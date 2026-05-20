«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαΐου 2026, 23:52

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση για τις υποπλοκές, με το ΠΑΣΟΚ να έχει το σκάνδαλο στην προμετωπίδα της κριτικής του κατά της κυβέρνησης και τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρίσταται προσωπικά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ενώ αρνήθηκε να εμφανιστεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Αμήχανο το Μαξίμου, κάνει διαρροές για «θεσμικό κατήφορο» του ΠΑΣΟΚ, επειδή πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσαν αποκάλυψαν τον διάλογο μεταξύ Ανδρουλάκη και Δεμίρη, η κατέθεση του οποίου, όπως τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, εκθέτει την κυβέρνηση.

«Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας, από τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας; Τι ήθελαν, λοιπόν, σήμερα; Ο κ. Δεμίρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μη μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και ο  κ. Τζαβέλλας να μας πει ότι, επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών, περιφρονεί τη Βουλή των Ελλήνων. Και άρα εμείς πρέπει να σιωπήσουμε! Όχι, δεν θα σιωπήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, για την αντίδραση της κυβέρνησης.

Νομικές διαστάσεις παίρνει η κόντρα Κακλαμάνη – Ανδρουλάκη

Την ίδια στιγμή και ενώ σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης προειδοποιεί τον Πρόεδρο της Βουλής να μην συναινέσει σε μία νέα θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης στο θέμα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποφάσισε να παραπέμψει τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ από την κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής» και προειδοποίησε την κυβερνητική πλειοψηφία «να μην διανοηθεί να ευτελίσει ξανά το κοινοβούλιο», διαμηνύνοντας στη Νέα Δημοκρατία πως «η συγκάλυψη δεν θα περάσει». Σε μια σκληρή ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη επιτέθηκε στη Βουλή με αφορμή τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων ενόψει της συζήτησης της Παρασκευής για την συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

«Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία – όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης – ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια. Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν», τόνισε χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.

Την αντίδραση Κακλαμάνη σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Ο Πρόεδρος της Βουλής ενοχλήθηκε – όπως λέει – γιατί υπήρξαν διαρροές. Τι είδους διαρροές είναι αυτές που ‘απειλούν’ τη χώρα;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για «α λα καρτ ευαισθησίες» και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας, όταν το καλοκαίρι έστειλε τους μισούς  βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά. Δεν ενοχλήθηκε όταν, τα 3/5 του Συντάγματος, ο προηγούμενος Πρόεδρος της Βουλής και σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα έκανε 2,8/5 για να περάσει η συμφωνία με τον Βελόπουλο και να αλώσουν την ΑΔΑΕ και τη σύνθεσή της. Δεν ενοχλήθηκε ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής όταν ακούμε ότι, ενώ η εξεταστική για το 2023 για τις υποκλοπές πέρασε με 120 ψήφους, τώρα θα περάσει με 151. Άρα, τότε 120 ψήφοι για το ίδιο θέμα, τώρα 151! Μήπως αυτές οι α λα καρτ ευαισθησίες και του Προέδρου της Βουλής τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα;».

Ηχηρή παρέμβαση από τον Απόστολο Κακλαμάνη

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα «περί κοινοβουλευτικής εκτροπής» που ανέφερε ο Πρόεδρο της Βουλής, ο μακροβιότερος προκάτοχός του, Απόστολος Κακλαμάνης προέβη σε μία ηχηρή παρέμβαση.

«Ο Πρόεδρος της Βουλής διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλο. Η χώρα τελεί υπό δημοκρατική εκτροπή που απεικονίζεται και στη λειτουργία του κοινοβουλίου», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «την ευθύνη μαζί με τον πρωθυπουργό φέρουν ακεραία ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής και ο προκάτοχός του».

Ανδρουλάκης: Ο διοικητής της ΕΥΠ είπε ότι δεν γνωρίζει γιατί με παρακολουθούσαν

Στο δια ταύτα της κατάθεσης Δεμίρη και του διαλόγου που είχε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «η Νέα Δημοκρατία τρία χρόνια μας ρωτά γιατί δεν πήγα να με ενημερώσει η ΕΥΠ και σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ είπε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι δεν γνωρίζει τους λόγους που παρακολουθήθηκα και δεν υπάρχει χαρτί στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους και γι’ αυτό δεν έχουν ενημερώσει, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, την ΑΔΑΕ. Παρά μόνο, έχουν δώσει μια διάταξη, που στην αρχή την ονόμασε ‘φάκελο’ και τελικά, μετά την πίεσή μου, είπε ‘ήταν μια απλή διάταξη δύο-τριών γραμμών’. Άρα, ούτε φάκελος υπάρχει, ούτε τίποτα».

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η αλήθεια είναι επίμονη και εκθέτει όσους θέλουν να τη φέρουν στα μέτρα τους

«Σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε έναν στόχο: να μην γραφτεί ούτε μια δημοσιογραφική αράδα και να μην ενημερωθεί η κοινή γνώμη για όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και εν πολλοίς μαρτυρούν την πρωτοφανή μεθόδευση κρατική υπηρεσία υπό τον πρωθυπουργό να μην εκτελεί απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας», υπογράμμισε το ΠΑΣΟΚ με νέο του σχόλιο – απάντηση στις κυβερνητικές αντιδράσεις για το όλο θέμα.

Κάνοντας λόγο για «επιλεκτικές ευαισθησίες της κυβέρνησης και του Προέδρου της Βουλής», τόνισε πως «δεν χρειάζεται κανένα αντεπιχείρημα, παρά μόνο τα δημοσιεύματα του 2022 όπου καταγράφονται οι διαρροές των καταθέσεων στην Επιτροπή Θεσμών του κυρίου Κοντολέοντος, του κυρίου Δραβίλλα, της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Ρουμπάτη σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις για τις υποκλοπές».

