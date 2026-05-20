Η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που έχει καλέσει τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Ο διοικητής της ΕΥΠ έχει κληθεί να μιλήσει, παρουσία του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για την εμπλοκή της υπηρεσίας στην υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, ακολουθώντας την πάγια τακτική επί ΝΔ, η συνεδρίαση θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γιατί άπτεται ζητημάτων «εθνικής ασφαλείας».

Παρών στη διαδικασία ακρόασης του Διοικητή της ΕΥΠ θα είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 13:00 ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, μετά την απόφασή του να αφήσει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο αλλά και μετά τις αποκαλύψεις του in για τις κοινές παρακολουθήσεις ΕΥΠ και Predator που έφεραν την υπογραφή του.

Ο κ. Τζαβέλλας όμως έχει αποφασίσει να μην παραστεί στην Επιτροπή επικαλούμενος λόγους «Συνταγματικής τάξης» και «διάκρισης εξουσιών», γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και καταγγελίες για συνέχεια της συγκάλυψης.

Σε επιστολή του προς την Επιτροπή ο κ. Τζαβέλλας θα υποστηρίξει ότι από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας ΑΠ».

Επέλεξε να κρυφτεί

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, σημείωσε ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλλα «να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον» ενώ χαρακτήρισε «πράξη μέγιστης υποκρισίας» την επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών καθώς «ο κ. Τζαβέλλας συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας και συνέβαλε στη συγκάλυψη της υπόθεσης».

«Ο κ. Τζαβέλλας επέλεξε να κρυφτεί και αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη της ακαταλληλότητας του, καθώς ούτως ή άλλως οι κρίσεις του στην υπόθεση των υποκλοπών κινήθηκαν πέρα από τα όρια της κοινής λογικής. Ο ίδιος αδιαφόρησε για αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτούργησε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν θα είχαν τολμήσει», υπογράμμισε ο κ. Κεσσές.

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά

Αιχμηρά ήταν και τα σχόλια της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για «αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης».

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών».

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι αντιμετωπίζει τη Βουλή ως «πάρεργο». «Κάποιος να ενημερώσει τον κ. Τζαβέλλα ότι το να λογοδοτούν οι θεσμοί στη Βουλή ή έστω να ενημερώνουν για το σκεπτικό των αποφάσεών τους δεν έγκειται σε κάποια καλή προαίρεση. Είναι υποχρέωση σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, που κατάθεσε αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο, επεσήμανε ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλλα να αυτοεξαιρεθεί από την εξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος αναδεικνύει ότι «ο χειρισμός ομοίων περιπτώσεων διαφορετικά συνιστά σε κάθε περίπτωση παραδοχή».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας και άλλες πράξεις, ενώ παράλληλα με αίτημα του προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που είχε υπογράψει ο κ. Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ καθώς και απόρρητη κατάθεσή του στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην εμφανίζεται σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η υπόθεση των υποκλοπών δεν ολοκληρώνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εκκρεμεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που πιθανόν θα συζητηθεί την Παρασκευή.

Εκεί μένει να φανεί εάν η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής για να ζητήσει η υπερψήφιση της πρότασης να γίνει με “151” ψήφους και όχι “120” που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής βάσει του δικαιώματος της μειοψηφίας.