κατάστημα, απείλησαν τον 57χρονο πορτιέρη και στη συνέχεια του επιτέθηκαν. Τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν με τη μαγκούρα, ενώ δεν δίστασαν να τον απειλήσουν και με μαχαίρι. Στη συμπλοκή επενέβησαν θαμώνες και εργαζόμενοι του καταστήματος, επιχειρώντας να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε βιντεοληπτικό υλικό φέρονται να απεικονίζονται οι δράστες να κρατούν τα όπλα κρότου, να πυροβολούν στον αέρα και να απειλούν τον εργαζόμενο στην είσοδο του καταστήματος.