«Τότε οι διαρροές ήταν θεμιτές», σημείωσε ειρωνικά το ΠΑΣΟΚ, «αφού α) ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ άφηνε εκτός κάδρου το Μαξίμου και β) αποκαλυπτόταν η επισύνδεση των επικοινωνιών του κ. Πιτσιόρλα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», για να σχολιάσει: «Η πολιτική αποδρομή στο μεγαλείο της!».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης με τις υποκλοπές

«Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το σκάνδαλο των υποκλοπών όχι ως ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά ως πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης και επικοινωνιακού κόστους», τόνισε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης».

Επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί να κατασκευάσει ένα δήθεν νομικό επιχείρημα περί ανάγκης 151 ψήφων λόγω ‘εθνικής ασφάλειας’, προκειμένου να μπλοκάρει τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων», έκανε λόγο για «έναν προφανώς αβάσιμο και επικίνδυνο κοινοβουλευτικό ακροβατισμό», διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι «η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαφτεί».

ΚΚΕ: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Μεθοδεύσεις συγκάλυψης στη Βουλή για τις υποκλοπές

«Μεθοδεύσεις» της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου «να συγκαλύψει» την υπόθεση των υποκλοπών και την ευθύνη της κυβέρνησης, κατήγγειλε και το ΚΚΕ, με τους βουλευτές του, Νίκο Καραθανασόπουλο και Μανώλη Συντυχάκη να τονίζουν ότι «η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη».

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, μάλιστα, «οι απαντήσεις του κ. Δεμίρη χαρακτηρίζονται από αοριστολογία και γενικότητες, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας και σε όλες τις ερωτήσεις», ενώ υπογράμμισαν πως «η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα να προσέλθει στην επιτροπή είναι απαράδεκτη, όπως απαράδεκτη είναι και η απόφαση της πλειοψηφίας χωρίς συζήτηση για την ματαίωση της συνεδρίασης».

Βόμβες Προκόπη Παυλόπουλου κατά Μητσοτάκη: Καταγγέλλει «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Δεν είναι το Σύνταγμα εργαλείο» διαμήνυσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε μία παρέμβαση κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον τρόπο που ο πρωθυπουργός μεταχειρίζεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Athens Defence Summit: Πάρτυ κυβερνητικής διαπλοκής με την εταιρεία διοργάνωσης των γόνων και η σκιά του Γρηγόρη Δημητριάδη
Πολιτική 20.05.26

Το συνέδριο για την ασφάλεια Athens Defence Summit διοργανώνεται από μια ΙΚΕ που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και που την τρέχουν ο υιός του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ο υιός του γαλάζιου εκδότη Καραμανλή. Ο ρόλος του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Βασίλης Ρίζος
Υποκλοπές: Όταν η καχυποψία απέναντι στον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου γίνεται βεβαιότητα
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Οι υποκλοπές και πάλι στο προσκήνιο με τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου να αρνείται να πάει και να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άλλη μια κίνηση της Δικαιοσύνης που δυστυχώς παραπέμπει σε συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: «Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 19:57

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του», λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Εκβιαζόμενος ο Μητσοτάκης – Από τη μία ο ανιψιός, από την άλλη ο Ντίλιαν
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στα άκρα η κόντρα Κακλαμάνη με Ανδρουλάκη – Στην επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ – «Είναι κοινοβουλευτική εκτροπή»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Όπως σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης οι διαρροές από την κλειστή συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ποινικά αδικήματα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ – Νέο βίντεο στο TikTok
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευθούν οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των funds, παρουσιάζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 20.05.26

«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ για την οσμή αερίου: Στην «Ελλάδα του 2030», 24 ώρες μετά, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής απάντηση
Επικαιρότητα 20.05.26

«Το ανησυχητικό περιστατικό επιβεβαιώνει την εικόνα μιας ανοχύρωτης περιοχής απέναντι στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Στρίμωξε» τον Δεμίρη ο Ανδρουλάκης – «Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας» – Όλος ο διάλογος
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Σήμερα, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το 'ενδιαφέρον' να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, στον διάλογο που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Υποχώρηση των ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε η Φρανσέσκα Αλμπανέζε από τον κατάλογο των κυρώσεων
«Οικονομία της Γενοκτονίας» 21.05.26

Λίγες μέρες μετά την αναστολή των κυρώσεων από δικαστήριο των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ αφαίρεσε την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, από τον κατάλογο των υπό κυρώσεις προσώπων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προσεκτική η Κάγια Κάλας εναντίον του Μπεν – Γκβιρ – Πολύ έντονη κριτική στην Κάλας από Ισπανίδα ευρωβουλευτή
Κόσμος 21.05.26

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, άσκησε πολύ «soft» κριτική κάνοντας λόγο για «ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση» και «ανάρμοστη συμπεριφορά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανία: Ο Σάντσεθ θα ζητήσει από όλη την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος
Στολίσκος για τη Γάζα 21.05.26

Η Μαδρίτη καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ προτίθεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες πλήρη απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Γιουρόπα απο την Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το πρώτο βήμα για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός έναν προκριματικό γύρο στο Τσάμπιονς Λιγκ έγινε με το τρόπαιο του Γιουρόπα στην Άστον Βίλα – Τώρα χρειάζεται την Κυριακή…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Europa League 20.05.26

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντία (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Σύνταξη
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Σύνταξη
Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

