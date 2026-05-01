Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από καβγά – Μία σύλληψη
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν συλλάβει ένα άτομο για το αιματηρό επεισόδιο ενώ αναζητούνται δύο ακόμη
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου μετά από συμπλοκή τεσσάρων ατόμων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patris.gr, ένα άτομο τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ένα άτομο συνελήφθη στην κατοχή του οποίου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα όπλο κρότου ενώ αναζητούνται δύο ακόμη άτομα.
- Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
- Σκύλος και φαγητό: Ποιες είναι οι αιτίες που «ξεχειλίζει» από ενθουσιασμό. Θα σας εκπλήξουν!
- Θρίλερ σε bulk carrier στον Κόλπο του Άντεν: Drone με πυρομαχικό 50 κιλών εξουδετερώθηκε εν πλω σε επιχείρηση 12 ωρών
- Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
- Αίγυπτος: Γερμανός τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού – Μπήκε μέσα στο παντελόνι του
- «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά
- Η «Evita» του Τζέιμι Λόιντ με τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ ταξιδεύει στο Μπρόντγουεϊ
- Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
