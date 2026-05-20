«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση για τις υποπλοκές, με το ΠΑΣΟΚ να έχει το σκάνδαλο στην προμετωπίδα της κριτικής του κατά της κυβέρνησης και τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρίσταται προσωπικά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ενώ αρνήθηκε να εμφανιστεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Αμήχανο το Μαξίμου, κάνει διαρροές για «θεσμικό κατήφορο» του ΠΑΣΟΚ, επειδή πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσαν αποκάλυψαν τον διάλογο μεταξύ Ανδρουλάκη και Δεμίρη, η κατέθεση του οποίου, όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, εκθέτει την κυβέρνηση.

«Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας, από τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας; Τι ήθελαν, λοιπόν, σήμερα; Ο κ. Δεμίρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μη μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και ο κ. Τζαβέλλας να μας πει ότι, επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών, περιφρονεί τη Βουλή των Ελλήνων. Και άρα εμείς πρέπει να σιωπήσουμε! Όχι, δεν θα σιωπήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, για την αντίδραση της κυβέρνησης.

Νομικές διαστάσεις παίρνει η κόντρα Κακλαμάνη – Ανδρουλάκη

Την ίδια στιγμή και ενώ σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης προειδοποιεί τον Πρόεδρο της Βουλής να μην συναινέσει σε μία νέα θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης στο θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποφάσισε να παραπέμψει τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ από την κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής» και προειδοποίησε την κυβερνητική πλειοψηφία «να μην διανοηθεί να ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο», διαμηνύνοντας στη Νέα Δημοκρατία πως «η συγκάλυψη δεν θα περάσει». Σε μια σκληρή ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκε στη Βουλή με αφορμή τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων ενόψει της συζήτησης της Παρασκευής για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

«Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία – όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης – ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια. Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν», τόνισε χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Την αντίδραση Κακλαμάνη σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Ο Πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε – όπως λέει – γιατί υπήρξαν διαρροές. Τι είδους διαρροές είναι αυτές που ‘απειλούν’ τη χώρα;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για «α λα καρτ ευαισθησίες» και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας, όταν το καλοκαίρι έστειλε τους μισούς βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά. Δεν ενοχλήθηκε όταν, τα 3/5 του Συντάγματος, ο προηγούμενος Πρόεδρος της Βουλής και σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα έκανε 2,8/5 για να περάσει η συμφωνία με τον Βελόπουλο και να αλώσουν την ΑΔΑΕ και τη σύνθεσή της. Δεν ενοχλήθηκε ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής όταν ακούμε ότι, ενώ η εξεταστική για το 2023 για τις υποκλοπές πέρασε με 120 ψήφους, τώρα θα περάσει με 151. Άρα, τότε 120 ψήφοι για το ίδιο θέμα, τώρα 151! Μήπως αυτές οι α λα καρτ ευαισθησίες και του Προέδρου της Βουλής τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα;».

Ηχηρή παρέμβαση από τον Απόστολο Κακλαμάνη

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα «περί κοινοβουλευτικής εκτροπής» που ανέφερε ο Πρόεδρο της Βουλής, ο μακροβιότερος προκάτοχός του, Απόστολος Κακλαμάνης προέβη σε μία ηχηρή παρέμβαση.

«Ο Πρόεδρος της Βουλής διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλο. Η χώρα τελεί υπό δημοκρατική εκτροπή που απεικονίζεται και στη λειτουργία του κοινοβουλίου», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «την ευθύνη μαζί με τον πρωθυπουργό φέρουν ακεραία ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής και ο προκάτοχός του».

Ανδρουλάκης: Ο διοικητής της ΕΥΠ είπε ότι δεν γνωρίζει γιατί με παρακολουθούσαν

Στο δια ταύτα της κατάθεσης Δεμίρη και του διαλόγου που είχε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «η Νέα Δημοκρατία τρία χρόνια μας ρωτά γιατί δεν πήγα να με ενημερώσει η ΕΥΠ και σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ είπε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκα και δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους και γι’ αυτό δεν έχουν ενημερώσει, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, την ΑΔΑΕ. Παρά μόνο, έχουν δώσει μια διάταξη, που στην αρχή την ονόμασε ‘φάκελο’ και τελικά, μετά την πίεσή μου, είπε ‘ήταν μια απλή διάταξη δύο-τριών γραμμών’. Άρα, ούτε φάκελος υπάρχει, ούτε τίποτα».

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η αλήθεια είναι επίμονη και εκθέτει όσους θέλουν να τη φέρουν στα μέτρα τους

«Σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην γραφτεί ούτε μια δημοσιογραφική αράδα και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και εν πολλοίς μαρτυρούν την πρωτοφανή μεθόδευση κρατική υπηρεσία υπό τον πρωθυπουργό να μην εκτελεί απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας», υπογράμμισε το ΠΑΣΟΚ με νέο του σχόλιο – απάντηση στις κυβερνητικές αντιδράσεις για το όλο θέμα.

Κάνοντας λόγο για «επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής», τόνισε πως «δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα, παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022 όπου καταγράφονται οι διαρροές των καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλλα, της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές».

«Τότε οι διαρροές ήταν θεμιτές», σημείωσε ειρωνικά το ΠΑΣΟΚ, «αφού α) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μαξίμου και β) αποκαλυπτόταν η επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Πιτσιόρλα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», για να σχολιάσει: «Η πολιτική αποδρομή στο μεγαλείο της!».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης με τις υποκλοπές

«Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι ως ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά ως πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης και επικοινωνιακού κόστους», τόνισε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης».

Επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί να κατασκευάσει ένα δήθεν νομικό επιχείρημα περί ανάγκης 151 ψήφων λόγω ‘εθνικής ασφάλειας’, προκειμένου να μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων», έκανε λόγο για «έναν προφανώς αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό», διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι «η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί».

ΚΚΕ: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Μεθοδεύσεις συγκάλυψης στη Βουλή για τις υποκλοπές

«Μεθοδεύσεις» της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου «να συγκαλύψει» την υπόθεση των υποκλοπών και την ευθύνη της κυβέρνησης, κατήγγειλε και το ΚΚΕ, με τους βουλευτές του, Νίκο Καραθανασόπουλο και Μανώλη Συντυχάκη να τονίζουν ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη».

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, μάλιστα, «οι απαντήσεις του κ. Δεμίρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας και σε όλες τις ερωτήσεις», ενώ υπογράμμισαν πως «η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα να προσέλθει στην επιτροπή είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση για την ματαίωση της συνεδρίασης».