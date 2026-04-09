Εκλογές τον Οκτώβριο;

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θέλησε να κλείσει την τελευταία του δήλωση (η οποία ήταν εν είδει τηλεοπτικού μηνύματος) με μια χλιαρή αναφορά στις «εκλογές του 2027», επιχειρώντας έτσι να φρενάρει, έστω σε ένα βαθμό, τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, όμως στο κυβερνητικό παρασκήνιο τα σενάρια για πρόωρες κάλπες, ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχουν φουντώσει.

Οι πληροφορίες του in από διαφορετικές πλευρές στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, συγκλίνουν στο ότι το σενάριο για εκλογές το Φθινόπωρο βρίσκεται πλέον για τα καλά πάνω στο τραπέζι του μεγάρου Μαξίμου.

Καλά ενημερωμένες πηγές σε υψηλό επίπεδο, αναφέρουν πως αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός έχει στ’ αλήθεια στο μυαλό του τις πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο, αν και ακόμα όχι ως τη βασική επιλογή, αλλά πάντως ως πιθανή επιλογή.

Σε αυτό το πλαίσιο ως καταλληλότερος μήνας κυκλώνεται ο Οκτώβριος, με το δεδομένο ότι θα έχει προηγηθεί ο Σεπτέμβριος και οι όποιες πρωθυπουργικές εξαγγελίες και παροχές στη ΔΕΘ. Υπό την προϋπόθεση βέβαια, όπως κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν, ότι το φετινό καλάθι της ΔΕΘ δεν θα εξανεμιστεί από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η έκβαση του οποίου ούτως ή άλλως θα ζυγιστεί και για τις τελικές πρωθυπουργικές αποφάσεις.

Το σκεπτικό

Η κεντρική ιδέα του σεναρίου αυτού είναι ότι οι εκλογές το Φθινόπωρο φαντάζουν ως μία διέξοδος για την κυβέρνηση, μπροστά στη συσσώρευση όλο και περισσότερων φαινομένων διαφθοράς, τα οποία αναδεικνύονται με την έλευση νέων δικογραφιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας (βλ. σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ), καθώς επίσης στην αναθέρμανση της υπόθεσης των υποκλοπών, η οποία δύναται να παράξει και νέες αποκαλύψεις, αλλά και στις οικονομικές συνέπειες στη χώρα μας του πολέμου στο Ιράν, για τις οποίες στο Μαξίμου προεξοφλούν ότι μετά το Πάσχα θα είναι ο απόλυτος ελέφαντας στο δωμάτιο, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά να δημιουργούν ένα εκρηκτικό υπόστρωμα στην κοινωνία.

Επομένως εάν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να πατήσει το κουμπί των πρόωρων εκλογών, θα το κάνει κατά βάση με το σκεπτικό η κυβέρνηση να αποφύγει τα χειρότερα από έναν βαρύ χειμώνα και τις επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία, αλλά και από νέες δικογραφίες και νέες αποκαλύψεις που θα βυθίζουν το Μαξίμου όλο και περισσότερο στη δίνη των σκανδάλων.

Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται βέβαια και η επιδίωξη από μια τέτοια κίνηση Μητσοτάκη, να στερήσει χρόνο από το προαναγγελθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και από αυτό της Μαρίας Καρυστιανού και ενδεχομένως από ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με όλες τις τελευταίες εμφανίσεις του δίνει νέα τροφή στα σχετικά σενάρια.

Η προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Έως τώρα το γεγονός ότι την 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., το επικαλούνταν οι υπέρμαχοι της εξάντλησης της τετραετίας.

Και το έκαναν με το επιχείρημα ότι την ανάγκη να έχει μέχρι τότε λήξει ο κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων και να υπάρχει πρωθυπουργός που θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., η ΝΔ θα μπορέσει να την χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης είτε για να συσπειρώσει το εκλογικό της ακροατήριο είτε για να πιέσει άλλα κόμματα να συγκυβερνήσουν μαζί της.

Τώρα όμως, το ίδιο γεγονός της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου, πέφτει στο κυβερνητικό τραπέζι από την ανάποδη. Με στόχο δηλαδή να ενισχυθεί το σενάριο των εκλογών το Φθινόπωρο, με το σκεπτικό ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν σε ασφαλή απόσταση από την 1η Ιουλίου, ώστε να έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν ήδη όσες εκλογικές αναμετρήσεις χρειαστούν. Και επομένως ότι οι κάλπες το Φθινόπωρο θα έδιναν ένα σχετικά μεγάλο περιθώριο.

Η άλλη πλευρά

Από την άλλη βέβαια παραμένουν τα επιχειρήματα όσων εξακολουθούν να εισηγούνται την εξάντληση της τετραετίας και εκλογές την άνοιξη (με επικρατέστερο τον Απρίλιο) του 2027, με βασικό επιχείρημα ότι με νωπές δικογραφίες και αποκαλύψεις για σκάνδαλα δεν μπαίνεις σε προεκλογική περίοδο και ότι όσο οι εκλογές απομακρυνθούν από αυτήν την ατζέντα της επικαιρότητας, τόσο η κυβέρνηση θα βρίσκεται σε θέση να θέτει τα διλήμματά της. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα σκάνε νέες αποκαλύψεις και δεν θα έρχονται νέες δικογραφίες.

Σε κάθε περίπτωση, καλά ενημερωμένες πηγές σημειώνουν, ότι από την έναρξη του Φθινοπώρου και μετά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή των εκλογών.