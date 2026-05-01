«Έφαγαν πόρτα» και γύρισαν για εκδίκηση – Βίντεο ντοκουμέντο από αιματηρή επίθεση έξω από μπαρ στην Κρήτη

Αποκαλυπτικό βίντεο – ντοκουμέντο από γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Εκεί όπου τα ξημερώματα τρεις νεαροί επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν υπάλληλο επειδή τους αρνήθηκε την είσοδο σ’ αυτό.

«Τώρα θα δεις»

Πρωταγωνιστές του άγριου επεισοδίου είναι δύο αδέλφια 23 και 18 ετών χωριό της Μεσαράς και ένας ακόμη φίλος τους, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα, όταν το θύμα της υπόθεσης, ο 57χρονος πορτιέρης, δεν επέτρεψε αρχικά την είσοδο στον 23χρονο.

«Τώρα θα δεις» φέρεται να του είπε ο νεαρός και αποχώρησε.

Επέστρεψαν λίγο αργότερα

Λίγο αργότερα φτάνουν στο σημείο και οι τρεις. Καταγράφονται να φορούν μαύρα ρούχα, κουκούλες. Έχουν μαζί τους μαχαίρι και δύο πιστόλια κρότου.

Ακινητοποιούν τον 57χρονο πορτιέρη με τα όπλα. Τον μαχαιρώνουν μάλιστα στην περιοχή του μηρού, πάνω από το γόνατο πυροβολούν δύο φορές στον αέρα με αβολίδωτα και εξαφανίζονται.

Μπαίνουν στο αυτοκίνητο, για αρκετή ώρα οδηγούν ανάποδα στην Ιωνία, τρακάρουν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τελικά στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ο 23χρονος, ένας από τους τρεις.

Οι άλλοι δύο έχουν καταφέρει να διαφύγουν και αναζητούνται.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη άμεσα σήμερα (01.05.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και σωματικές βλάβες και απειλή ,στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01.05.2026) τρία άγνωστα άτομα προσέγγισαν 57χρονο αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος τον απείλησαν με όπλα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση μαχαιριού.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί.

Άμεσα εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 20χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο τύπου ρέπλικα.

Επίσης στο χώρο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Πιστολι κρότου-αερίου

• Κάλυκας

• Ποιμενική ράβδος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου