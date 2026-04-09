Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Εκλογές τον Οκτώβριο;
Πολιτική Γραμματεία 09 Απριλίου 2026, 07:00

Εκλογές τον Οκτώβριο;

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θέλησε να κλείσει την τελευταία του δήλωση (η οποία ήταν εν είδει τηλεοπτικού μηνύματος) με μια χλιαρή αναφορά στις «εκλογές του 2027», επιχειρώντας έτσι να φρενάρει, έστω σε ένα βαθμό, τη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, όμως στο κυβερνητικό παρασκήνιο τα σενάρια για πρόωρες κάλπες, ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχουν φουντώσει.

Οι πληροφορίες του in από διαφορετικές πλευρές στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια, συγκλίνουν στο ότι το σενάριο για εκλογές το Φθινόπωρο βρίσκεται πλέον για τα καλά πάνω στο τραπέζι του μεγάρου Μαξίμου.

Καλά ενημερωμένες πηγές σε υψηλό επίπεδο, αναφέρουν πως αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός έχει στ’ αλήθεια στο μυαλό του τις πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο, αν και ακόμα όχι ως τη βασική επιλογή, αλλά πάντως ως πιθανή επιλογή.

Σε αυτό το πλαίσιο ως καταλληλότερος μήνας κυκλώνεται ο Οκτώβριος, με το δεδομένο ότι θα έχει προηγηθεί ο Σεπτέμβριος και οι όποιες πρωθυπουργικές εξαγγελίες και παροχές στη ΔΕΘ. Υπό την προϋπόθεση βέβαια, όπως κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν, ότι το φετινό καλάθι της ΔΕΘ δεν θα εξανεμιστεί από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η έκβαση του οποίου ούτως ή άλλως θα ζυγιστεί και για τις τελικές πρωθυπουργικές αποφάσεις.

Το σκεπτικό

Η κεντρική ιδέα του σεναρίου αυτού είναι ότι οι εκλογές το Φθινόπωρο φαντάζουν ως μία διέξοδος για την κυβέρνηση, μπροστά στη συσσώρευση όλο και περισσότερων φαινομένων διαφθοράς, τα οποία αναδεικνύονται με την έλευση νέων δικογραφιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας (βλ. σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ), καθώς επίσης στην αναθέρμανση της υπόθεσης των υποκλοπών, η οποία δύναται να παράξει και νέες αποκαλύψεις, αλλά και στις οικονομικές συνέπειες στη χώρα μας του πολέμου στο Ιράν, για τις οποίες στο Μαξίμου προεξοφλούν ότι μετά το Πάσχα θα είναι ο απόλυτος ελέφαντας στο δωμάτιο, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τα βασικά αγαθά να δημιουργούν ένα εκρηκτικό υπόστρωμα στην κοινωνία.

Επομένως εάν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να πατήσει το κουμπί των πρόωρων εκλογών, θα το κάνει κατά βάση με το σκεπτικό η κυβέρνηση να αποφύγει τα χειρότερα από έναν βαρύ χειμώνα και τις επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία, αλλά και από νέες δικογραφίες και νέες αποκαλύψεις που θα βυθίζουν το Μαξίμου όλο και περισσότερο στη δίνη των σκανδάλων.

Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται βέβαια και η επιδίωξη από μια τέτοια κίνηση Μητσοτάκη, να στερήσει χρόνο από το προαναγγελθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και από αυτό της Μαρίας Καρυστιανού και ενδεχομένως από ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος με όλες τις τελευταίες εμφανίσεις του δίνει νέα τροφή στα σχετικά σενάρια.

Η προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Έως τώρα το γεγονός ότι την 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., το επικαλούνταν οι υπέρμαχοι της εξάντλησης της τετραετίας.

Και το έκαναν με το επιχείρημα ότι την ανάγκη να έχει μέχρι τότε λήξει ο κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων και να υπάρχει πρωθυπουργός που θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., η ΝΔ θα μπορέσει να την χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης είτε για να συσπειρώσει το εκλογικό της ακροατήριο είτε για να πιέσει άλλα κόμματα να συγκυβερνήσουν μαζί της.

Τώρα όμως, το ίδιο γεγονός της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου, πέφτει στο κυβερνητικό τραπέζι από την ανάποδη. Με στόχο δηλαδή να ενισχυθεί το σενάριο των εκλογών το Φθινόπωρο, με το σκεπτικό ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν σε ασφαλή απόσταση από την 1η Ιουλίου, ώστε να έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν ήδη όσες εκλογικές αναμετρήσεις χρειαστούν. Και επομένως ότι οι κάλπες το Φθινόπωρο θα έδιναν ένα σχετικά μεγάλο περιθώριο.

Η άλλη πλευρά

Από την άλλη βέβαια παραμένουν τα επιχειρήματα όσων εξακολουθούν να εισηγούνται την εξάντληση της τετραετίας και εκλογές την άνοιξη (με επικρατέστερο τον Απρίλιο) του 2027, με βασικό επιχείρημα ότι με νωπές δικογραφίες και αποκαλύψεις για σκάνδαλα δεν μπαίνεις σε προεκλογική περίοδο και ότι όσο οι εκλογές απομακρυνθούν από αυτήν την ατζέντα της επικαιρότητας, τόσο η κυβέρνηση θα βρίσκεται σε θέση να θέτει τα διλήμματά της. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα σκάνε νέες αποκαλύψεις και δεν θα έρχονται νέες δικογραφίες.

Σε κάθε περίπτωση, καλά ενημερωμένες πηγές σημειώνουν, ότι από την έναρξη του Φθινοπώρου και μετά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πυρά 09.04.26

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν
Αχ, Ευρώπη 08.04.26

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Παν. Δουδωνής: Προκλητική ανάρτηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ αφήνουν τη Λέσβο να καταστρέφεται
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

ΠΑΣΟΚ: Ανέξοδες μαγκιές του Γεωργιάδη, να παρέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για τις δηλώσεις περί ρουσφετιών
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Ανακοινώθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών – Από πότε θα ισχύει
Από τον Μητσοτάκη 08.04.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία
Αντιπολίτευση 08.04.26

«Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα

Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Δημήτρης Μελάς (ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλώνει αθώος αλλά οι διάλογοι δείχνουν έως και χρηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί αρνητικά σε σειρά διαλόγων της δικογραφίας. την ώρα που δηλώνει αθώος.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε τα παιδιά και τα social media για να ξεχάσουμε τα σκάνδαλα της ΝΔ
Πυρά 09.04.26

«Καλές οι εξυπνάδες 'six seven', αλλά για την ουσία θα μιλήσει;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media στους ανήλικους κάτω των 15 από τον πρωθυπουργό

Πάσχα: Από τη Σαρακοστή στη Λαμπρή – Έθιμα και συμβολισμοί της ελληνικής παράδοσης
Αναγέννηση 09.04.26

Για την Ορθοδοξία το Πάσχα αρχίζει με τη Σαρακοστή, μακρά περίοδο σωματικής και πνευματικής προετοιμασίας, για το καινούργιο που συμβαίνει κάθε χρόνο. εξηγεί η δρ Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αδικήματα να παραγραφούν

The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;
Expla-in 09.04.26

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν
Κόσμος 09.04.26 Upd: 08:08

Από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον Λίβανο - Το Ιράν λέει ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λογική - Ανοησία να παραβιάσετε την εκεχειρία, απαντούν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

