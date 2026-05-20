Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
Πολιτική Γραμματεία 20 Μαΐου 2026, 09:15

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών - Για συγκάλυψη μιλά η αντιπολίτευση μετά την απόφαση Τζαβέλλα νε μην παραστεί στη Βουλή

Η υπόθεση των υποκλοπών επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που έχει καλέσει τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Ο διοικητής της ΕΥΠ έχει κληθεί να μιλήσει, παρουσία του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για την εμπλοκή της υπηρεσίας στην υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, ακολουθώντας την πάγια τακτική επί ΝΔ, η συνεδρίαση θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας γιατί άπτεται ζητημάτων «εθνικής ασφαλείας».

Παρών στη διαδικασία ακρόασης του Διοικητή της ΕΥΠ θα είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις 13:00 ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, μετά την απόφασή του να αφήσει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο αλλά και μετά τις αποκαλύψεις του in για τις κοινές παρακολουθήσεις ΕΥΠ και Predator που έφεραν την υπογραφή του.

Ο κ. Τζαβέλλας όμως έχει αποφασίσει να μην παραστεί στην Επιτροπή επικαλούμενος λόγους «Συνταγματικής τάξης» και «διάκρισης εξουσιών», γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και καταγγελίες για συνέχεια της συγκάλυψης.

Σε επιστολή του προς την Επιτροπή ο κ. Τζαβέλλας θα υποστηρίξει ότι από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας ΑΠ».

Επέλεξε να κρυφτεί

Ο συνήγορος θυμάτων των υποκλοπών, Ζαχαρίας Κεσσές, σημείωσε ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλλα «να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον» ενώ χαρακτήρισε «πράξη μέγιστης υποκρισίας» την επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών καθώς «ο κ. Τζαβέλλας συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας και συνέβαλε στη συγκάλυψη της υπόθεσης».

«Ο κ. Τζαβέλλας επέλεξε να κρυφτεί και αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη της ακαταλληλότητας του, καθώς ούτως ή άλλως οι κρίσεις του στην υπόθεση των υποκλοπών κινήθηκαν πέρα από τα όρια της κοινής λογικής. Ο ίδιος αδιαφόρησε για αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτούργησε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν θα είχαν τολμήσει», υπογράμμισε ο κ. Κεσσές.

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά

Αιχμηρά ήταν και τα σχόλια της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για «αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης».

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν. Αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών».

Η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι αντιμετωπίζει τη Βουλή ως «πάρεργο». «Κάποιος να ενημερώσει τον κ. Τζαβέλλα ότι το να λογοδοτούν οι θεσμοί στη Βουλή ή έστω να ενημερώνουν για το σκεπτικό των αποφάσεών τους δεν έγκειται σε κάποια καλή προαίρεση. Είναι υποχρέωση σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, που κατάθεσε αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο, επεσήμανε ότι η απόφαση του κ. Τζαβέλλα να αυτοεξαιρεθεί από την εξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος αναδεικνύει ότι «ο χειρισμός ομοίων περιπτώσεων διαφορετικά συνιστά σε κάθε περίπτωση παραδοχή».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας και άλλες πράξεις, ενώ παράλληλα με αίτημα του προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που είχε υπογράψει ο κ. Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ καθώς και απόρρητη κατάθεσή του στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην εμφανίζεται σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η υπόθεση των υποκλοπών δεν ολοκληρώνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Εκκρεμεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που πιθανόν θα συζητηθεί την Παρασκευή.

Εκεί μένει να φανεί εάν η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής για να ζητήσει η υπερψήφιση της πρότασης να γίνει με “151” ψήφους και όχι “120” που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής βάσει του δικαιώματος της μειοψηφίας.

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Διευκρινίσεις Μπουγά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Η τροπολογία δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητές της»
«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Τσουκαλάς: «Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα το απαντήσει» – Αυτό νιώθει ο κόσμος για τον Μητσοτάκη
«Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί τόσο σε προοδευτικούς όσο και σε μετριοπαθείς κεντρώους και κεντροδεξιούς πολίτες που απογοητεύονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς εξηγεί την αγωνία της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, ο σύλλογος ανέβασε ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων
Ο αντιδήμαρχος στέλνει μήνυμα προς όσους εγκαταλείπουν μπάζα στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι «η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
Το μανιφέστο των ενόπλων του Σαν Ντιέγκο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις τους όπου εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής και στη θεωρία συνωμοσίας για τη «μεγάλη αντικατάσταση»

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
Σι στον Πούτιν: Κίνα και Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης»

3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Το βούρτσισμα των δοντιών είναι από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Κι όμως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία μας και την εικόνα μας. Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι και θέμα φροντίδας, συνέπειας και σωστών εργαλείων. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς
Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

