25.05.2026 | 21:18
Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 25 Μαΐου 2026, 21:09

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ' ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η Μίλαν, καθώς όλα ήρθαν τούμπα επειδή οι «ροσονέρι» έχασαν το εισιτήριο για το Champions League. Πιο συγκεκριμένα έμειναν εκτός τετράδας της Serie A, αν και αρκούσε η ισοπαλία στο εντός έδρας με την Κάλιαρι, η Μίλαν έχασε 2-1 και τερμάτισε πέμπτη, όμως θεωρείται αποτυχία το εισιτήριο για το Europa League.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζέρι Καρντινάλε, απέλυσε τον προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όπως και όλους τους διευθυντές, συμπεριλαμβανομένων των Τζόρτζιο Φουρλάνι και Ίγκλι Τάρε. Για το θέμα του τεχνικού κυκλοφόρησε το όνομα του Αντονί Ιραόλα που έβγαλε την Μπόρνμουθ στο Europa League, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες (μεταξύ αυτών και η Λίβερπουλ).

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των αλλαγών, καθώς είναι σαρωτικές, ο τεχνικός Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τέλειωσε, αν και είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Οι… τομές που θέλει να κάνει ο Καρντινάλε ξεκίνησαν από την κορυφή της πυραμίδας. Ο Φουρλάνι ήταν ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Μίλαν και ουσιαστικά το κορυφαίο διοικητικό στέλεχος του συλλόγου, ενώ ο Τάρε ήταν ο αθλητικός διευθυντής της και είχε βασικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ήταν ο άνθρωπος που έκανε μεταγραφές, τις επαφές με ατζέντηδες και γενικά είχε την ευθύνη για την οργάνωση του αγωνιστικού project και είναι η «γέφυρα» με τον προπονητή και «αναφέρονταν» στον Φουρλάνι.

Παρελθόν και Τζέφρι Μονκάδα, στον οποίο στο παρελθόν «χρεώθηκαν» πετυχημένες μεταγραφές, όμως ο ρόλος του υποβαθμίστηκε μετά την έλευση του Τάρε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις αποφάσεις που πήρε η διοίκηση:

«Μετά την απογοήτευση της περασμένης σεζόν, η εντολή των ιδιοκτητών για τον σύλλογο ήταν σαφής: επιστροφή στο Champions League και οικοδόμηση των βάσεων για την επιτυχία και μια σταθερή θέση στην κορυφή της Serie A.

Για μεγάλο μέρος της σεζόν, παραμείναμε στις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, με πραγματική πιθανότητα να διεκδικήσουμε το Scudetto. Ωστόσο, το φινάλε της σεζόν ήταν πολύ κάτω από το επίπεδο που είχαμε δείξει μέχρι εκείνο το σημείο, και η απογοητευτική ήττα της χθεσινής βραδιάς μετέτρεψε τη φετινή σεζόν σε μια αναμφισβήτητη αποτυχία.

Ήρθε η ώρα για αλλαγή και μια ριζική αναδιοργάνωση του αθλητικού τμήματος του συλλόγου. Με άμεση ισχύ, λήγουν οι θητείες στη Μίλαν του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζόρτζιο Φουρλάνι, του Αθλητικού Διευθυντή Ίγκλι Τάρε, του προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και του Τεχνικού Διευθυντή Τζέφρι Μονκάδα. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε καθέναν από αυτούς για το έργο και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον σύλλογο.

Περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με αυτούς τους νέους διορισμούς θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθούν, με στόχο να υπάρξει μια δομή για την επόμενη σεζόν».

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν επίκεντρο των συνθημάτων που ακούστηκαν στο Σαν Σίρο εξαιτίας της ήττας από την Κάλιαρι και του αποκλεισμού από τον Champions League. Γενικά, οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες προς όλους όσοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τη φετινή πορεία της ομάδας και ο Ιμπραΐμοβιτς χρειάστηκε συνοδεία ασφάλειας για να αποχωρήσει από το «Σαν Σίρο».

Vita.gr
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
Μπάσκετ 25.05.26

ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του

Από τα γήπεδα του Μουντιάλ και την Άρσεναλ στις… κεμπαμπερί, τα παγωτά και τώρα στην ιδιοκτησία της Γκόρνικ Ζάμπρζε – Ο Λούκας Ποντόλσκι ξεκινά τη δεύτερη ζωή του.

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 25.05.26

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Διοικητής νοσοκομείου Ιωαννίνων: «Αναμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Διοικητής νοσοκομείου Ιωαννίνων: «Αναμένουμε την ανταπόκριση του οργανισμού του Μάριου Οικονόμου» (vid)

Όπως εξήγησε ο διοικητής το Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, η κατάσταση του Μάριου Οικονόμο παραμένει κρίσιμη και πως οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα.

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!
Άλλα Αθλήματα 25.05.26

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Ρολάν Γκαρός την Τρίτη (26/5), η οποία θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Παρίσι.

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Νέα κλιμάκωση - «Αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Νεκρό σώμα 25.05.26

Μοιραίο τέλος - Ο σκανδαλώδης, χολιγουντιανός έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
InShorts 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Ελλάδα 25.05.26

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

«Ξεκαθάρισμα» στη Νέα Αριστερά και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη - «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ' την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

