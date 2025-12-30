«Ο Λούκα Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος»

Το καλοκαίρι ο Λούκα Μόντριτς, κλείνοντας το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν έτοιμος να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Όμως, στο δρόμο του βρέθηκε η Μίλαν που αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του 40χρονου Κροάτη άσου που όπως φαίνεται είχε πολλά να δώσει ακόμη ως ποδοσφαιριστής αφού εντυπωσιάζει στη Serie A.

Ο Μόντριτς με τη φανέλα της Μίλαν:

-Συνολικές συμμετοχές (όλες οι διοργανώσεις): 16 αγώνες

-Γκολ: 1

-Ασίστ: 2

Λεπτά συμμετοχής: 1.395′

-Συνολικές πάσες με ακρίβεια: ~91 %

Τι άλλο να ζητήσει κανείς; Μπορεί να μοιάζει κοινότυπο, όμως στην περίπτωσή του επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι η ηλικία στην ταυτότητα είναι απλώς ένας αριθμός. Το καλοκαίρι ο Κροάτης έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια.

Συνέχισε στην Ιταλία και στην Μίλαν και με αφορμή της εμφανίσεις του ο πρώην αστέρας της Μπάγερν Λούκα Τόνι και ο πρώην γκολκίπερ της Φιορεντίνα Σεμπαστιάν Φρέι δεν δίστασαν να τον χαρακτηρίσουν καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού.

Ο Ιταλός θρύλος Λούκα Τόνι έσταζε μέλι για τον Μόντριτς. Στο podcast «Cose Scomode», ο πρώην αστέρας της Μπάγερν εξήγησε: «Ο Μόντριτς είναι η καλύτερη μεταγραφή του 2025 επειδή έφερε μαζί του ποιότητα».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε δει ότι μεγάλοι πρωταθλητές σαν αυτόν στη Serie A, ακόμα και στα 38 ή 39 χρόνια τους, μπορούν ακόμα να παίζουν στην Ιταλία με ένα τσιγάρο στο στόμα τους. Ο Μόντριτς θα μπορούσε να είχε πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να είχε κερδίσει μια περιουσία, αλλά αντ’ αυτού επέλεξε την πρόκληση».

Και ο Σεμπαστιάν Φρέι είναι επίσης ενθουσιασμένος με τον Μόντριτς: «Για μένα, ο Μόντριτς ήταν η καλύτερη μεταγραφή στη Serie A φέτος. Για κάθε οπαδό του ποδοσφαίρου, η άφιξη του Μόντριτς είναι μια ευλογία. Μιλάμε για έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, και οι παίκτες παγκόσμιας κλάσης μερικές φορές μετακινούνται αλλού. Αλλά ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης που, παρά το παρελθόν του στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετακομίζει στην Ιταλία για να ενταχθεί στη Μίλαν, μια κορυφαία ομάδα, και εξακολουθεί να παίζει σε αυτό το επίπεδο είναι απλά υπέροχο».