Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Μόντριτς: «Πετάει» και η φανέλα του στη Μίλαν
Ποδόσφαιρο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μόντριτς: «Πετάει» και η φανέλα του στη Μίλαν

Η τρίτη εμφάνιση της Μίλαν σημειώνει άνοδο 44% σε σχέση με πέρυσι – Η «14» του Κροάτη, Λούκα Μόντριτς, έχει κάνει Sold out.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Ο Λούκα Μόντριτς ήρθε το καλοκαίρι στη Μίλαν και άλλαξε την καθημερινότητα του συλλόγου μέσα σε λίγες εβδομάδες. Παρά το γεγονός ότι πολλοί υποδέχθηκαν τη μεταγραφή με δισταγμό, θεωρώντας πως πρόκειται για έναν σταρ που θα έκλεινε την καριέρα του στην Ιταλία, η πραγματικότητα τους διέψευσε.

Με δηλώσεις ταπεινότητας και πάθους –«η Μίλαν δεν είναι για τη μετριότητα, ήρθα να κερδίζω»– και με εμφανίσεις γεμάτες ενέργεια, ο Κροάτης απέδειξε ότι η δίψα του παραμένει άσβεστη. Ο μέσος όρος βαθμολογίας του, 7,1, μιλά από μόνος του.

Η επιρροή του ωστόσο δεν περιορίζεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μόντριτς έχει γίνει ήδη εμπορικό φαινόμενο για τη Μίλαν. Οι φανέλες με το όνομά του και τον αριθμό 14 είναι Sold out σε όλες τις εκδοχές, ξεπερνώντας εκείνες του Ραφαέλ Λεάο, που μέχρι πέρυσι ήταν ο αδιαφιλονίκητος «βασιλιάς» των πωλήσεων μετά την αποχώρηση του Σάντρο Τοναλί. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Κρίστιαν Πούλισικ, σύμβολο της απήχησης του συλλόγου στην αμερικανική αγορά.

Το μεγάλο «μπαμ» έγινε με την τρίτη εμφάνιση, την κίτρινη φανέλα, εμπνευσμένη από τη σεζόν 1995-96, όταν η Μίλαν κατέκτησε το 15ο της σκουντέτο. Η φανέλα αυτή δεν είναι απλώς ένα προϊόν: είναι μια δήλωση ιστορίας και ταυτότητας. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι πωλήσεις της εκτοξεύθηκαν, καταγράφοντας αύξηση 44% σε σύγκριση με την περσινή τρίτη εμφάνιση. Μετά τη νίκη επί της Μπολόνια οι αγορές αυξήθηκαν κατά 98%, ενώ μετά τον αγώνα με την Ουντινέζε σημειώθηκε ακόμη μια άνοδος της τάξης του 32%.

Η Μίλαν έχει τα τελευταία χρόνια επενδύσει ιδιαίτερα στο λανσάρισμα της τρίτης εμφάνισης, επιλέγοντας χρώματα και σχέδια που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά «ερυθρόμαυρα». Συχνά μάλιστα συνδέει το σχέδιο με κοινωνικά ή ιστορικά μηνύματα, από την ένταξη και τη διαφορετικότητα έως αναφορές σε ένδοξες στιγμές του συλλόγου. Το κίτρινο του 2025 είναι έντονο, «φορτισμένο» με αναμνήσεις και ταυτόχρονα μοντέρνο, κάτι που φαίνεται να συγκινεί τόσο τους Ιταλούς φιλάθλους όσο και το διεθνές κοινό.

Τα στοιχεία πωλήσεων δείχνουν ότι το 58% των φανελών αγοράζονται εκτός Ιταλίας, κάτι που αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση του brand της Μίλαν. Ο Μόντριτς, με την αίγλη του από τη Ρεάλ Μαδρίτης και την τεράστια καριέρα του στο Champions League, έχει λειτουργήσει ως «μαγνήτης» για φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ισπανία και την Κροατία μέχρι την Ασία και τις ΗΠΑ.

Η σύνδεση του Μόντριτς με την κίτρινη φανέλα είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς με αυτήν πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «ροσονέρι». Ένα τέρμα που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους φιλάθλους και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη συμβολική της αξία.

Επένδυση που αποδίδει

Η Μίλαν, σε μια εποχή που τα έσοδα από το merchandising παίζουν καθοριστικό ρόλο, βλέπει την επένδυση στον Μόντριτς να αποδίδει πολλαπλάσια. Όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, όπου η εμπειρία και η ποιότητά του ενισχύουν το κέντρο, αλλά και στο εμπορικό κομμάτι, όπου η «14» έχει γίνει το πιο περιζήτητο προϊόν. Η συνύπαρξή του με τον Λεάο και τον Πούλισικ, που επίσης έχουν μεγάλη απήχηση στις αγορές, δίνει στη Μίλαν μια εμπορική τριάδα που λίγες ομάδες στην Ευρώπη μπορούν να ανταγωνιστούν.

Για τον Μόντριτς, που έχει ζήσει και κατακτήσει σχεδόν τα πάντα, αυτή η νέα σελίδα μοιάζει με επιβεβαίωση της διαχρονικής του αξίας. Για τη Μίλαν, είναι μια σπάνια περίπτωση όπου το γήπεδο και η αγορά κινούνται στον ίδιο ρυθμό: εκείνον ενός παγκόσμιου θρύλου που συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο