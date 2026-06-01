Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Μετά και την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το μέγαρο Μαξίμου καλείται να διαχειριστεί τις τεκτονικές αλλαγές που φαίνεται ότι διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Γεγονός που ήδη στο κυβερνητικό παρασκήνιο αναθερμαίνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Στο Μαξίμου βλέπουν ότι η ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα καταγράφεται ήδη στη δεύτερη θέση στις πρώτες δημοσκοπήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα, κάτι που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, αποτυπωνόταν και στις κρυφές κυλιόμενες μετρήσεις που είχαν στα χέρια τους.

Με βάση αυτό το δεδομένο, κυβερνητικά στελέχη βλέπουν ήδη τον πρώην πρωθυπουργό ως βασικό τους αντίπαλο στην πορεία προς τις εκλογές και παρότι σε πρώτο επίπεδο θεωρούν ότι η επίσημη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για το ακροατήριο της ΝΔ, σε δεύτερο επίπεδο φοβούνται ότι αν το κόμμα του ανέβει πολύ, τότε θα καταστεί ένας επικίνδυνος αντίπαλος.

Και παράλληλα στην κυβέρνηση βλέπουν και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να έχει δημοσκοπικές εισροές ψηφοφόρων απευθείας από τη ΝΔ (βλ. δημοσκόπηση Alco για τον Flash), παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα πηγές στην κυβέρνηση υποστήριζαν ότι η δημιουργία του κόμματος αυτού, αφορά μόνο τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και ότι θα έχει εισροές εκτός ΝΔ.

Και βέβαια βλέπουν και τον πρώην πρωθυπουργό της «γαλάζιας» παράταξης, Αντώνη Σαμαρά, να ετοιμάζεται να προχωρήσει στο δικό του κόμμα, το οποίο φοβούνται ότι θα βάλει και την «ταφόπλακα» για την κυβέρνηση σε κάθε προσπάθειά της να πιάσει την, ούτως ή άλλως πολύ μακρινή σήμερα, αυτοδυναμία.

Η αναθέρμανση

Και μπορεί το Μαξίμου να αναμένεται και στο νέο πολιτικό σκηνικό να συνεχίσει να μιλάει για «Βαβέλ» και για πολυκερματισμό στο χώρο της αντιπολίτευσης και να προωθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί απουσίας εναλλακτικής απέναντι στη ΝΔ, όμως κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι το αφήγημα αυτό δε μπορεί να πάει μακριά και όσο ο πολυκερματισμός στην αντιπολίτευση θα περιορίζεται τόσο αυτό θα εξασθενεί.

Εξ ου λοιπόν και έρχεται στο κυβερνητικό παρασκήνιο η αναθέρμανση του σεναρίου των εκλογών το Φθινόπωρο, το οποίο βέβαια ούτως ή άλλως παραμένει όλο αυτό το διάστημα στο τραπέζι του μεγάρου Μαξίμου.

Το σκεπτικό

Το σκεπτικό πίσω από την αναθέρμανση αυτή, είναι ο πρωθυπουργός με τις πρόωρες εκλογές να προλάβει την πλήρη οργανωτική συγκρότηση, ανάπτυξη και εδραίωση στο πολιτικό σκηνικό των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και (του αναμενόμενου κόμματος) του Αντώνη Σαμαρά.

Και ταυτόχρονα επανέρχεται και το σύνολο των επιχειρημάτων όσων στην κυβέρνηση (ακόμα και στενών συνεργατών του πρωθυπουργού) σταθερά τάσσονται όλο αυτό το διάστημα, υπέρ των εκλογών το Φθινόπωρο.

Στα κεντρικά επιχειρήματα των εισηγήσεων για πρόωρες εκλογές παραμένει ο κυβερνητικός φόβος για τη φθορά που θα προκαλέσει στην κυβέρνηση ένας δύσκολος και βαρύς χειμώνας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Οικονομίας, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά να δημιουργούν ένα εκρηκτικό υπόστρωμα στην κοινωνία, αλλά και η αναζωπύρωση των σκανδαλωδών υποθέσεων που κλυδωνίζουν το Μαξίμου, με εξελίξεις όπως η έλευση νέων δικογραφιών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Αντεπιχειρήματα

Από την άλλη στο μέγαρο Μαξίμου ζυγίζουν ότι εάν γίνουν εκλογές το Φθινόπωρο, τότε το πακέτο παροχών της ΔΕΘ θα εξαγγελθεί μεν από τον πρωθυπουργό, αλλά δεν θα προλάβει να ψηφιστεί, να εφαρμοστεί και να γίνει ορατό «στην τσέπη» των πολιτών και ως εκ τούτου τα εκλογικά οφέλη στα οποία προσδοκά η κυβέρνηση θα είναι μικρότερα.

Στα αντεπιχειρήματα για τις πρόωρες εκλογές είναι και ότι η κυβέρνηση αναμένει να δει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα διαχειριστεί τους επόμενους μήνες την ενεργειακή κρίση και τι δημοσιονομική ευχέρεια θα δώσει αυτό στην Ελλάδα για επιπλέον παροχές.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι (παρά τις επαναλαμβανόμενες πρωθυπουργικές δηλώσεις για εξάντληση της τετραετίας) το σενάριο του Φθινοπώρου, και δη του Οκτωβρίου, έχει βρει μόνιμη θέση στο τραπέζι του Μαξίμου και εσχάτως έχει ξανά αναζωπυρωθεί.