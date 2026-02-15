Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Ο σαραντάρης ίσον με δυο εικοσάρηδες! Ο Λούκα Μόντριτς σπάει τα κοντέρ με τη φανέλα της Μίλαν και σε καμία περίπτωση δεν δείχνει την ηλικία μέσα στο γήπεδο, το απέδειξε και με το νικητήριο γκολ (2-1) στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πίζα. Ο 40χρονος μέσος πάει από το καλό στο καλύτερο και μέχρι στιγμής φέτος, έχει αγωνιστεί σε 26 αγώνες με τη φανέλα της Μίλαν σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 2 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ. Ο Μόντρις αποδεικνύει ότι ακόμη και στα 40 του είναι σημαντικό γρανάζι της μηχανής της Μίλαν που κυνηγά την Ίντερ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Serie A.

Οι επιδόσεις του μέσα στο γήπεδο έχουν κάνει βιαστική τη Μίλαν η οποία πιέζει να τον κρατήσει και για του χρόνου, ενεργοποιώντας τη σχετική οψιόν. Όμως, ο Μόντριτς δεν βιάζεται πάρει την τελική απόφαση, αν και γνωρίζει ότι είναι παίκτης-κλειδί για την ομάδα του και παράλληλα δείχνει πως η ταυτότητα είναι απλά ένας αριθμός. Με την εμπειρία του, με την αποχώρησή του από τη Ρεάλ, έχει αναδειχθεί σε ηγέτη της Μίλαν.

Το νικητήριο γκολ του Μόντριτς στο 85’ του αγώνα με τον Πίζα, τον έκανε τρίτο γηραιότερο σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος (40 χρόνια και 157 ημέρες).

Αναλυτικά οι γηραιότεροι σκόρερ στην ιστορία της Serie A:

1. Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (με τη φανέλα της Μίλαν εναντίον Ουντινέζε (1-3), σεζόν 2022/23) – 41 ετών και 166 ημερών

2. Αλεσάντρο Κοστακούρτα (με τη φανέλα της Μίλαν εναντίον Ουντινέζε (2-3), σεζόν 2006/07) – 41 ετών και 25 ημερών

3. Λούκα Μόντριτς (με τη φανέλα της Μίλαν εναντίον Πίζα (2-1), σεζόν 2025/26) – 40 ετών και 157 ημερών

4. Σίλβιο Πιόλα (σκόραρε με τη φανέλα της Νοβάρα εναντίον Μίλαν (1-1), σεζόν 1953/54) – 40 ετών και 131 ημερών

5. Φάμπιο Κουαλιαρέλα (με τη φανέλα της Σαμπντόρια εναντίον Μίλαν (1-5), σεζόν 2022/23) – 40 ετών και 109 ημερών