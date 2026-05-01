Μίλαν ή τέλος: Το δίλημμα ζωής του Μόντριτς

Η εικόνα του Λούκα Μόντριτς να αποχωρεί από το “Σαν Σίρο” με κάταγμα στο ζυγωματικό, μετά από μια σφοδρή εναέρια σύγκρουση με τον Λοκατέλι στο πρόσφατο ντέρμπι με τη Γιουβέντους, ίσως αποτελέσει τον καταλύτη για την παραμονή του στο Μιλάνο.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, παρά τα 40 του χρόνια, απέδειξε για ακόμη μια φορά το πάθος του, κερδίζοντας την αποθέωση των οπαδών, όμως ο τρόπος αυτός δεν αρμόζει στο κλείσιμο μιας μυθικής καριέρας. Ο Μόντριτς δεν θέλει το «αντίο» του να συνοδευτεί από έναν τραυματισμό και μια λευκή πετσέτα, αλλά από μια τελευταία παράσταση στο κορυφαίο επίπεδο.

Η επιθυμία του Κροάτη άσου να συνεχίσει στη Μίλαν εδράζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την εξαιρετική σχέση του με τον προπονητή Μαξ Αλέγκρι και την προοπτική της επιστροφής στο Champions League.

Ο Αλέγκρι του εμπιστεύτηκε φέτος πάνω από 2.700 λεπτά συμμετοχής —νούμερο που ο Μόντριτς είχε να δει από την πενταετία 2020-21— και η αμοιβαία εκτίμηση είναι δεδομένη. Με την πρόκριση της Μίλαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να θεωρείται σχεδόν βέβαιη, ο «Μαέστρος» θέλει να είναι εκείνος που θα καθοδηγήσει τη μεσαία γραμμή των «Ροσονέρι» στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Το συμβόλαιο του παίκτη περιλαμβάνει μια ειδική ρήτρα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν, η οποία προβλέπει τις ίδιες απολαβές και μπόνους. Η διοίκηση της Μίλαν έχει ξεκαθαρίσει πως η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ο Μόντριτς θα μετρήσει την πέμπτη του συμμετοχή, θέλοντας να διαπιστώσει αν το σώμα και το κίνητρό του αντέχουν ακόμη μία απαιτητική χρονιά στη Serie A.

Παρά τις σειρήνες από τη Σαουδική Αραβία, τις ΗΠΑ ή την προοπτική της επιστροφής στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ υπό την προεδρία του ειδώλου του, Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, ο Μόντριτς φαίνεται να έχει πάρει την απόφασή του: ή θα παραμείνει κάτοικος Μιλάνου ή θα κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του. Αν επιλέξει το δεύτερο, το “Σαν Σίρο” θα ετοιμαστεί για μια συγκινητική τελετή αποχαιρετισμού, παρόμοια με εκείνη του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς το 2023. Προς το παρόν, όμως, η αγάπη που εισέπραξε από την ομάδα και τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην κλινική «La Madonnina» δείχνει πως ο «γάμος» των δύο πλευρών θα συνεχιστεί.