Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από καβγά – Μία σύλληψη

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου μετά από συμπλοκή τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patris.gr, ένα άτομο τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ένα άτομο συνελήφθη στην κατοχή του οποίου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα όπλο κρότου ενώ αναζητούνται δύο ακόμη άτομα.